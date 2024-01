Die Ratlosigkeit nach dem „Tag X“

Es wäre sicherlich allzu voreilig, den Protesttag 8. Januar schon jetzt abschließend bewerten zu wollen. Beim publizistischen Beobachter zeigt sich aber eine gewisse Ratlosigkeit, die aus einer Vielzahl von Widersprüchen resultiert. Vom angeblich „größten Massenprotest der Nachkriegsgeschichte“ habe

ich am Montagnachmittag in der Wolfsburger Innenstadt jedenfalls nichts gesehen oder gespürt. In den Mainstream-Medien herrscht ein seltsames Schweigen über die realen Geschehnisse, während sie gleichzeitig Angst vor dem Ende „unserer Demokratie“ durch einen „Umsturz“ verbreiten. Es werden allenthalben Parallelen zur DDR der ersten Oktobertage 1989 gezogen, während die heutige Staatsgewalt im Gegensatz zum damaligen SED-Regime Demonstranten und sogar Blockierer praktisch ungestört lässt.

Oppositionelle und Bauern weisen zumeist den Vorwurf des „Rechtsextremismus“ als Beleidigung zurück. Trotzdem fand am Montag in Dresden die wohl größte rechtsextreme Demonstration in Deutschland nach 1945 statt. Linksgrüne und Rechte überziehen sich im Internet gegenseitig mit Hasstiraden und Kriminalisierungen, bei denen man nur die Wörter „Klimakleber“ und „Bauer“ austauschen muss, um eine Identität zwischen beiden Seiten herzustellen.

Liste von Widersprüchlichkeiten

Diese Liste von Widersprüchlichkeiten ließe sich noch verlängern. Um hier etwas mehr Klarheit zu gewinnen, will ich im Folgenden die Geschehnisse unter dem Oberbegriff „Revolution“ einordnen und analysieren. Hier fällt zunächst eines auf: Wie schon bei den Auseinandersetzungen des Jahres 2023 um das „Heizungsgesetz“ geht zu Beginn des Jahres 2024 der revolutionäre Impuls nicht von der Unterschicht, sondern von Gruppen aus, die man in einem altlinken Jargon als „besitzende Klassen“ bezeichnen könnte. Der alte Karl Marx hätte für sie sehr wahrscheinlich den heute völlig aus der Mode gekommenen Begriff „Bourgeoisie“ gebraucht. Ich meine dies keineswegs abwertend. Revolutionen sind in der Weltgeschichte eher selten von „Volksmassen“ ausgegangen, sondern sehr viel häufiger von revolutionären Eliten, die zur inhaltlichen und praktischen Führung dieser Massen imstande waren. Lenins Oktoberrevolution von 1917 ist ein schlagendes Beispiel dafür: Eine kleine Gruppe bolschewistischer Ideologen übernahm damals die Macht in Russland, weil sie die Mehrheit der Arbeiter, Bauern und Soldaten hinter sich bringen konnte.

Hier kann man eine Parallele zu heutigen Rechtsextremisten ziehen, die Themen wie Corona, Migration und jetzt Agrarsubventionen erfolgreich nutzen, um ihre Ideologie in die Mitte der Gesellschaft hineinzutragen und so die Meinungsführerschaft zu übernehmen. Auch dies ist keineswegs abwertend gemeint. Ich erkenne die Leistungen der Rechten bei der Volksbewegung gegen die Corona-Politik im Winter 2021/22 uneingeschränkt an und bin sogar mit einigen Protagonisten der sächsischen Protestbewegung persönlich bekannt. Trotzdem ist mir spätestens nach einer Sachsen-Reise im Herbst 2023 von dieser Szene ein gewisser Unernst in Erinnerung geblieben. Die Montagsdemonstration in Dresden und dann die Kundgebung zum „Tag der Freiheit“ am 3. Oktober in Gera erinnerten mich allzu sehr an Karnevalsumzüge. Natürlich will ich hier nicht als norddeutscher Protestant irgendjemandem seine „fünfte Jahreszeit“ vermiesen, aber Karneval ist sicherlich kein Ersatz für sachorientierte Politik. Damit können wir die leninistische Analogie als für unsere Gegenwart unbedeutend abhaken.

Eine “bourgeoise” Revolution?

