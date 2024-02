Die Scheinheiligen: Der Heiligenschein von Alexei Nawalny

Warum ist es furchtbar schrecklich schön, daß der russische Nawalny verstorben ist? – Na, weil niemand einfach so stirbt, wenn er in den Westmedien vorher zu Putins persönlichem Opfer aufgebaut worden ist. Ein toter Nawalny ist total nützlich, um implizit Wladimir Putin für seinen Tod verantwortlich zu machen.

Es geht der Westpresse nicht um Nawalny, sondern um Putin. Da kann der arme Nawalny vor seinem Tod so krank gewesen sein wie er will. Es hat gefälligst keine Rolle zu spielen. Bekannt ist die Geschichte von Nawalnys Vergiftung durch – wahrscheinlich – den russischen Geheimdienst. Das war damals ein riesiger Medienhype in Helmchendeutschland.

Der vergiftete Nawalny

Vergiftet worden sein soll Nawalny damals auf einem Flug von Tomsk nach Moskau. Die Geschichte ist schon ein paar Jahre her. Nawalny galt im “Wertewesten” damals bereits als russischer Dissident, als gefährlichster Gegner Putins, auch wenn das damals so weit hergeholt war wie es das heute noch wäre. Putins gefährlichster Konkurrent bei Wahlen ist seither jeher die kommunistische Partei Russlands, nicht Nawalny, der dann, wenn er in Deutschland politisch aktiv gewesen wäre, ganz klar als Rechtsextremist gegolten hätte. Außerhalb Moskaus wusste in Russland kaum jemand, wer dieser Nawalny sein soll.

Nachdem die beiden Theorien von der vergifteten Unterwäsche Nawalnys und den vergifteten Wasserflaschen aus Nawalnys Hotel in Tomsk unhaltbar geworden waren, ist dann das Nervengift Novitchok an der Reihe gewesen. Der Weltöffentlichkeit bekannt geworden war Novitchok erstmals im Zusammenhang mit dem russischen Geheimdienstüberläufer Sergej Skripal im Jahr 2018, der sich nach jahrelanger Haft in Russland und einem anschließenden Agentenaustausch mit inhaftierten russischen Agenten aus britischen Gefängnissen in Salisbury niedergelassen hatte.

Novitchok

Skripal und seine Tochter wurden im März 2018 mit Vergiftungserscheinungen in ein britisches Krankenhaus eingeliefert und wurden von dort im April respektive Mai 2018 wieder entlassen. In der Westpresse hieß es damals, russische Agenten hätten in Salisbury mit Novitchok einen Anschlag auf die beiden Skripals verübt. Und zwar “wahrscheinlich“, wie die damalige Premierministerin Theresa May formulierte. Die Skripal-Geschichte belastete die Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und Russland allerdings nicht wahrscheinlich -, sondern tatsächlich schwer.

Zum ersten Mal vorgestellt wurde Novitchok im Jahre 2008 von einem seiner Erfinder, dem Chemiker Vil Mirzayanov. Gedacht war es als Chemiewaffe fürs Militär. Entwwickelt worden war das Nervengift während der 70er und 80er Jahre in Laboratorien in Chikany (Sowjetunion) und Nukus (heute Usbekistan). Produziert werden sollte es in einem Labor in Pavlodar (heute Kasachstan). Die Entwicklung von Novitchok wurde allerdings seitens der Sowjetunion im Jahr 1978 gestoppt, nachdem sich wegen der extremen Toxizität herausgestellt hatte, daß es viel zu schwierig handzuhaben war, um für einen militärischen Einsatz in Frage zu kommen. Man hätte dadurch auch die eigenen Truppen gefährdet.

Per Charterflug in die Berliner Charité

Wie die “Süddeutsche Zeitung” und die “Zeit” Anfang der Neunziger Jahre berichteten, soll es damals jedoch dem Bundesnachrichtendienst gelungen sein, an Proben von Novitchok zu kommen, die dann in Laboratorien verschiedener Nato-Länder analysiert wurden, um ein Gegenmittel zu finden. Bald danach ließen die USA etwa 140 Kampfstoffe ähnlicher Art patentieren. Im Jahr 1998 gelang es den amerikanischen Chemiewaffenlaboren in Edgewood außerdem, das sowjetische Novitchok nach dem ursprünglich sowjetischen Rezept selbst zu synthetisieren. Dem vormaligen FSB-Direktor und Duma-Mitglied Nikolai Kovalyaov zufolge gab es einen kleinen Vorrat von Novitchok zu diesem Zeitpunkt innerhalb des ehemaligen Einflußbereichs der Sowjetunion nur noch in der Ukraine.

