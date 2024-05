Dönerteller und Pommes Schranke: Baerbocks infantiles Verhältnis zu Deutschland

Vielleicht lebte ich bisher hinter dem Mond, doch ich wusste bis eben nicht, was „Pommes Schranke“ ist. Der Begriff stammt aus dem Ruhrpott und auch wenn ich unlängst Halt machte in der traumschönen Stadt Gelsenkirchen, ist mir diese Formulierung noch nicht zu Ohren gekommen. Pommes Schranke sind einfach Pommes „rot-weiß“, also mit Ketchup und Mayonnaise wechselnd im Schranken-Look bedeckt. „Again what learnt“, würde der Dengländer sagen.

Woher ich überhaupt von dieser für mich neuen Fachbezeichnung weiß, fragen Sie sich? Na, von Annalena Baerbock! Die Frau, die nicht etwa wie Kollege Habeck irgendwas “mit Schweinen und Kühen” machte, sondern “vom Völkerrecht” herkommt, antwortete der “Bild”-Zeitung auf die Frage bezüglich des 75-jährigen Geburtstags des Grundgesetzes ernsthaft dies: „Ich liebe Deutschland, weil Pommes-Schranke auf dem Dönerteller unschlagbar ist, weil uns unsere Vielfalt nicht nur am Imbissstand stärkt. Wir sind: ‚Mit alles und

scharf‘.“

Ampel-Minister entblöden sich

Die Chancen sind hoch, dass diese Außenministerin selbst eine an der Schranke hat; doch wie dem auch sei: Wer mit einer solch unfassbaren Infantilität über sein Heimatland spricht, der darf unmöglich Verantwortung über eben dieses Land übernehmen. Für

Baerbock ist alles einfach erklärbar: Ausgestattet mit der intellektuellen Tiefe einer Ausgabe der “Super-Illu” versucht die Grünen-Politikerin erst gar nicht, schlaue Gedanken vorzuspielen. Es gibt in ihrem Schädel schlichtweg keine.

Dahingehend sind ihre Kollegen aus dem Kabinett des Schreckens weiter; sie rufen wenigstens nichtssagenden, aber seriös klingende Phrasen ab. Auf dieselbe Frage antwortete beispielsweise Arbeitsverhinderungsminister Hubertus Heil so: „Ich liebe Deutschland, weil wir in einer freiheitlichen und sozialen Demokratie leben, in der jeder Mensch den gleichen Respekt verdient.“ Auch der Wirtschaftsminister, der zwar nichts von Ökonomie versteht, dafür aber von Kinderbüchern, gibt sich ganz und gar den Floskeln hin: „Ich liebe Deutschland, weil es die Kraft hatte, nach den dunkelsten Jahren zu einer starken Demokratie zu werden. Dieser Staat ist der beste, den wir je hatten.“

Wir haben die Wahl

Bei Habeck kann man schon froh sein, wenn er nicht wieder Deutschland „zum Kotzen“ findet. Dennoch liest man heraus, dass er tatsächlich nichts mit Nationalstolz anfangen kann – was er vor einigen Jahren auch so zu Protokoll gegeben hatte. Pommes Schranke hin oder her: Annalena Baerbock repräsentiert leider einen nicht kleinen Teil dieser Gesellschaft. Machen wir uns nichts vor: So, wie diese Außenministerin über ihr Land denkt, denken nicht wenige. Es handelt sich schließlich nicht um ein Naturereignis, dass die Grünen in dieser Regierung sind. Sie wurden gewählt. Wahrscheinlich nicht von Ihnen – aber gewählt wurden sie.

Und so kommt man nicht umhin, über die geistige Verfassung dieses Volkes an sich nachzudenken. Sind die Deutschen aufgrund ihres krampfhaften Gutmenschentums, das längst in Selbsthass mündet, gar nicht mehr in der Lage, ihr Land zu lieben? Politiker wie Baerbock verkörpern zumindest diesen Teil der Deutschen. Ob sich der “Geist” dieser Außenministerin durchsetzt, liegt am Ende an uns selbst. Wir haben die Wahl.