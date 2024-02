Digital Services Act: Alle Social-Media-Giganten außer Twitter machen bei der EU-Zensur willfährig mit

Am Samstag trat der „Digital Service Act“ (DSA) der EU in Kraft. Hinter den Phrasen vom Kampf gegen Kinderpornographie, Hass und Hetze verbirgt sich in Wahrheit ein gigantischer Zensurapparat, der große Online-Anbieter unter massiver Strafandrohung dazu zwingt, die gesamte Kommunikation ihrer Kunden permanent auf „verdächtige“ Inhalte zu überprüfen, zu löschen und der EU-Kommission und den eigens eingerichteten Überwachungsbehörden in den Mitgliedsstaaten genauestens Bericht darüber zu erstatten. Die Firmen werden dadurch dazu angehalten, eher zu viel als zu wenig zu löschen und die Kunden verfallen in Selbstzensur, weil die Begrifflichkeiten darüber, was nun „Hass und Hetze“, „Beeinflussung von Wahlen“ oder „Desinformation“ bedeutet, bewusst unklar gehalten sind. Niemand weiß genau, ob, wann und warum er sich strafbar macht.

Bislang kann die EU zufrieden sein. Bereits seit Ende September, fünf Monate vor der Inkrafttreten des DSA, hinterlegten die 16 großen Internet-Plattformen in der eigens eingerichteten EU-Datenbank, wie viele Inhalte sie gelöscht oder in ihrer Sichtbarkeit eingeschränkt haben. Insgesamt sind es bereits über vier Milliarden (!) Einträge. Bei TikTok waren es mehr als 200 Millionen, was rund 70 Prozent aller gemeldeten Inhalte entspricht, und bei Instagram waren es fünf Millionen gelöschte Videos, Accounts und Fotos. Bei Twitter wurden 648.000 Inhalte gemeldet, Löschungen gab es hier allerdings kaum. Twitter-Chef Elon Musk hatte sich allerdings auch von Anfang an gegen diesen Wahnsinn gestellt.

Ins Horn der Linken gestoßen

Matthias C. Kettemann, Rechtswissenschaftler vom Leibniz-Institut für Medienforschung, kommentiert dies in typisch deutscher autoritätslastig-restriktiver Lesart der Meinungsfreiheit wie folgt : „Elon Musk hat sehr früh viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Bereich entlassen und das Ergebnis ist, dass Twitter zu einer schlechteren Plattform geworden ist mit mehr Hassrede.“ Damit stößt er ins Horn jener Linken, die Twitter bis zu Musks Übernahme als exklusive Spielwiese betrachtet haben. Seit Musk auch nicht linken Stimmen wieder zu ihrem Recht verholfen hat, faseln sie von einem “Anstieg von Desinformation, Hass und Hetze” – und meinen damit nur ihr eigenes Unvermögen, andere Meinungen zuzulassen und die Enttäuschung darüber zu verhehlen, auf Twitter nicht länger zum exklusiven, tonangebenden Milieu zu gehören.

Doch Twitter, das auf die EU-Vorabaufforderungen nicht reagierte, bleibt leider ein Ausnahmefall; andere Plattformen erweisen sich als sehr viel kooperativer bei der freiwilligen Selbstgleichschaltung unter die EU-Regulierungshoheit. So erklärte der Facebook-Konzern Meta erklärte auf Nachfrage des “Norddeutschen Rundfunks” und der „Süddeutschen Zeitung“, man begrüße den DSA ausdrücklich und setze auf umfangreiche “menschliche sowie maschinelle Content-Moderation”. TikTok teilte mit, man moderiere auf Basis der eigenen Community-Richtlinien und hole sich ständig Feedback von unabhängigen Organisationen dazu ein.Um den gigantischen Löschanforderungen des DSA gerecht werden zu können, soll sogar Künstliche Intelligenz zum Einsatz kommen. All diese ungeheuerlichen Vorgänge werden von ´ARD und ZDF und deutschen „Medienwissenschaftlern“ bejubelt. Dass hier der freie Meinungs- und Ideenaustausch unter fadenscheinigen Vorwänden massiv eingeschränkt wird, interessiert diese Systemsprachrohre nicht. Ihre verlorenen Leser, Zuhörer und Zuschauer werden sie als Verteidiger der Zensur ohnehin nicht mehr zurückgewinnen.