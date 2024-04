Elefanten für Berlin

Was sich wie ein Aprilscherz las, war bitterernst gemeint: Weil die grüne Bundesumweltministerin Steffi Lemke in üblicher europäisch-überheblicher, gutmenschlicher Ahnungslosigkeit ein Verbot der Einfuhr von Jagdtrophäen aus Afrika plant, will Botswanas Präsident Mokgweetsi Masisi Ampeldeutschland nun 20.000 Elefanten Deutschland schenken. “Nachdem bereits die Regierung Namibias der Bundesregierung ‘Neokolonialismus’ vorgeworfen hatte, wurde nun Botswanas Präsident Mokgweetsi Masisi deutlich: Lemkes Plan fördere Armut und Wilderei… Mit Elefantenjagd ließe sich der Tierbestand nachhaltig steuern, erläutert Botswanas Präsident”, so die “Welt“.

Tatsächlich leidet Botswana – nach jahrzehntelangem Artenschutz – unter einer Überpopulation von Elefanten, die jenseits grüner Serengeti-Bullabü-Visionen zunehmend zum Problem für die einheimische Bevölkerung werden. Die “Welt” weiter: “Umweltpolitik ermöglichte Deutschland Anfang der 1970er-Jahre die Rückkehr auf die große Bühne der internationalen Politik: Führungsrollen bei Umwelt- und Klimathemen brachten neuen Einfluss, wozu auch eine spendable Entwicklungshilfe beitrug.” Doch die wird an Forderungen geknüpft, die für die afrikanischen Staaten zunehmend zur Zumutung werden.

Das Gegenteil von gut gemeint

Die Afrikaner wittern angesichts der grünen Gesinnungspolitik, denen die Sorgen der Länder vor Ort schlicht egal sind,„rassistische Tendenzen“.

Daher die Elefanten-Retourkutsche. “Bild” schreibt: “Wenn die Grünen alles besser wissen, sollen sie und Lemke zeigen, wie man ohne Jagd mit Elefanten zusammenlebt, meint er. Masisi freut sich auf Entlastung (‘Könnt sehen, was ihr an ihnen habt’). Ihm sei es ‘todernst’ mit dem Geschenk. Es sei auch ernst, wie in seinem Land Menschen von Elefanten totgetrampelt (‘furchtbarer Anblick’), Ernten vernichtet, Dörfer verwüstet würden.” Tja.

Wie erklärt man Leuten am besten das Problem am Gutmenschentum? Was ist schon so schlimm daran, ein guter Mensch sein zu wollen? Eben genau damit, dass der zwanghafte Versuch, gut zu sein beziehungsweise Gutes zu tun, in den seltensten Fällen tatsächlich gut ist. Der Volksmund verkürzt es auf den Sinnspruch: “Das Gegenteil von gut ist gut gemeint.”

Getrampel im Berliner Regierungsviertel oder “Görli”

Für Gutmenschen im Westen mit völlig verschrobenen Blick auf Afrika scheint die Sache klar: Die armen Elefanten, die in den Tier-Dokus auf Netflix immer so süß aussehen, müssen unter allen Umständen gerettet und dürfen nicht gejagt werden. Das sagt sich leicht, wenn man tausende Kilometer entfernt in einem Land sitzt, wo man nicht Gefahr läuft, von tonnenschweren Wildtieren totgetrampelt zu werden, sprich: die Konsequenz dieser Handlung nicht tragen muss. Wir haben es hier ergo mit einer weiteren Anekdote aus dem Sammelband “Westliche Arroganz trifft auf die Realität” zu tun.

Übrigens: Ich fände es daher gut, tausende wilde Elefanten durch Berlins Straßen marschieren zu sehen, und unterstütze den Vorschlag von Präsident Masisi ausdrücklich! Wir haben ja schon Erfahrung damit, was passiert, wenn ein vermeintlicher Löwe frei rumläuft. Das wird dementsprechend bestimmt lustig, wenn plötzlich eine Herde Elefanten vor dem Bundestag auftaucht. Oder durch den Görlitzer Park oder durch die Pankower Grünen-Quartiere trampelt. Ein besseres Beispiel für “gut gemeint ist nicht gleich gut gemacht” lässt sich kaum ausdenken…