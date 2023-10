Die Palästinenser kommen: Rekordmarke von einer Million Asylanträgen soll noch 2023 geknackt werden

Unsere Gutmenschen werden vermutlich weiterhin von der „Bewältigung großer humanitärer Aufgaben“ träumen; wer jedoch genau hinsieht, der wird den drohenden Systemkollaps und die totale innere Destabilisierung Europas erkennen: Noch in diesem Jahr soll die Zahl von einer Million Asylanträge innerhalb der 27 EU-Staaten, aber auch in der Schweiz und in Norwegen, endgültig erreicht werden. Über 800.000 Ersuche wurden bis Anfang Oktober schon registriert; die illegale Migration ist dabei noch gar nicht eingerechnet. Es ist ein neuer Rekordwert, der immer drastischere Ausmaße nach sich zieht. Während man in Schweden schon das Militär abkommandieren will, um einen drohenden Bürgerkrieg durch Clans und Banden zu verhindern, werden die feuchten Träume eines Olaf Scholz und einer Nancy Faeser bald schon bunte Wirklichkeit sein, um das Land mit einer regelrechten Heerschar von mehreren Millionen „Fachkräften“ aus der muslimisch-afrikanischen Welt zu fluten.

Selbstverständlich hat Zahlmeister Deutschland nach Lettland und Estland den dritthöchsten Zuwachs zu verzeichnen, wobei die Zahl der Asylanträge um 74 Prozent gestiegen ist. Ein großes Herz, viel Platz und einen dicken Geldbeutel – aber wie lange noch? Da spottet es fast schon jeder Beschreibung, dass im Schlusslicht Ungarn lediglich 26 (!) Anträge auf Asyl in diesem Jahr eingingen. Offenbar gibt es also doch Pull- und Push-Faktoren? “Rettung” und “Schutz” à la carte! Aber in Ungarn hat man ja auch einen Victor Orban und keine Ampel-Regierung.

Nur eine Frage der Zeit

2006 hatte die antisemitische radikal-islamische Hamas die alleinige Macht in Palästina an sich gerissen – allerdings mit der Unterstützung einer deutlichen Mehrheit der Bevölkerung in Gaza. Man war lange gewarnt, dass die nächste große Eskalation nur eine Frage der Zeit sein würde. Im Zuge des wiederentflammten, diesmal wohl massiven neuen Israel-Krieges ist schon mit der nächsten Flüchtlingswelle zu rechnen… und dreimal darf geraten werden, wo diese hauptsächlich anrollen wird. Doch wer die Welt jetzt noch nicht schräg genug findet, den werden auch dann keine Gefühlsregungen durchfahren, wenn einem gesagt wird, dass die meisten Asylsuchenden aus dem Israel-feindlichen Palästina stammen. Die dort unten „Traumatisieren“ können und werden hierzulande dann Israelflaggen verbrennen.

Da soll niemand unserer Regierung unterstellen, sie hätte keinen Sinn für kruden Humor! Bislang ist von 123.000 ausreisewilligen Palästinensern die Rede, mit einem weiteren Anstieg sei zu rechnen. Und da im Fall der bevorstehenden Bodenoffensive und möglichen Räumung des Gaza-Streifens Millionen Araber als “displaced persons” auf die Flucht gehen werden und man Gift darauf nehmen kann, dass ihre muslimischen Brudervölker auch diesmal keinen einzigen von ihnen aufnehmen werden, ist Europa als Wunschziel schon ausgemacht.

Grenzschließungen? Fehlanzeige

Es geht bereits los: Alleine auf der Ägäis-Insel Samos ist der Flüchtlingsanteil um 400 Prozent gestiegen. Doch statt nun endlich die Grenzen zu schließen, träumt man innerhalb der EU von einem „Talentpool“ für Migranten: Einer Plattform zur Jobvermittlung, um den angeblichen Fachkräftemangel endgültig zu beseitigen.

Leute wie der Messermörder diese Woche aus dem rheinhessischen Büdesheim oder jener 20-jährige syrische Asylbewerber, der eine 11-jährige Deutsche zu sich nach Wien zum Sex locken wollte, sind bestimmt ebenfalls wieder reichlich mit dabei. Dabei hatte es der Moslem sogar geschafft, das Kind per WhatsApp und Snapchat zu Missbrauchshandlungen zu überreden und das Mädchen dabei zu filmen. Zwischenzeitlich musste der Prozess um den Triebtäter jedoch vertagt werden: Der Angeklagte war nicht zur Verhandlung erschienen, was wiederum den Verdacht erhärtete, er sei geflohen, um im Ausland unter neuer Identität Asyl zu suchen.

Dieser Beitrag erschien zuerst auf Beischneider.