Eine andere Spur erweist sich als aussichtsreicher. Der oben verwendete Begriff einer „Bourgeoisie“ als Hauptträger der heutigen Proteste führt unmittelbar zu der Vorstellung einer klassisch bürgerlichen Revolution, wie es sie im 18. und 19. Jahrhundert in einer ganzen Reihe westlicher Staaten gab. Ihre Gegner waren seinerzeit adlige und geistliche Feudalherren, deren Privilegien angesichts eines rasanten Aufstieges des Bürgertums als völlig aus der Zeit gefallen wirkten. Solch eine privilegierte Feudalklasse hat in Gestalt eines verfestigten polit-medialen Machtkomplexes in den letzten Jahren tatsächlich die Macht in Deutschland übernommen, und der Widerstand gegen diese modernen Feudalisten ist vollkommen berechtigt. Es besteht allerdings ein entscheidender Unterschied zwischen der heutigen Situation und den bürgerlichen Revolutionen der Vergangenheit. Bei der französischen Revolution von 1789 und der vorhergehenden Entwicklung Englands zu einer liberalen Demokratie konnte das Bürgertum (nach Adel und Klerus der „dritte Stand“ ) bei seinem Kampf gegen die Feudalherren die überwiegend bäuerliche Unterschicht, den „vierten Stand“, weitgehend ignorieren und ihn nach seinem Sieg mittels eines Zensuswahlrechtes von der politischen Mitbestimmung ausschließen.

In den von freien, ländlichen Siedlern dominierten jungen USA gab es eine solche Unterschicht praktisch nicht, es sei denn in Form von Sklaven. Dies ist heute völlig anders. Das in den letzten Jahrzehnten und insbesondere durch die ungesteuerte Masseneinwanderung bei uns in großer Zahl entstandene „Subproletariat“ besitzt – spätestens nach einem kaum noch an irgendwelche Vorbedingungen gebundenen Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit – alle demokratischen Rechte und ein großes Gewaltpotential. Zurzeit wird beides noch vom Staat nach dem altrömischen Motto „Brot und Spiele“, also durch eine Kombination aus mehr als auskömmlichen Sozialleistungen und medialer Unterhaltung, ruhiggestellt.

Schlechtes Zeichen

Es nähert sich aber unaufhaltsam ein Punkt der Entwicklung, ab dem dieses Vorgehen nicht mehr möglich sein wird. Die jährliche Gesamtsumme an Sozialleistungen hat die Billionenschwelle überschritten, und die jährliche Gesamtsteuerlast wird diese Marke aller Voraussicht nach im Jahre 2024 erstmals übertreffen. Weitere Steigerungen der sozialen Umverteilung durch den Staat sind also kaum noch möglich, aber die immer weiter in die gesellschaftliche Mitte vordringende Verarmung und vor allem die Massenzuwanderung lassen den Bedarf nach Sozialleistungen unaufhaltsam weiter wachsen. Hier scheinen wir nahe an einen „Kipppunkt“ gekommen zu sein, der dann wohl wirklich den Ausgangspunkt einer „proletarischen“ Revolution markieren würde.

Voraussehbar sind allerdings weder Zeitpunkt noch Ablauf einer solchen Erhebung. Völlig dysfunktionale Wirtschaftsordnungen haben sich in der jüngeren Geschichte als äußerst zählebig erwiesen. Die DDR existierte mehr als 40 Jahre lang, die Sowjetunion sogar fast 70 Jahre. (Die Gründung der UdSSR erfolgte nicht mit der Oktoberrevolution von 1917, sondern erst 1922.) Heute kann man nicht vorhersagen, wie lange die Weltwirtschaft durch immer weitere Injektionen von Zentralbankgeld noch in einem dynamischen Gleichgewicht gehalten werden kann. Das Bundesverfassungsgericht hat im Dezember 2023 allerdings in Deutschland eine Fortsetzung der nahezu unbegrenzten Staatsverschuldung untersagt, was mittelbar zu den gegenwärtigen Protestereignissen geführt hat. Dass uns ein im Grunde genommen lächerliches Spar- und Steuererhöhungspaket von gerade einmal 15 Milliarden Euro schon an den Rand eines Volksaufstandes bringt, ist ein äußerst schlechtes Zeichen. Um langfristig ausgeglichene Staatsfinanzen zu erhalten, wären nämlich Maßnahmen nötig, welche die Belastungen durch den brüchigen Ampel-Kompromiss um Größenordnungen übersteigen. Das übersteigt offensichtlich das Maß des politisch noch Möglichen, sodass der erwähnte „Kipppunkt“ in der Tat nicht mehr sehr weit entfernt sein dürfte.

