Erfrieren statt Verglühen: Der Klimaschwindel wird immer evidenter

Die ständigen Warnungen vor der durch die angebliche Erderwärmung ansteigenden Gefahren sind das Lebenselixier der Klimahysteriker. Kaum ein Tag vergeht, an dem der Weltuntergang durch angeblich immer extremere Unwetter Hitzewellen, Stürme, Kälteeinbrüche, Unwetter und Rekordtemperaturen an die Wand gemalt wird. Die jeweiligen Vorwände sind dabei völlig beliebig. Was heute die Hitze ist, kann morgen die Kälte sein – es wird einfach umstandslos alles auf den Klimawandel zurückgeführt. Das Ziel ist, die Menschen in permanenter Angst vor einer allgegenwärtigen Bedrohung zu halten. Wenn man auf diese absurde Widersprüchlichkeit und die Tatsache hinweist, dass die Daten dieses permanente apokalyptische Geschwätz nicht stützen, kommt in der Regel der Hinweis, man müsse zwischen Wetter und Klima unterscheiden.

Genau diese Unterscheidung nehmen die Klimahysteriker jedoch selbst nicht vor. Sie sind es, die ein paar heiße Tage im Hochsommer oder Minusgrade im Winter als Auswüchse der „Klimakrise“ verkaufen. 2023 sei das heißeste Jahr „seit mindestens (!) 125.000 Jahren“ gewesen, lautete die vielleicht lächerlichste Schlagzeile des vergangenen Jahres.

Keine ungewöhnliche Entwicklung bei Extremwetterereignissen

Während das Verglühen der Menschheit prognostiziert wird, verbuchte Schweden zu Jahresbeginn einen Wintereinbruch von minus 43 Grad, wie auch der Rest Skandinaviens, Russland, Alaska und Kanada. Die polare Abkühlung erreicht ein Rekordniveau. Auch ansonsten spielt die Wirklichkeit den Alarmisten übel mit: Ein Blick auf die Zahlen zu Flutkatastrophen, Großbränden, Dürren, und Extremtemperaturen seit dem Jahr 2000 zeigt, dass die Zahlen stabil, streckenweise sogar rückläufig gegenüber früheren Zeiträumen sind.

Es ist schlicht nicht wahr, dass ein signifikanter Anstieg extremer Wetterphänomene zu konstatieren wäre. Dennoch wird immer und immer wieder an diesem Märchen festgehalten, und es wird ein angeblicher wissenschaftlicher Konsens über die bevorstehende Klimakatastrophe vorgegaukelt, zu deren Verhinderung immer neue politische Zwangsmaßnahmen und freiwillige Wohlstandeinbußen erforderlich seien. Nichts davon entspricht der Wahrheit.

Hinter all dem steckt der Wunsch nach einer von intransparenten Großorganisationen wie EU und UNO regierten Welt ohne demokratische Kontrolle, in der Ideologen, Konzerne, Lobbyisten, Institute, Politiker und selbsternannte Philanthropen ungestört ihr Unwesen treiben und sich dabei das Mäntelchen der vermeintlichen Weltrettung umhängen können. Es kann nicht oft genug benannt werden, dass dies der eigentliche Hintergrund des ganzen Klimatheaters ist.