Entwicklungshilfe für den Hamas-Terror aus der deutschen Staatskasse

Eine angeblich auf Konrad Adenauer zurückgehende Redewendung, die bis heute besonders in Politikerkreisen beliebt ist, besagt: „Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern?“ Besonders prekär wird es dann, wenn es sich um deutsche “Urthemen“ wie Hitler, den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust geht: Zu Letzterem wurden jahrzehntelang Schuldgefühle aufrechterhalten, geistige Unfreiheit und moralisches Zwangskorsett inbegriffen; doch als die Muslime damit anfingen, die Sache mit dem Antisemitismus in die Hand zu nehmen, da war das heiße Eisen schneller abgekühlt, als man dachte. Alter Hass, der rostet nicht: Wie nun bekannt gegeben wurde, zahlte die Bundesregierung allein im Jahr 2023 rund 200 Millionen Euro an die Hamas-Kollaborateure der United Nations Reliefs and Work Agency (UNRWA), dieses angeblichen “Hilfswerks” für palästinensische Flüchtlinge, das mit der UNO kooperiert. Die Beteiligung der besagten Organisation am Hamas-Massaker ist jedoch unlängst mehrfach bewiesen worden.

Rund 1.200 UNRWA-Mitglieder sollen Kontakte zur besagten palästinensischen Terrororganisation unterhalten. Erst im Januar hatte die Bundesregierung die Zahlung ausgesetzt, doch nun fließen – Baerbock sei Dank – schon wieder weitere 45 Millionen Euro an die zweifelhafte Organisation. Das Geld ging wohl an die Standorte in Jordanien, Syrien, dem Libanon und dem Westjordanland und soll in erster Linie in Bildung, Nahrung und Medikamente investiert werden. Dabei kommen 23 Millionen vom Auswärtigen Amt und 22 Millionen vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Bereits vor zwei Jahren unterstützte die Bundesregierung Palästina mit 340 Millionen Euro und humanitären Hilfen. Der skandalöse Holocaust-Vergleich von Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas, in dem er Israel einen systematischen Völkermord vorwarf, hatte keine Auswirkungen auf die Zahlungen; im Gegenteil: Baerbock hatte kein Problem damit, die Hände dieses in Ramallah seit fast 20 Jahren ohne Bürgermandat regierenden Despoten zu schütteln.

Hunderte deutsche und EU- Millionen für Hamas und Terror-Manager aus Gaza

Volker Beck, Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, hatte hingegen darauf bestanden, dass es keine Geldtransfers mehr gibt, so lange anti-israelische Terroristen ihre Prämien dadurch erhalten. NGOs, die Israel als terroristisch einstufen, würden dadurch ebenfalls unterstützt werden, so der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter. Familien von „Märtyrern“, die Anschläge in Israel begangen haben, würden eine monatliche Rente zwischen 100 und 350 Euro erhalten, Gefangene zwischen 329 und 2823 Euro. Der entsprechende Fonds wird nicht durch die Hamas, sondern durch die Palästinensische Befreiungsfront (PLO) und damit der Fatah von Abbas verwaltet. Soviel zum Thema “gemäßigte” Fatah, “terroristische” Hamas. Im Zweifel stehen sie alle auf der Seite des Terrors gegen Israel.

Rund weitere 300 Millionen flossen aus dem Haushalt der EU nach Palästina, wobei Deutschland ein Drittel übernahm, so der Stand vom Oktober 2023. Ein Großteil ging an das palästinensische Bildungsministerium, das antisemitische Bücher herausgibt oder das Münchner Olympia-Attentat verherrlicht. Dass die Hamas-Spitze über 700 Millionen Dollar in Ausland bunkert, kommt alledem noch hinzu. Damit wurde ein regelrechtes Wirtschafts- und Finanzimperium aufgebaut. Unter anderem ist man im Bausektor oder im Immobiliengeschäft aktiv. Diese von der Hamas kontrollierten Unternehmen sitzen in Türkei, in Algerien, Saudi-Arabien, in Katar und im Sudan. Als deutsche Korrespondenzbanken werden in einem Bericht des”Tagesspiegel” vom 29. Oktober 2023 unter anderem die Deutsche Bank, die Commerzbank oder die Unicredit Bank München genannt. Bereits vor Jahrzehnten hatte die Hamas damit begonnen, Spendengelder in ausländische Firmen statt in die zivile Infrastruktur das Gaza-Streifens zu investieren. Chef des Finanzapparates ist der ehemalige Terrorist Zaher Ali Moussa Jabarin. Wer angesichts dieser Hintergründe noch immer die Mär vom unschuldigen, willkürlich unterdrückten friedlichen Palästinenservolk verbreitet, ist ein Realitätsverweigerer und Zyniker ersten Ranges.