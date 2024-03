Die Schwulenpropaganda mit der Maus

Die Indoktrination von Kindern erstreckt sich in Deutschland nicht nur auf jahrelange schamlose Impf- und Maskenpropaganda für die Jüngsten, auf digital animierte sprechende Comicversionen von Marschflugkörpern, die es gar nicht abwarten können, an die Ukraine geliefert und auf Russland abgefeuert zu werden, auf AfD- und Klima-Indoktrination oder auf öffentliche Drag-Queen-Lesungen. Auch die legendären Kinderkultsendungen sind inzwischen voll auf linkswoke Linie gezogen und weltanschaulich gleichgeschaltet. Einen besonderen Tiefpunkt markiert dabei die LGBTQ-Propaganda der ARD-“Sendung mit der Maus“. Bereits vor zwei Jahren erntete der federführende “Westdeutsche Rundfunk” einen Shitstorm wegen wiederholter Behandlung von “queren” Themen in der Sendung.

Nachdem erst in einer “Maus“-Folge von Januar dieses Jahres wieder ausgiebig über Genitalien, sexuelle Interaktionen und Trans-Themen berichtet wurde, folgte sogleich am 11. Februar eine weitere Ausgabe, in der ein Märchen vom schwulen Prinzen dargeboten wurde. Die hier “kindgerecht” erzählte Geschichte geht so: Eine Königin will zunächst eine Braut für ihren Sohn aussuchen. Eine Prinzessin nach der anderen kommt auf die Bühne, aber eine nach der anderen wird als lächerlich oder abstoßend dargestellt. Für keine kann der prinzliche Herr Sohnemann sich erwärmen; bei der dritten Bewerberin wird dem Prinzen sogar schon vom Hinschauen übel. Dann folgt die Auflösung, das Happy-End: Ein zweiter Prinz taucht auf, und die beiden Männer heiraten. Und wenn sie nicht impotent geworden sind, dann kopulieren sie noch heute.

“Sichtbarmachen” bis zum Erbrechen

Die Frage, was unsere Kinder aus solch einer Sendung lernen oder welche Botschaft sie daraus ziehen, beantwortet sich angesichts der hinterfotzig-naiven “Maus“-Illustrierung ganz von alleine: Frauen sind ekelhaft, zufrieden sind echte “Männer” erst, wenn sie gleichgeschlechtlich heiraten. Auch hier wird wieder hemmungslos die Inversion der Normalität als eigentliche Normalität propagiert – mit der drohenden Unterstellung, wer sich daran stört, sei homophon, intolerant und anti-divers. Dabei könnte nichts verkehrter sein: Dass jeder nach seiner Façon leben und vögeln soll, mit wem und was er will, ist doch völlig unbestritten. Jeder wie er mag. Bloß muss es eben nicht öffentlich zur Schau gestellt und bis zum Erbrechen “sichtbar” gemacht werden – schon gar nicht bei Kindern, denen das Märchen von der Homo- und Transnormalität noch lange vor Vermittlung der natürlichen heterosexuellen Aufklärung eingebimst werden soll. Und genau das nennt sich Ideologie.

Immerhin: Zum Glück wächst der Widerstand gegen diese penetrante Frühsexualisierung wächst: Auf der kritischen Petitionsplattform “CitizenGO” haben bereits über 14.000 Menschen eine Eingabe gegen Queer-Propaganda in der “Sendung mit der Maus“ unterzeichnet. Die Kernaussage der Petition: Politik hat in der Sendung mit der Maus nichts verloren. Wörtlich fordern die Petenten: “Erobern wir die Kindersendung für unsere Kinder und Enkel zurück!” Zeitnah wird erwartet, dass die Zahl von 50.000 Unterzeichnern geknackt wird. Diesem Ziel ist jeder erdenkliche Erfolg zu wünschen.