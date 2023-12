Digitale Cyborgs: Immer mehr Menschen lassen sich freiwillig Chips implantieren

Überall auf der Welt bemühen sich globalistische Kräfte um die Einrichtung möglichst umfassender Überwachungssysteme. Vom Social-Credit-System in China bis zu Bemühungen um die Abschaffung des Bargelds zugunsten von Digitalwährungen und der Überwachung der Online-Kommunikation: Die individuelle Freiheit soll überall abgeschafft und stattdessen der gläserne Mensch verwirklicht werden, dessen Leben lückenlos in Echtzeit dokumentiert wird und dessen “Datensätze” somit Politik, Behörden, Konzernen, Arbeitgebern oder Krankenkassen nach Belieben zur Verfügung steht. Im Namen des Profits können sämtliche wirtschaftlichen Transaktionen und Lebensgewohnheiten erfasst und im Namen irgendwelcher Ideologien sanktioniert werden.

Mit welch unglaublicher Leichtfertigkeit viele Menschen bereit sind, sich dieser Maschinerie aus freien Stücken auszuliefern, zeigt die Tatsache, dass sich bereits rund 6.000 Schweden Mikrochips implantieren ließen, beispielsweise um bargeld- und sogar kartenlos (beziehungsweise auch ohne Smartphone oder -watch) bezahlen zu können. Andere ließen sich gar ihren Corona-Impfpass in den Körper einführen. Diese Entwicklung ist seit Jahren in vollem Gange. Viele ließen sich sogar Chips einpflanzen, um Schlüssel, Visitenkarten oder Zugtickets zu ersetzen. „Zuerst wollte ich nur aus Spaß etwas Neues ausprobieren. Ich wollte sehen, wie man das Leben in der Zukunft einfacher machen kann“, erklärte eine Nutzerin, die den Chip zur Öffnung ihrer Bürotür oder für den Zugang zum Fitnessstudio verwendet. Im Zug kann die Hand des Fahrgastes von den Kontrolleuren gescannt werden. Es gibt inzwischen – nach dem Vorbild von Tatto-Conventions – sogar regelrechte „Implantierparties“.

Totale Datentransparenz

Der Mikrobiologe Ben Libberton gehört zu den offenbar wenigen Kritikern dieser Entwicklung: Er warnte bereits vor fünf Jahren, dass die Chips Infektionen oder Reaktionen des körpereigenen Immunsystems verursachen könnten. Neben diesen medizinischen Bedenken bestehe das größte Risiko jedoch beim Datenschutz. „Im Moment sind die gesammelten Datenmengen, die von den Implantaten geteilt werden, noch klein“, erklärte er. Das werde sich in Zukunft aber höchstwahrscheinlich ändern: „Wenn ein Chip eines Tages ein medizinisches Problem feststellen kann… wer erfährt dann davon und wann?“, fragte er.

Je mehr Daten an einem Ort gespeichert würden, desto höher sei das Risiko, dass diese “am Ende gegen uns verwendet werden“. Eine erschreckend hohe Zahl von Menschen, und das ganz sicher nicht nur Schweden, stellt sich solche Fragen offensichtlich nicht. Sie sind vielmehr bereit – sei es aus naiver Fortschrittsgläubigkeit, Bequemlichkeit oder um sich interessanter zu machen -, im Zuge des “Body designs” und der “Smartifizierung” des eigenen Körpers jede Sorge um Privatsphäre und staatliche Kontrollsucht fahren zu lassen. Dieser Irrationalismus kündet von einer weiteren besorgniserregenden Entwicklung, die das Potenzial hat, irgendwann vom freiwilligen Akt zum staatlichen Zwang für alle zu mutieren.