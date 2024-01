Entwarnung: Stadt Dresden bewahrt das Gedenken an den Bombenterror

Zuweilen sollten auch die freien Medien erst einmal “eine Nacht schlafen” über vermeintlich skandalöse Ereignisse, die man – durchaus verständlicherweise natürlich, in Anbetracht des täglichen Irrsinns – vorschnell einordnet – sonst drohen falsche Schlussfolgerungen. So wie aktuell im Fall der vermeintlich klammheimlichen Entfernung der Gedenkschrift für die Opfer der Luftangriffe von Februar 1945 Weltkrieg auf dem Altmarkt: Ziel war nicht, wie von etlichen entsetzten Bloggern befürchtet, diese dauerhaft zu beseitigen. Der Grund ist banaler: Bereits seit Längerem stand fest, dass die Gedenkschrift auf dem Bauwerk der Tiefgarage entfernt wird. Demzufolge gab es erste Absprachen bereits 2019 im Rahmen der Pläne rund zur Neugestaltung des Platzes, wie “Radio Dresden” berichtet.

Die Stadt Dresden erklärte heute in einer Pressekonferenz, die Gravur an den Sitzbänken am Aktmarkt habe seit langem in der Kritik gestanden, nicht “würdig” als Erinnerungsort zu sein, weil Menschen vor dem Platz sitzen. Daher war 2020 als Ergänzung ein Schriftzug in den Boden gelassen und eine Stele errichtet worden. Die Stele wurde laut Stadt im Zuge der Neugestaltung des Platzes 2023 beschädigt – und soll deshalb nun erneuert werden. Man will künftig geeigneter, in “denkwürdiger Weise“, an den Bombenangriff erinnern. Abhängig von der Witterung soll sie spätestens Ende der kommenden Woche aufgestellt werden, so “Radio Dresden”.

Oberbürgermeister Dirk Hilbert entschuldigte sich auf der Pressekonferenz heute für das verwirrende Handeln der Stadt und sprach von einer “unglücklichen” Kommunikation.

Vorläufige Entwarnung

Die Inschrift der neuen Stele lautet: “An dieser Stelle wurden von Ende Februar bis Anfang März 1945 die Leichen von 6.865 Menschen verbrannt. Ihre Asche wurde auf dem Heidefriedhof in einem Massengrab beigesetzt. Sie waren Opfer der Bombenangriffe auf Dresden vom 13. bis zum 15. Februar 1945, bei denen 25.000 Menschen ihr Leben verloren. Der Künstler Einhart Grotegut hat 2005 – zum 60. Jahrestag des Gedenkens – eine metallene Erinnerungsspur im Pflaster des Platzes eingebracht. Außerdem ist der Altmarkt durch ein „Mahndepot“ gekennzeichnet, das den Ort als Teil der Erinnerungsgeschichte des Zweiten Weltkrieges markiert. Seit 1945 ist der 13. Februar einer der wichtigsten Gedenktage in der Landeshauptstadt Dresden. Seitdem wurde der Gedenktag wiederholt politisch instrumentalisiert und umgedeutet. Am 13. Februar wird der Opfer der Bombardierung infolge des von Deutschland begonnenen Zweiten Weltkrieges und der Millionen Toten der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft gedacht. Dresden ist sich der historischen Verantwortung für diese Menschheitsverbrechen bewusst. Dieses Gedenken mahnt dazu, den Frieden in Europa und weltweit zu erhalten und zu fördern.”

Es kann somit Entwarnung gegeben werden; eine linke Geschichtsklitterung oder neuerliche Beschädigung der Erinnerungskultur, etwa um damit einer “Vereinnahmung durch rechts” zu begegnen (womit ähnliche Aktionen ansonsten schäbig gerechtfertigt werden), fand hier nicht statt. Tragisch und bezeichnend allerdings ist, dass es in diesem Deutschland keinesfalls abwegig, sondern im Gegenteil sehr wohl denkbar und sogar viel eher zu erwarten wäre, hätte man Gedenkinschrift tatsächlich ersatzlos tilgen wollen.