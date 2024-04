Eine Vierjährige wird niedergestochen – und sie demonstrieren gegen rechts

Ich hatte es schon einmal thematisiert, als ein Kind vor den Augen seiner Mutter vor einen einfahrenden Zug gestoßen wurde: Dieses Grauen ist nicht zu fassen. Jetzt hat vor ein paar Tagen in Wangen im Allgäu ein Syrer mit niederländischem Pass unvermittelt auf ein 4-jähriges Mädchen eingestochen. Auf eine Vierjährige! Mein Problem ist, dass ich diese grausamen Szenen immer wieder vor meinen geistigen Auge sehe. Noch schlimmer: Ich sehe das Unglaubliche durch die Augen der Mütter, die diesen Fluch miterleben musste. Diese unbegreifliche Erfahrung katapultiert dich direkt in die Hölle. Es sind Qualen, die man keinem Menschen wünscht. Qualen, die nie mehr aufhören.

Ich selbst habe meiner Mutter einst sagen müssen, dass ihre Tochter – meine Schwester – tödlich verunglückt war. Sie hat sich nie wieder ganz davon erholt. Ist ein Autounfall schon eine Tragödie, so sind Verbrechen wie das von Wangen – auch wenn das Mädchen diesmal zum Glück überlebte – ob ihrer Willkür, Sinnlosigkeit und Abartigkeit nicht zu begreifen. Hier schließt sich meine Frage an: Wie moralisch verkommen muss ein Mensch, eine Gesellschaft oder ein ganzes Land eigentlich sein, um solche Verbrechen an Kindern billigend hinzunehmen? Um einfach wegzusehen? Wer ein unschuldiges Kind töten will, will die ganze Welt töten.

In die lächerliche “rechte Ecke” gestellt

Und wer das toleriert, der ist im Grunde nicht besser. Es ist die Bankrotterklärung einer sogenannten “Werte-Gesellschaft“. Was ist das für eine Gesellschaft, die akzeptiert, dass relativ viele dieser Täter in diesem ach so aufgeklärten und toleranten Land wegen vorübergehender oder latenter “Unzurechnungsfähigkeit” nicht bestraft werden? Und vor allem, dass sie gar kein Recht hatten, hier zu sein? Wie konnte es passieren, dass eine 12-Jährige über Monate von mehreren Tätern vergewaltigt wird, die dann teilweise mit Bewährungsstrafen davonkommen? Beispiele wie dieses gibt es zahllose. Wie total kann der Werteverfall einer Gesellschaft sein? Wie können hohe Repräsentanten dieses solchen Landes mit erhobenem moralischen Zeigefinger durch die Welt reisen und anderen Ländern Nachhilfestunden in Demokratie und Toleranz geben wollen?

Und wie, verdammt noch mal, können vor allem diejenigen, die endlich wieder eine geltendem Recht und Gesetz entsprechende, klare Asylpolitik fordern, in die lächerliche “rechte Ecke” gestellt werden? Im selben Wangen, in dem ein unschuldiges 4-jähriges Kind mal eben so niedergestochen wurde, wurde kurz davor eine “Demo gegen Rechts” organisiert:

Wohlgemerkt: Nicht gegen Rechtsextremismus, sondern gegen “rechts“! Einmal ganz ungeachtet des wirtschaftlichen Niedergangs, der riesigen Bildungsprobleme, des Verlustes an sozialer Absicherung und andererr Missstände in diesem Land möchte ich die Teilnehmer dieser und ähnlicher Demos fragen: Sind Euch die ständigen Opfer egal? Was stimmt mit Euch nicht? Hier werden Kinder ermordet und vergewaltigt – und Ihr macht Euch Sorgen um die Täter, die sich vielfach unrechtmäßig in diesem Land aufhalten?

Um “Rechts” oder “Links” geht es hier schon lange nicht mehr. Es geht es um Empathie. Um Anstand. Um Aufrichtigkeit. Und um Charakter! Alles Eigenschaften, die auch in der Politik fehlen, ebenso wie in den staatstreuen Medien und in den Hunderten von staatsanhängigen Organisationen. Vor allem aber auch beim treudoofen Fußvolk. Es ist nur noch beschämend.