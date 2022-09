Die nackte Panik

Bis vor wenigen Wochen glaubten viele im Land, dass die fatale Politik der letzten Jahre keine oder nur geringere Auswirkungen auf das eigene Leben hätte. Das war eine Illusion und das wird immer mehr Menschen schmerzhaft bewusst. Deutschland wird seit Jahren von der eigenen Regierung geplündert. Was bei Kohl noch scherzhaft als „Scheckbuchdiplomatie” bezeichnet wurde, hat seit Merkel ruinöse Ausmaße angenommen. Deutschland ist auf Kosten der heimischen Steuerzahler der Zahlmeister der Welt, ohne jemals selbst im Gegenzug größeren Nutzen daraus gezogen zu haben. Mit der neuen Ampelregierung hat sich das Tempo der deutschen Selbstdestruktion nochmals erhöht; es wird alles dafür getan, dass Deutschland vom ökonomischen Erfolgsmodell zu einem Failed State mutiert.

Als sich ewig schuldig fühlende Nation will man für immer dafür sühnen, was die Generation der Urgroßeltern und noch frühere Generationen angerichtet hatten. Und weil es nicht gereicht hat, das Geld in der ganzen Welt zu verteilen, holt man sich noch zusätzlich seit Jahren millionenfach Armutsmigranten aus bildungsfernen patriarchalischen Gesellschaften ins Land, bietet – ohne Gegenleistung einzufordern – eine Rundumvollversorgung für jeden, der „Asyl” ruft. Dann ermöglichet man den vorwiegend männlichen Migranten nach kurzer Zeit den Nachzug der Großfamilie – und das alles dauerhaft finanziert auf Kosten derer, die „schon länger hier leben”.

Geplünderte Kassen

Das hatte zur Folge, dass die Sozialversicherungen geplündert wurden; vor allem die kostenlose Gesundheitsvorsorge kostet Milliarden: Da werden schlechte Gebisse auf Vordermann gebracht, Kinder am Fließband in die Welt gesetzt, die Notaufnahmen der Krankenhäuser sind andauernd überlastet von Neubürgern, die nicht die Notwendigkeit sehen, zu normalen Öffnungszeiten einen Arztbesuch zu organisieren, und so weiter, und so fort. Das alles wird von den Zugewanderten mit einer atemberaubenden Selbstverständlichkeit beansprucht, ohne auch nur jemals einen Cent selbst dazu beigetragen zu haben, dass dieses Gesundheitssystem überhaupt möglich ist.

Solange die Steuereinnahmen gesprudelt sind und die Sozialversicherungen hohe Einnahmen generierten, glaubte man, diesen Irrsinn stemmen zu können. Dann kam Corona und brachte das ganze System ins Wanken. Vielen brach von einem Tag zum anderen die Existenzgrundlage weg, vor allem dem selbstständigen Dienstleistungsbereich, wie Friseuren, Kosmetikstudios, der Gastronomie und so weiter. Der Staat versprach kurzfristige Hilfen, schüttete Geld mit der Gießkanne aus, half mit großzügigen Kurzarbeiterregeln. Und die Unternehmen nahmen die Gelder dankbar in Anspruch, glaubten, dass endlich auch ihnen so unbürokratisch geholfen werde, wie es sonst nur den neu ins Land Gekommenen möglich ist. Welch ein Trugschluss! Denn kaum eine Coronahilfe blieb am Ende unbeanstandet, der Amtsschimmel kennt keine Gnade. Im Jahr 2022 erhielten Hunderttausende Betriebe Rückforderungsbescheide für das Jahr 2020, und auch kaum eine Überprüfung der coronabedingten Kurzarbeit blieb ohne gravierende Rückforderungen. Ähnlich wie nach steuerlichen Betriebsprüfungen zahlen die meisten Betriebe stillschweigend die Beträge zurück, denn kein braver Bürger will als vermeintlicher Betrüger dastehen, der sich ungerechtfertigt bereichert hat. Dabei waren die Hilfen in der Regel noch nicht mal ausreichend, die laufenden Kosten während des Lockdowns zu decken, und viele mussten zusätzlich ihre Ersparnisse oder gar die Altersvorsorge anzapfen.

Alles gerät ins Wanken

Die Rückforderungen des Staates treffen nun, nach einer kurzen ökonomischen Erholung, die Betriebe zeitgleich mit enormen Erzeugerpreissteigerungen und der Energiepreisexplosion. Viele Unternehmen stehen mit dem Rücken zur Wand, die Zahl der Betriebsaufgaben und Insolvenzen schießt exorbitant in die Höhe. Unternehmer, die ohnehin geplant hatten, in den nächsten Jahren in den Ruhestand zu gehen – und das sind bei der Generation der sogenannten Baby Boomer Hunderttausende – werden sich den Überlebenskampf nicht mehr antun und – statt ein wohl bestelltes Unternehmen an einen Nachfolger zu verkaufen – den Geschäftsbetrieb einstellen. Andere, vor allem energieintensive Unternehmen werden ihre Produktion ins Ausland verlegen. Gerade multinationale, diversifizierte Unternehmen mit vielen Standorten können das innerhalb kurzer Zeit durchziehen.