Alexei Nawalny wurde damals jedenfalls nach Deutschland ausgeflogen, um hierzulande seine angebliche Novitchok-Vergiftung behandeln zu lassen, was schon die erste Frage aufwirft: Warum würden Russen, die Nawalny mit Novitchok vergiftet hätten, zulassen, daß er Russland verläßt? Es war Wladimir Putin selbst, der die Auflagen der russischen Justiz gegen Nawalny außer Kraft setzte, um ihn von der NGO “Kino für den Frieden” (“cinema for peace foundation”, CFP) auf deren Bitten hin per Charterflug in die Berliner Charité zu bringen. Daß Nawalny mit Novitchok vergiftet worden sein könnte, wurde medial übrigens erst dann zu einer Vermutung, als Nawalny in Berlin eingetroffen war. Bestätigt hat sich das allerdings nicht. Es wurden Blut- und Urinproben Nawalnys an verschiedenen Orten innerhalb des Nato-Gebiets untersucht und aus Schweden kam im Oktober 202 die Auskunft, es sei eine Substanz gefunden worden, die man allerdings nicht nennen wolle. Noch im Januar 2021 weigerten sich die Schweden, spoezifischer zu werden – und zwar mit der Begründung, daß das die Beziehungen zwischen Schweden und einem anderen Land belasten würde.

Ein Impfopfer?

Am 22. Dezember 2020 jedoch hatte die Leib- und Magenlektüre aller Mediziner weltweit, das altehrwürdige Fachblatt “The Lancet”, einzelne Analyseergebnisse aus Nawalnys Körperflüssigkeiten veröffentlicht, die vor allem eines klarstellten: Nawalny war alles andere als ein gesunder Mensch. Den Verdacht, den man ursprünglich auch bei “The Lancet” hatte, nämlich, daß Nawalny mit Novitchok vergiftet worden sein könnte, bestätigten die Blut- und Urinproben jedenfalls nicht. Auch seien Nawalnys Krankheitssymptome völlig andere gewesen als die von Sergej Skripal und dessen Tochter. Es steht nicht fest, ob Alexei Nawalny dieser Tage vergiftet wurde oder nicht. Propagandistisch nützlich für dien Kriegstreiber im “Wertewesten” wäre es allerdings ganz ohne Zweifel. Deshalb wird Nawalnys Tod auch so dargestellt, daß im kollektiven Bewußtsein binnen weniger Tage ab heute aus der bloßen Vergiftungs-Vermutung eine kollektive Gewißheit geworden sein dürfte, zumal die so wunderbar bereits bestehende Vorurteile bestätigen würde. Joe Biden berief wegen des Todes von Alexei Nawalny extra eine Pressekonferenz ein, um Wladimir Putin implizit erneut als einen Mörder zu bezeichnen. Ausgerechnet Joe Biden.

Aus Russland hieß es gestern, Alexei Nawalny sei an einem wandernden Blutklumpen verstorben, der offenbar einer sich auflösenden Thrombose entstammte – und daß das geschehen sei, nachdem Alexei Nawalny von einem Spaziergang zurückkehrte. Insider wissen, was gemeint ist, wenn ich hier die Vermutung äußere, Alexei Nawalny sei wohl “plötzlich und unerwartet” gestorben. Womöglich war er mit einem mRNA-Vakzin gegen Covid geimpft worden. Wissen kann man das freilich nicht. Frieden seiner Seele.

Rückblende

Es ist kaum verwunderlich, daß man sich im “Wertewesten” die Gelegenheit nicht entgehen läßt, den toten Nawalny gegen den rusischen Präsidenten in Stellung zu bringen. Es gibt allerweil nichts, das so opportun ist wie genau das. Genau genommen ist diesbzeüglich ein toter Nawalny schier noch besser als ein lebendiger. Das ist hier so wie schon bei Poroschenko, Selenskyj und den Asow-Brigaden: Solchen Entitäten, die man innerhalb Deutschlands als den Feind im wohlfeilen “Kampf gegen rechts” markieren würde, um ihnen das Leben schwer zu machen, bedient man sich im Ausland bedenkenlos, wenn es denn der eigenen, quasi übergeordneten Agenda nützt. Nawalny war 2017 bereits einer der Organisatoren des jährlichen “russischen Marsches“, einer Parade, die unter den Slogans “Russland den Russen” und “Stoppt die Fütterung der Kaukasier” lief.

Wäre Nawalny Amerikaner gewesen, dann wäre er dort bei Joe Biden und dessen “liberals” verhasster gewesen als Donald Trump und Steve Bannon zusammengenommen. Aber so lange man ihn als eine Art Kronzeugen gegen Putin verwenden kann, spielt das natürlich keine Rolle. Da ist es geradezu zwerchfellerschütternd, daß Nawalny aus der Partei der russischen “liberals“, der Yabloko-Partei, rausgeworfen worden war, da er den dortigen Chefs zu imageschädigend gewesen ist.

