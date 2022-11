Einbürgerung: Alle Anforderungen sollen gesenkt werden

Immer wenn man denkt, es könne angesichts aller derzeit stattfindenden Krisen hierzulande nicht mehr schlimmer kommen, braucht man nur einen verstohlenen Blick ins deutsche Bundesinnenministerium werfen und die dort ausgeheckten Pläne goutieren, um sogleich eines besseren belehrt zu werden. Dort wird aktuell nämlich allen Ernstes darüber nachgedacht, sämtliche Hürden und Erfordernisse, die Zuzug, Einwanderung und Einbürgerung in Deutschland noch in irgendeiner Weise an Bedingungen knüpften, radikal zu senken oder gleich ganz zu schleifen. Der deutsche Pass soll quasi zur Ramschware werden, den ein jeder Migrant sinnbildlich hinterhergeworfen bekommt. In Kombination mit dem ab Januar geltenden „Bürgergeld“ entsteht so für alle Glücksritter und Wirtschaftsmigranten dieses Planeten die wohl süßeste Versuchung, seit es offenen Grenzen gibt. Was hier unter Ägide Nancy Faesers stattfindet, ist ein beispielloser Ausverkauf deutscher Interessen – und in dieser Form ein fraglos einmaliger Vorgang in unserer langen Geschichte.

Metaphorisch ausgedrückt, fräst diese Ministerin wie eine Abrissbirne, stets flankiert von ihrer medialen Entourage, quer durch die Republik und ebnet mal eben alles ein, was unsere Nation, Stellung und Identität bislang noch ausmacht. Ethnisch und kulturell ist Deutschland sowieso in Auflösung begriffen und unabänderlich-rechnerisch ein demographisches Auslaufmodell. Doch das geht dieser Regierung nicht schnell genug; man könnte glatt glauben, dass alles, was Land, Industrie und den Bürgern massiv schadet, insbesondere von Faeser geradezu mit Wohlgefallen umgesetzt wird. Der Verdacht ist tatsächlich nicht unbegründet, denn längst werden Interessen von lautstarken Minderheiten, Doppelstaatlern und selbst illegalen Einwanderern über das Allgemeinwohl der autochthone Bürger gestellt. Doppelstandards allenthalben: Der Deutsche an sich scheint nichts mehr zu gelten, im eigenen Lande. So wenig, dass selbst die deutsche Pass-Identität ab sofort zum beliebigen Massenartikel werden soll.

Von wegen „Integrationsleistungen”

Hier ein paar erschreckende Auszüge aus dem Framing- und Nudging-Portfolio der wie stets wohlwollend berichtenden „Tagesschau”: „Weniger Wartezeit, kein Verzicht auf die alte Staatsbürgerschaft, Sonderregeln für Kinder und Ältere: Innenministerin Faeser will einem Medienbericht zufolge die Einbürgerung in Deutschland erleichtern. Demnach plant Faeser, dass in Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern automatisch die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten, wenn ein Elternteil seit fünf Jahren ’seinen rechtmäßigen gewöhnlichen Aufenthalt‘ in Deutschland hat. Die für eine Einbürgerung von Ausländern erforderliche Aufenthaltsdauer im Land solle von derzeit acht auf nur noch fünf Jahre verkürzt werden. Bei ‚besonderen Integrationsleistungen‘ sei eine Einbürgerung bereits nach drei Jahren möglich. Zugleich solle die Verpflichtung wegfallen, bei der Einbürgerung auf die bisherige Staatsangehörigkeit zu verzichten. Auch alle Sprachanforderungen, insbesondere für Ältere, entfallen zukünftig.”

