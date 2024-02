Dunkle Visionen aus dem Deutschland der linken “Faktenchecker”

Manche Bucherscheinungen fallen zeitlich zufällig mit sinnfälligen Ereignissen zusammen, die wie ein wohlgetimter Prolog auf den Inhalt anmuten. Dieses seltene Glück hatte auch Sandra Kristin Meier, die buchstäblich am Vorabend des vermeintlichen “Geheimtreffens” von Potsdam, das Grundlage für eine regelrechte Psy-Op von “Correctiv” war, einen satirischen Roman veröffentlicht hat, in dem eben die Mentalität der selbsternannten „Faktenchecker“ entblößt und messerscharf analysiert wird. “Carla – 2027: Die Geschichte einer unmöglichen Liebe“, so der Titel des Buches, rekurriert auf eben die bizarren und hochmanipulativen Zustände, die in Deutschland durch Kampf gegen “Meinungsverbrechen”, Verfolgung Andersdenkender und staatliche Desinformation Alltag werden.

Tatsächlich hätte der Veröffentlichungszeitpunkt von Meiers Buchs kaum besser gewählt sein können: Seit über drei Wochen befindet sich Deutschland in einer politisch-medial orchestrierten Anti-AfD-Hysterie. Grund dafür ist der mittlerweile berüchtigte Bericht des linken, staatlich finanzierten Portals „Correctiv“ vom 25. November zu einem privaten politischen Salon in einer Potsdamer Villa, das von der linksextremen regierungsfinanzierten NGO offenbar im Verbund mit dem Verfassungsschutz zu der Lüge umgeframed wurde, die AfD und Rechtsradikale hätten hier “Pläne zur Massendeportation” ausgeheckt. An dieser Räuberpistole stimmte nur, dass es ein Treffen gab – allerdings nicht von Rechtsradikalen und ohne Deportationsphantasien nach dem Vorbild der Wannsee-Konferenz der Nazis von 1942, wie der Rext auf plumpe Weise suggerierte. Dass „Correctiv“ das Machwerk mittlerweile mehrfach geändert und alle Passagen, die die ganze Aufregung ausgelöst haben, entfernt oder entschärft hat, ging in der moral panic der gutmenschlichen “Gegen-rechts“-Massenaufmärsche unter. Der alleinige Zweck des ganzen Manövers war es, eine Kampagne gegen die AfD vom Zaun zu brechen.

Im Buch Sandra Kristin Meiers, die gelegentlich auch für Ansage! schreibt, finden sich vom Setting her durchaus Parallelen – wobei Meier die Verhältnisse überzeichnet und satirisch in ihr Gegenteil verkehrt, indem sie die heutigen Wahnvorstellungen “zivilgesellschaftlicher” Linker Wirklichkeit werden lässt: Die Protagonistin Carla arbeitet im Jahr als Faktenprüferin im Home Office. Überall droht die rechte Gefahr. Als sie doch einmal das Haus verlässt, wird sie umgehend von Rechten sexuell belästigt, glücklicherweise aber von einer nordafrikanischen Bürgerstreife gerettet, kurz darauf jedoch von Reichsbürgern verhaftet (“eine bewaffnete Patrouille des gefürchteten 17. elektrischen Rollstuhl- und Rollatoren-Regimentes. Elite-Kavallerie“). Von diesen wird sie dann auf deren „Innerem Reichsparteitag“ vorgeführt, wo Prinz Preuß XVII. und Reichsparteiführer Dr. Bert Glöckler auftreten – bis ihr ein mysteriöser Herr X hilft.

Wahnvorstellungen linksgrüner Hirne, bis zur Kenntlichkeit entstellt

„Ja, die Welt war ein düsterer Ort geworden. Ein Ort, an dem die Hoffnung schwindet und die Überlebenden sich in ständiger Gefahr befinden. Endzeitstimmung. Erst tauchten an den Wänden monotone Zeichen auf, die niemand hatte sehen und deuten wollen. Hakenkreuz-Graffitis, die von der Heraufkunft des Reiches kündeten. In Schulzimmern wurden von den Sprösslingen der Rechten das Mobiliar und die Kiefer von Lehrerinnen zertrümmert, die ihnen Anweisungen geben wollten. In den Vorgärten stank es nach Scheiße und Urin. Alles das waren winzige, stumme Kriegserklärungen. Müllsammler tauchten auf. Verwahrlosung und Ghettoisierung. Rechte Familienclans erhoben Wegezölle und bekriegten sich auch untereinander, wenn etwa die Müllers in das Revier der Meiers vordrangen“, so das Szenario, wie es wohl tatsächlich in linksgrünen Hirnen existiert.

Meier zeichnet hier ein köstlich überspitztes Spiegelbild des alltäglichen deutschen Anti-Rechts-Wahns; mehr noch: sie überzeichnet es bis zur Kenntlichkeit: Wirrköpfe im Rentenalter, die zu gemeingefährlichen Putschisten aufgeblasen werden, und die völlig groteske wohlstandslinke Weltsicht, die durch Medien und Schulen geistert, werden hier genüsslich aufs Korn genommen – wobei einem das Lachen aber zunehmend im Hals stecken bleibt, da der ganz normale Wahnsinn in diesem Land mittlerweile noch die extremste Satire links überholt.