Anspruch und Bedarf

Eine Unterschichtenrevolution könnte in unserer Gegenwart auch keinen klassisch sozialistischen Charakter mehr annehmen, denn niemand könnte bei solchen Träumen das katastrophale Scheitern des Staatssozialismus im 20. Jahrhundert ignorieren. Wahrscheinlicher wäre leider ein sinnloses Wüten wie bei den französischen Unruhen des Sommers 2023. Die Unterschicht würde sich einfach durch Plünderungen gewaltsam nehmen, was ihr in ihrem über Jahrzehnte verfestigten Weltbild als „Anspruch“ oder „Bedarf“ zusteht. Dazu würden sich in unserer durch Masseneinwanderung fragmentierten Gesellschaft unvermeidlich ethno-religiöse Auseinandersetzungen gesellen, bei denen die Gewaltschwelle erfahrungsgemäß genau so niedrig liegt wie die potentielle Gewaltintensität hoch. Das sind alles andere als angenehme Aussichten.

Es wäre aber auch noch ein anderes Szenario denkbar, nämlich ein Bündnis der herrschenden Neo-Feudalisten mit der Unterschicht zum Zwecke der vollständigen Ausplünderung der Bourgeoisie. Etwas Ähnliches gab es übrigens schon kurz nach der französischen Revolution von 1789. Damals erhoben sich in der Region Vendée monarchistisch gesinnte Bauern gegen die Pariser Revolutionäre. Dieser Aufstand konnte die Bourbonen nicht mehr retten und scheiterte letzten Endes, aber er brachte die herrschende Bourgeoisie drei Jahre lang (1793-1796) in schwere Bedrängnis. Sehr wahrscheinlich aus diesem Grund wird er im Geschichtsbild des heutigen Mainstreams weitgehend totgeschwiegen.

Entdemokratisierung des Staates

Kehren wir nun wieder in die unmittelbare Gegenwart zurück. Aus der Sicht eines Systemoppositionellen wäre es natürlich möglich und wünschenswert, den gegenwärtigen Protesten mehr Inhalt zu verleihen, indem man aus ihnen einen generellen Widerstand gegen den Great Reset und insbesondere die Klimapolitik macht. Das wird, gerade in Alternativmedien, auch angestrebt, aber aus meiner Sicht sind die dahinter stehenden Ideen in Deutschland noch nicht wirklich bei einer breiten Öffentlichkeit angekommen. In den Niederlanden gab es aber im Frühjahr 2023 massive Bauernproteste mit einer solchen Stoßrichtung, die dann auch bei der Parlamentswahl im vergangenen November deutliche Auswirkungen zeigten.

Eine ähnliche Entwicklung in der Bundesrepublik erscheint als durchaus möglich, bräuchte aber eine gewisse Zeit und mehr Aufklärung durch die Gegenöffentlichkeit. Die Klima-Panik könnte sich gleichsam als die „Mutter aller Lügen“ erweisen, die als wesentliche Ursache für die Corona-Politik, die aus ihr resultierende Entdemokratisierung des Staates durch einen Dauernotstand und die gewollte Verarmung breiter Bevölkerungsschichten durch den global-kapitalistischen Great Reset gesehen werden kann. Die Vorstellung einer globalistischen „Klima-Lüge“ wird eindeutig dadurch bestärkt, dass sich in unseren Tagen weltweit Kältephänomene häufen, die dem Bild einer katastrophalen Erderwärmung genauso entgegenstehen, wie im Frühjahr 2020 eine offensichtlich nicht stattfindende Pandemie in einem augenfälligen Widerspruch zur damaligen offiziellen Corona-Panik stand.