Dies alles wird in der Summe zusätzlich dazu beitragen, bereits im Lande vorhandene und nicht selten hochproblematische Gegengesellschaften regelrecht zu zementieren – und dazu führen, dass die ohnehin kaum vorhandene Bereitschaft dieser Klientel, sich hier einzubringen oder gar zu „integrieren”, gegen Null sinkt. Und was es mit den „besonderen Integrationsleistungen” auf sich hat, so kann man im Licht der Entwicklung der letzten Jahre schon jetzt absehen, wie leicht diese Gummi-Bestimmung zu unterlaufen sein wird: Nicht etwa gemeinnützige Arbeit oder aktive Bereitschaft zum Spracherwerb werden dann nämlich darunter verstanden, sondern es genügt „zivilgesellschaftliches Engagement“: Als Flüchtlingshelfer oder Dolmetscher in der Erstaufnahmeeinrichtung, als Praktikant in der nächsten Moschee, durch Beteiligung an linksradikalen „Gegen-Rechts”-Demos oder gleich als Scherge der Antifa; oder wie wäre es mit der aktiven Mitwirkung an Klimaprotesten oder bei der Seenotrettung? So etwas wird demnächst dann pro forma völlig ausreichen, um sich für Ehrenabzeichen und den „Pour le Merite” des Faeserschen Linksstaats zu qualifizieren – und die deutsche Staatsbürgerschaft beanspruchen zu können.

Vollendete Tatsachen

Jetzt werden sie vollendete Tatsachen schaffen, die woken Deutschlandvernichter. Denn sie haben die Macht dazu: Irreversible, gleichwohl das Land in seinen Grundfesten erschütternde Maßnahmen werden den unwiederbringlichen Untergang unserer angestammten Heimat einläuten. Im Stundentakt ersinnt Frau Faeser neue Regeln nach immer gleichem Muster: faktische Verschärfungen für indigene Deutsche, Erleichterungen für Neusiedler. Und wer dagegen stimmt, ist wieder – man ahnt es schon – ein Menschenfeind, ewiggestrig und rechtsextrem dazu. Diese Totschlagbegriffe seien nur Etiketten ohne Relevanz, könnte man glauben; und doch kommt das mit ihnen einhergehende ein Stigma nach wie einer Vernichtung der bürgerlichen Existenz gleich – mit allem, was dazugehört. Vor allem deshalb halten viele, die eigentlich etwas zu sagen hätten, mittlerweile lieber den Mund.

Und so werden die Deutschen auch diesen nächsten großen, womöglich entscheidenden Anschlag auf ihre nationale Restidentität widerspruchslos schlucken. Dass selbst dann, wenn morgen kein einziger Zuwanderer mehr käme, die Geburtenraten der hier bereits „Angekommenen“ die deutsch- oder auch nur europäischstämmigen Einwohner dieses Landes in spätestens 20 Jahren zur absoluten Minderheit gemacht haben werden, ist schon denkwürdig genug. Durch die von Faeser betriebene Beschleunigung (schon jetzt sind 2022 weit mehr Menschen ins Land gekommen in der Flüchtlingskrise 2015!) und die nun auch noch vorgesehene „ultimative Bleibeperspektive“ durch Einbürgerung wird dieser Zustand weit schneller erreicht. Und auch wenn sich dieses wahnsinnige Vorhaben noch nicht ganz „in trockenen Tüchern“ befindet, so kann man Gift darauf nehmen, dass es auf eine breite Zustimmung innerhalb der Bundestagsfraktionen stoßen wird – zumindest in denen der Ampelparteien. Aktuell ziert sich zwar die CDU noch etwas – doch das wird sich schon noch geben. Bisher haben sich die servilen Granden unserer Union noch immer gerne dem grünlinken Zeitgeist untergeordnet.

Unerwartet und überraschend kommt all das übrigens nicht: Schon im Koalitionsvertrag hatten die Ampelparteien eine maßgebliche Reform des Einbürgerungsrechts geplant, und dieses Anliegen gedenken sie nun umzusetzen. Auf Gedeih und Verderb, mit allen Mitteln – und gegen jeden gesunden Menschenverstand. Eben alles zum maximalen Schaden dieses Landes. Und die den Deutschen dabei von ihrer Regierung zugedachte Rolle wird in nachfolgendem Antifa-Transparent treffend ausgedrückt: