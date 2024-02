Dieses Deutschland ist nur noch stoned zu ertragen

Lassen wir mal den ganzen emotionalen Scheiß weg und betrachten unser Land ganz nüchtern. Die ominöse Rattenfänger-Aussage eines larmoyanten Fisch&Music-Staatsmanns ist doch nur ein Vogelschiss in dessen allzeit integrierendem, die Einheit unseres Staates und unseres Volkes repräsentierendem Wirken als unser aller und hochgeschätzter Bundespräsident (siehe diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes, dort Punkt 91). Und kein Mensch, der noch alle Tassen im Schrank hat, würde daraus eine geradezu prähistorische Aussage ableiten. Mit dem Fall des Eisernen Vorhangs hatten schließlich hochemotionale Gesinnungsmoralisten auch ein „Ende der Geschichte“ verkündet. Diese posthistorischen Schwärmer hätten möglicherweise sogar richtig gelegen, wenn denn die Weltgeschichte erst mit dem Dritten Reich begonnen hätte; hat sie nun mal aber nicht. Sehr ähnlich mögen sich beispielsweise schon die alten Brot-und-Spiele Römer gefühlt haben, denn auch damals konnte es für sie kaum besser kommen. Es kamen dann allerdings die Vandalen…

Wenn wir jetzt einmal den Kopf aus dem hochemotionalen politmedialen Dauerempörungs-Tsunami herausstrecken und Deutschland unaufgeregt anschauen, dann fällt auf, dass sich seit dem Fall des Eisernen Vorhangs und unter unserem Radar einiges ganz grundsätzlich verändert hat. Vielleicht erinnern Sie Sich noch an den Frosch von Philipp Rösler (FDP), den er am 23. Februar 2012 in der ZDF-Talkshow von Markus Lanz zum allerbesten gab: „Wenn Sie einen Frosch in kaltes Wasser setzen und langsam die Temperatur erhöhen, wird er zuerst nichts merken und nichts machen. Und wenn er etwas merkt, dann ist es zu spät für den Frosch.“ Merkel, der Frosch, nahm Rösler dieses Gleichnis sehr übel und die vereinigte Medienmeute brachte die FDP bei der Bundestagswahl 2013 – bei einem Verlust von 9,8 Prozent – mit 4,8 Prozent schließlich unter die 5-Prozent-Hürde.

DDR-2-Simulator Bundesrepublik

Auch aktuell betrachtet wird es die FDP wohl bald nicht mehr geben; dafür aber immerhin mehr als 80 Millionen Frösche. Denn unter der Oberfläche ständiger politmedialer Empörungswellen hat sich unser Land inzwischen in einen DDR-2-Simulator verwandelt:

Höchste Energiekosten, dafür eine unzuverlässige Stromversorgung durch Sonne und Wind.

Höchste Steuerlasten, dafür ungeheure Sozial- und Entwicklungshilfeausgaben.

Eine heruntergekommene Verkehrsinfrastruktur, dafür Radwegbau in Peru.

Eine totgesparte Bundeswehr, dafür erhebliche Kriegsausgaben für einen fremden Staat.

Eine internationalisierte Deutsche Bundesbahn mit einem heruntergekommenen Schienennetz, dafür Tochterfirmen in aller Welt.

Einen katastrophalen Abstieg in der Bildungspolitik (siehe PISA), dafür quantitative Paritäten für alle.

Ein Tsunami von Gender-Professuren an den Universitäten, dafür eine Vernachlässigung der MINT-Fächer.

Ein Totalausfall der Vierten Gewalt, dafür eine höchst erwünschte Einheitsmeinung.

Ein Erstarken staatstragender Proteste, dazu Ignazio Silone: „Der neue Faschismus wird nicht sagen: Ich bin der Faschismus. Er wird sagen: Ich bin der Antifaschismus.“

Immerhin: Die Hippie-Ampel kann nach getaner Arbeit jetzt endlich mit gutem Gewissen abtreten: Denn mit der Legalisierung von Haschisch haben sie ihr wichtigstes politisches Ziel aus der Flower-Power-Zeit endlich erreicht. Es lebe der Free-Dope-Coronator… er lebe high, high, high!