Ausweg: Ein anderer Staat

Am besten scheint also das Bild einer bürgerlichen Revolution auf die heutigen Entwicklungen zu passen. Solche Ereignisse hatten in der Vergangenheit die Wirkung, aus einer von Feudalherren nur verwalteten Bevölkerung ein sich seiner politischen Macht bewusstes Staatsvolk, eben den demos der Demokratie, zu erschaffen. Das hätte in unserer Gegenwart einen sehr positiven Effekt, weil dadurch überwiegend destruktive Auseinandersetzungen über das Wesen des „Volkes“ auf einfache Weise beendet werden könnten. Dem neuen demokratischen Staatsvolk würden quasi von selbst – weitgehend unabhängig von ihrer ethnischen Zugehörigkeit – alle Einwohner Deutschlands angehören, welche die politischen Zielsetzungen wirklicher Demokratie und Souveränität teilen. Alle anderen müssten sich dann einen anderen Staat suchen.

Der Nachteil einer bürgerlichen Revolution besteht – zumindest historisch betrachtet – darin, dass dabei persönliche Freiheit meistens zu allererst als wirtschaftliche Freiheit betrachtet wird. Das würde in hohem Maße mit einer kurzfristig nicht änderbaren wirtschaftlichen Abhängigkeit großer Bevölkerungsteile vom Staat kollidieren. Viele Oppositionelle vertreten libertäre Einstellungen, also den Wunsch nach einer nahezu vollständigen Freiheit vom Staat, und sehen etwa den neuen argentinischen Präsidenten Javier Milei als großes Vorbild an. Was in Argentinien zurzeit wirklich passiert ist aber nichts anderes als eine Wiederholung der neoliberalen Politik, für die vor vier Jahrzehnten die Namen Margaret Thatcher und Ronald Reagan standen, in Gestalt einer grotesken Farce, mit der das südamerikanische Land in Chaos und Massenelend gestoßen wird. Dies kann kein maßgebendes Beispiel für Deutschland sein.

Evolution statt Revolution

Noch schlimmer ist die Steigerung des Libertarismus zum sogenannten libertären Autoritarismus, also der Vorstellung, dass ausgerechnet unter einem autoritären oder monarchischen Herrscher ein größeres Maß an persönlicher Freiheit möglich wäre als in der Demokratie, wenn dieser Herrscher das Volk einfach in Ruhe lässt. Solch ein Zustand war zwar in Wladimir Putins Vorkriegsrussland genauso ansatzweise verwirklicht worden wie während der letzten Jahrzehnte durch die Reformpolitik der KP Chinas. Sowohl in Russland als auch in der VR China sind aber heute unübersehbar Entwicklungen hin zu neuen Formen totalitärer Gewaltherrschaft im Gange. Regierungsmacht ohne Mechanismen demokratischer Kontrolle führt aller Erfahrung nach eben nicht zu mehr Freiheit, sondern zum genauen Gegenteil davon.

Wahrscheinlicher als alle genannten revolutionären Entwicklungen ist aber, dass sich die gegenwärtigen Verhältnisse in ihrer Widersprüchlichkeit noch lange ohne wesentliche Veränderungen dahinschleppen werden.

Es könnte aber dabei zu einem ungeahnten – nicht revolutionären, sondern evolutionären – Wandel kommen, nämlich zu einer allmählichen Wiederaneignung der in der Ära Merkel weitgehend verloren gegangenen lebendigen demokratischen Auseinandersetzung, und zwar nicht nur durch Oppositionelle, sondern auch durch den politischen und medialen Mainstream. Solch ein Prozess ist nur unter Schmerzen möglich. Er muss in seinen Anfängen notwendigerweise mit einem Überschießen ins Radikale einhergehen, weil die Narkotisierung der Merkel-Jahre dazu geführt hat, dass vielfach das Gefühl für das richtige Maß der Auseinandersetzung nicht mehr existiert. Dies ist sicherlich eine Ursache dafür, dass die einen heute Angst vor einem Umsturz empfinden, während die anderen in unrealistischen Revolutionserwartungen schwelgen, die in der Realität nur enttäuscht werden könnten. Wenn sich dies alles wieder in einem Zustand von Demokratie und Vernunft einpendeln könnte, wie ihn die Bundesrepublik in besseren Tagen schon einmal gesehen hat, dann wäre vieles gewonnen. „Tage X“ mit der unvermeidlich darauf folgenden Ratlosigkeit bräuchte es dann nicht mehr zu geben.