Die WM droht zum Debakel zu werden – oder zum heilsamen Schock?

Die am Sonntag beginnende Fußball-Weltmeisterschaft in Katar droht zum Debakel für diejenigen zu werden, die horrende Summen für die Übertragungsrechte investiert haben. Zugleich könnte sie jedoch auch eine heilsame Lektion für alle werden, die sich teils aus Naivität, teils aus neokolonialem Gutmenschentum anmaßen, von anderen Ländern die kulturelle Selbstaufgabe verlangen, die der Westen praktiziert. Katar macht jedenfalls keine Anstalten, wesentlich von seinen Prinzipien abzurücken, um irgendwem zu gefallen.

Mehreren Medienberichten zufolge wurde von höchster Stelle, nämlich dem Bruder des regierenden Emirs, angeordnet, dass dass die Stände zum Ausschank von Alkohol um die Stadien wieder abgebaut werden sollen. Gegenüber der FIFA und ihrem Bier-Sponsor, der US-Brauerei Anheuser-Busch, der rund 75 Millionen Euro in die WM investiert haben soll, solle ein völliges Alkoholverbot durchgesetzt werden. Das WM-Organisationskomitee dementierte jedoch die Berichte: Es würden lediglich bestimmte Bewirtungsbereiche verlegt, die jedoch innerhalb des Stadionbereichs verblieben. Die Anzahl der Stände und die Ausschankzeiten blieben unverändert, hieß es weiter. Die Zeiten des Ausschanks und die Zahl der Stände würden in allen acht Stadien nicht verändert.

Wirbel um Bierausschank

Eine Sprecherin der Brauerei erklärte, man sei acht Tage vor dem Eröffnungsspiel über die Änderungen informiert worden und arbeite mit der FIFA zusammen, „um die Verkaufsstellen an die gewünschten Orte zu verlegen. Unser Fokus liegt darauf, unter den neuen Bedingungen das bestmögliche Kundenerlebnis zu bieten“. Die Fans sollen nun in bestimmten Stadionzonen alkoholhaltiges Bier kaufen dürfen, nicht aber in den Stadien selbst sowie vor und nach den Spielen. In den Stadien werde alkoholfreies Bier ausgeschenkt. Die FIFA habe der Verlegung der Bierstände zugestimmt, um zu vermeiden, dass sie ganz geschlossen würden.

Katar macht also bezüglich seines weitgehenden Alkoholverbots nur geringe Zugeständnisse.

Dasselbe gilt auch bei seiner negativen Haltung zu Homosexualität und anderen Prinzipien, die für das islamische Emirat unverhandelbar sind. Seit zwölf Jahren steht fest, dass die WM in dem Wüstenstaat stattfinden wird. Die Vergabe war bereits von den bei der FIFA obligatorischen Korruptionsvorwürfen überschattet. Die in Katar herrschenden Missstände sind allseits und hinlänglich bekannt. Trotzdem überschlagen sich seit Monaten Politiker, Funktionäre und Spieler mit Kritik und moralischen Belehrungen, wobei die Spieler zugleich verbissen um die Berufung in ihre Nationalteams und damit um die Teilnahme an der überall als „Skandal-WM“ betitelten Veranstaltung kämpfen. Deutsche Politiker verteufeln das Emirat, betteln aber zugleich um dessen Gaslieferungen, um unabhängiger von Russland zu werden. Egal wie man Katar beurteilt, ist es schlicht lächerlich anzunehmen, das Land werde seine Identität aufgeben, um den USA und Europa zu gefallen.

Desinteresse und Unlust der Fernsehfans

Für die Spieler wäre es konsequent, die WM entweder zu boykottieren oder den Mund zu halten. Stattdessen wird man sich wieder auf das inzwischen sattsam bekannte Setzen sinnloser „Zeichen“ verlegen, wobei die begleitenden Journalisten ebenfalls die Gelegenheit nutzen werden, bei jedem Bericht ihre moralische Überlegenheit zu demonstrieren. Der Sport wird völlig in den Hintergrund treten. Das Ganze ist ein Festival unerträglicher Heuchelei. Zumindest bei deutschen Zuschauern kommt dann auch bislang keinerlei WM-Stimmung auf.

Die Kritik am Gastgeber, der völlig ungewohnte Austragungszeitpunkt in der Vorweihnachtszeit, statt wie sonst im Sommer und die allgemeine Missstimmung angesichts zahlloser Krisen und Zukunftssorgen, lässt bei den meisten Fußballfans wenig Lust aufkommen, das Turnier am Fernseher oder beim Public Viewing zu verfolgen: Laut einer aktuellen Umfrage wollen sich 56 Prozent der Befragten keine Spiele ansehen – 15 Prozent weniger als gewöhnlich bei einer WM und lediglich 18 Prozent so viele wie sonst auch. Die WM ist also ein Debakel mit Ansage, das für viele Rechteinhaber erheblichen finanziellen Schaden anrichten wird, wenn auch nicht beim zwangsfinanzierten deutschen öffentlich-rechtlichen Rundfunk.