Die Terrorhelfer von der UN: Hamas-Tunnel direkt unter UNRWA-Hauptquartier entdeckt

Dass das angebliche Palästinenser-Hilfswerk UNRWA, mit Abermillionen auch von Deutschland unterstützt, nicht nur über einzelne assoziierte Mitarbeiter eine ungute Nähe zur Hamas aufweist (einzelne UNRWA-Akteure mischten gar beim bestialischen Anschlag vom 7. Oktober mit!) und damit ein strukturelles Element der palästinensischen Kriegsführung gegen Israel ist, sondern dass seine Verstrickung in den islamistischen Terror im wahrsten Sinne des Wortes “tiefer” reicht, zeigt nun die neueste Entdeckung der israelischen Armee in Gaza: Die IDF-Streitkräfte stießen auf einen 700 Meter langen Hamas-Tunnel in 18 Metern Tiefe direkt unter dem Hauptquartier der UN-Organisation. Diese soll als “wichtige Einrichtung des Militärgeheimdienstes der Hamas gedient” haben, zitiert die “Welt” die israelischen Militärbehörden.

Außerdem wurden in dem von der UNRWA bereits zu Beginn des vor vier Monaten wiederentflammten Krieges aufgegebenen UNRWA-Zentrale riesige Mengen von Waffen und Sprengstoff gefunden. Es wurden auch reihenweise Hinweise gesichert, die kaum einen Zweifel lassen, dass “Büros und Räumlichkeiten der UNRWA-Zentrale von Hamas-Terroristen genutzt” worden seien. Das Hilfswerk ruderte natürlich sogleich zurück: UNRWA-Chef Philippe Lazzarini behauptete, man habe keine Kenntnis davon gehabt, dass der Tunnel unter seinem Gebäude verlief. Wie glaubwürdig dies angesichts des engen personellen Austausch zwischen der UN-Organisation und der Hamas-Führung in Gaza ist, kann sich wohl jeder selbst beantworten.

Das Märchen von der “humanitären” UN-Organisation

Der unglaubliche Fall gibt abermals der Einschätzung Nahrung , dass die UNRWA in Wahrheit ein politisches Werkzeug des exterminatorischen terroristischen Israelhasses ist, der auf fatale Weise mit der insgesamt grotesk israelfeindlichen UN-Politik seit Jahrzehnten korrespondiert, die sich in permanenten UN-Resolutionen und Beschlüssen manifestiert, die Israel, würde es ihnen Folge leisten, in kürzester Zeit die Existenz kosten würden. Die schweizerische Organisation UN-Watch hatte vor dem US-Kongresses aufgelistet, dass unter den 13.000 Mitarbeitern der UNRWA im Gaza-Streifen rund 1.200 Hamas-Mitglieder seien und 6.000 weitere enge Verwandte in der Terrororganisation hätten.

Lazzarinis Behauptungen, die UNRWA sei eine “humanitäre Organisation” ohne “weder die militärische und Sicherheitsexpertise noch die Kapazität, um das, was unter ihren Anlagen ist oder sein könnte, militärisch zu inspizieren“, erweist sich schon deshalb als groteske Schutzbehauptung. Spätestens jetzt gehören auch die Politiker der EU und Deutschlands vor Untersuchungsausschüsse gezerrt oder gar auf die Anklagebank, die der UNRWA Unsummen an Steuergeldern zugeschanzt haben – einschließlich der Ampel-Regierung und Annalena Baerbock.