Die arme Frau Nawalny

Mit Alexej Nawalnys Frau Julia müssen wir im Generalrahmen von “wir müssen, wir brauchen & wir dürfen nicht” natürlich ganz besonderes Mitleid haben. Sie ist schließlich trauernde Witwe, unschuldige Hinterbliebene eines Opfers von Putins absolut hinterfotziger Intriganz. So ist es doch. Ist es nicht? Nein, es ist nicht.

Die Witwe, derzeit wohnhaft in Deutschland, ist ehemalige Direktorin einer im Jahre 2011 von Alexei Nawalny gegründeten “Antikorruptionsstiftung“, die 2021 per Gerichtsbeschluß aufgelöst wurde, nachdem sie als extremistisch eingestuft worden war. Den Worten ihrer ehemaligen Mitarbeiterin Anna Gontschar zufolge unterhielt Julia Nawalny Affären mit Kollegen und Sponsoren der Organisation. Darunter befand sich Evgeny Chichvarkin, ein in Großbritannien ansässiger Geschäftsmann und ehemaliger Miteigentümer von Evroset, einer Mobiltelefon-Ladenkette. Die Affäre begann 2021, nachdem Julia Nawalny Russland verlassen hatte. Chichvarkin soll auch die medizinische Behandlung von Alexej Nawalny in der Berliner Charité im Jahr 2020 bezahlt haben. Dann ist da außerdem noch eine Beziehung mit Christo Grozev, einem bulgarischen Journalisten und Leiter von “Bellingcat“. Anna Gontschar zufolge verließ sie die Nachfolgeorganisation der verbotenen “extremistischen Organisation”, weil es ihr unangenehm war, für die Frau von Alexej Nawalny Freizeitaktivitäten mit verschiedenen Männern zu arrangieren, während Alexej inhaftiert war. Nawalny war am 4. August 2023 zu 19 Jahren Haft in einer Sonderkolonie verurteilt worden, unter anderem eben wegen der Gründung einer extremistischen Organisation.

“Der Westen.de” schreibt: “Alexei Nawalny ist tot – seine letzten Worte an Frau Julia rühren zu Tränen.” Schluchz! Und das “Redaktionsnetzwerk Deutschland” (RND): “Julia Nawalny wird zum Symbol für Mut und Stärke.” Jesses! Die “Frankfurter Rundschau”: “‘Liebe Dich immer mehr’: Nawalnys letzte Worte an seine Ehefrau” – verdammt, meine Taschentücher sind alle. Aber trotzdem: Wenden wir uns dem lustigen Nawalny-Suchspiel zu.

Auf dem obigen Foto sehen wir Gonzalo Lira, gebürtiger Chile und US-Staatsbürger, am 12. Januar in ukrainischer Haft an einer unbehandelten Lungenentzündung verstorbener Journalist, Regisseur, Buchautor, Blogger und Selenskyj-Kritiker, Tötungskandidat auf der ukrainischen To-Kill-Liste “Myrotvorets” und nach seiner ersten Verhaftung in Charkiw 2022 gefoltert und bestohlen. Gonzalo Lira – schon mal gehört? – Nicht. Aha. Das ist kein Wunder. Schließlich hat die “Westwertpresse” über seinen Fall kein Sterbenswörtchen verloren. Sein Verbrechen: Journalismus. Auf einem anderen Bild sehen wir Julian Assange, den WikiLeaks-Gründer, ohne Prozess und Anklage seit Jahren im britischen Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh inhaftiert. Sein Verbrechen: Journalismus. Haben Sie schon mal gehört, sicher. Aber so genau wissen Sie jetzt auch nicht, was da gelaufen ist mit diesem Chelsea Manning und den “classified documents” über Kriegsverbrechen der US-Armee im Irak. Sie wissen vermutlich auch nicht, wer Daniel Ellsberg war und wie mit dem umgegangen wurde, nachdem er in den Sechziger Jahren, als die USA noch als eine rechtsstaatlich orientierte Demokratie durchgehen konnten, “classified documents” zum Vietnamkrieg in der “New York Times” veröffentlicht hatte, die in der Folge Lyndon B. Johnson das Präsidentenleben schwermachten. Ellsberg und Assange: Beide Male Journalismus. Der Unterschied: 60 Jahre wertewestlicher Degeneration. Und noch ein Bild: Edward Snowden, Whistleblower, inzwischen russischer Staatsbürger. Und dann ist da noch Alexei Nawalny zu sehen. Preisfrage: Welcher ist es? – Bingo! Stimmt. Der ist es. Jetzt überlegen Sie mal, warum Sie den sofort erkannt haben.

Vorgestern unterzeichneten Scholz und Selenskyj übrigens eine “Sicherheitsgarantie” Deutschlands für die Ukraine. Nun die Berichterstattung über Nawalny. Machen Sie sich mal Gedanken, ob Sie vielleicht auf Ihr baldiges Ableben vorbereitet werden sollen oder nicht.