Als Folge wird die Zahl der Arbeitslosen in den nächsten Monaten in die Höhe schnellen und die Lebensplanung vieler Familien auf den Kopf stellen. Plötzlich können Kredite nicht mehr bedient werden, das Einfamilienhaus oder die überteuert erworbene Eigentumswohnung muss verkauft werden. Wenn man Glück hat, reicht der Erlös gerade noch, um den Kredit zu tilgen; aber bei schon wieder fallenden Immobilienpreisen ist das nicht garantiert. Doch auch diejenigen, die noch Arbeit haben, kommen immer öfter in eine finanzielle Schieflage: Gerade trudeln die neuen Vorauszahlungsbescheide für Heizung und Strom bei den Haushalten ein und viele wissen nicht, wie sie die sich oft mehr als verdoppelnden, manchmal sogar verdreioder vervierfachenden monatlichen Zahlungen noch stemmen sollen. Die Nebenkosten übersteigen inzwischen vielfach die Kaltmiete, selbst gutverdienende Leistungsträger geraten an ihr Limit. Aber auch die Vermieter von Mehrfamilienhäusern, die mit den Heizkosten in Vorleistung treten, geraten finanziell unter Druck, da sie neben den bereits bestehenden monatlichen Belastungen ein Vielfaches an Heizkosten zahlen müssen. Gleichzeitig ziehen sie den Zorn der Mieter auf sich, wenn sie selbst höhere Vorauszahlungen einfordern. Wenn dann gleichzeitig die Nebenkostenabrechnungen des Vorjahres versandt werden (die regelmäßig ebenfalls Nachzahlungen aufweisen), bricht auch über viele Mieter die finanzielle Katastrophe herein.

Schicksalsmonat der Deutschen: Der November naht

Überall im Land herrscht nackte Panik. Die Menschen werden immer verzweifelter, dass ihnen – obwohl sie ihr Leben lang anständige, strebsame Bürger und Steuerzahler waren – gerade die Lebensgrundlage entzogen wird, während die Politiker in ihrem Berliner Elfenbeinturm den Wahnsinn, den sie den Bürgern zumuten, überhaupt nicht mehr einzuschätzen in der Lage sind. Da feiert die grüne Biotonne in feschen Dirndl mit anderen Grünen ausgelassen und maskenfrei auf dem Oktoberfest vor reich gefüllten Schlachtplatten und Maßkrügen, sie scheinen sich der eigenen Heuchelei und Inkonsequenz in keiner Weise bewusst zu sein. Weder Corona noch die ökonomischen Krisen trüben die Partylaune; diese betreffen anscheinend nur die Anderen. Und doch: So ganz sicher sind die Regierenden ihrer Sache allerdings nicht: Die Angst vor Demonstrationen gegen die Kostenexplosion, wie sie bereits in vielen Ländern stattfinden und von den öffentlich rechtlichen Medien konsequent verschwiegen werden, ist durchaus real vorhanden. Auch in immer mehr deutschen Städten gehen bereits Montags wieder vermehrt Bürger „spazieren”, oft viele Tausend, worüber jedoch nirgendwo in den Mainstream-Medien berichtet wird. Die Politik ist sich der drohenden Eskalation durchaus bewusst. Deswegen hat man bereits vorgebeugt und mit dem neuen Infektionsschutzgesetz werden sich den Bundesländern sicher wieder Wege eröffnen, missliebige Demonstrationen bei Bedarf verbieten zu können. Außerdem wird seitens von Politik und „Veröffentlichkeit“ jede Form von Protest als „rechts” und damit verachtenswert bewertet werden.

Aber der November kommt, dieser Schicksalsmonat der Deutschen, in dem im Guten wie im Schlechten die Deutschen immer wieder auf die Straße gegangen sind und Veränderungen erzwungen haben. Wenn sich die Verschlechterung der Gesamtsituation in dieser Geschwindigkeit fortsetzt – sogar ein vollständiger Blackout wird selbst von der Politik inzwischen schon nicht mehr ausgeschlossen -, wird es vielleicht endlich zu einem heilsamen Aufstand der Bürger kommen, die es satt haben, dass aufgrund gezielter politischer Entscheidungen mit Vorsatz alles zerstört wird, wofür sie ein Leben lang hart gearbeitet haben und was uns jahrzehntelang Wohlstand und Sicherheit garantiert hat. Wenn nicht endlich etwas passiert und die Berliner Dilettantentruppe, die sich Bundesregierung nennt, weiterhin eine derart katastrophale Politik machen kann, ist dieses Land dem Untergang geweiht. Es ist längst nicht mehr eine Frage, ob die Katastrophe eintritt – sondern nur noch wann.