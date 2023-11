Erdrutschsieg für Geert Wilders: Auch die Niederlande wachen auf

Der europäische Siegeszug rechter Parteien, gleichbedeutend mit einer Rückkehr zu Realpolitik und bürgerlicher Vernunft, setzte sich gestern auch in den Niederlanden fort. Der seit Jahren als „Rechtspopulist“ geschmähte Islam- und Migrationsgegner Geert Wilders

verbuchte einen veritablen Triumph mit seiner „Partei für die Freiheit“ (PVV), die 35 der 150 Parlamentssitze erringen konnte. 23 Mandate gehen an die bürgerlich-konservative VVD von Noch-Ministerpräsident Mark Rutte, 26 Sitze an das Mitte-Links-Bündnis Groenlinks/PvdA.

Wilders war eigentlich schon abgeschrieben; die Politik von Rutte jedoch, der zwar offiziell als „Rechtsliberaler“ firmierte, genau wie die Merkel-CDU aber vor allem den links-woken Klima- und Migrationswahnsinn umsetzte, brachte ihn jedoch schlagartig zurück in die Erfolgsspur. Seine seit Wochen stetig steigenden Umfragewerte waren von den Systemmedien zuletzt heruntergeschrieben worden; noch bis gestern Mittag hatten Linke und Grüne hämisch über das vermeintliche Straucheln der PVV berichtet. Doch alles Wunschdenken, alle Meinungsmanipulation half nichts: Die Prognosen wurden am Wahlabend deutlich übertroffen und straften alle pessimistischen Erwartungen Lügen.

Die niederländische Journalistin Eva Vlaardingerbroek sprach von einer „erschütternden Grundsatzwahl“, die das „politische Klima verändern wird.“ Die Wahl gebe „den jahrelang Unerhörten eine Stimme und ist eine komplette Absage an die Etablierten um Marc Rutte.“ Die PPV sei immer ausgeschlossen worden, sei nun aber so groß, dass es unmöglich würde, sie zu ignorieren. Die Parallelen zu AfD-Umfragezuwachs in Deutschland sind augenfällig.

Überall fallen die linken Parteien wie Dominosteine

„Die PVV will (…) mit anderen Parteien zusammenarbeiten, und das bedeutet, dass alle Parteien – auch die unsere – über ihren Schatten springen müssen. Wir wollen regieren. Und mit 35 Sitzen werden wir auch regieren“, erklärte Wilders. Während Rutte eine Zusammenarbeit mit ihm stets kategorisch ausgeschlossen hatte, tat dies seine Nachfolgerin Dilan Yesilgöz nicht mehr. Hier bekommt also eine weitere „Brandmauer“ Risse. Ds ist wichtig und richtig. Denn in Europa setzt sich mehr und mehr die Erkenntnis durch, dass der Alptraum aus millionenfacher muslimischer Massenmigration und dem Verarmungsprogramm der Klimahysterie nur von den Parteien beendet werden kann, die vom Establishment, das die Katastrophe ausgerichtet hat, jahrelang verteufelt wurden.

Fast überall fallen die linken Parteien wie Dominosteine, weil sie nicht nur sich selbst, sondern auch ihre Länder buchstäblich abgewirtschaftet haben. Dies macht auch Hoffnung für Deutschland, wenn die Rückkehr zur Vernunft hier auch wie immer etwas länger dauert. Der politische Amoklauf, den die Ampel-Regierung vor aller Augen aufführt und der überall erkennbare Verfall Deutschlands dürfte auch Signalwirkung in andere Länder haben, die nicht so enden wollen, wie das einstige Vorzeigeland Europas. Unter diesem Gesichtspunkt hätte die Ampel doch etwas Positives bewirkt.