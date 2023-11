Erschreckende Kriminalitätsbelastung durch Zuwanderer

Im vergangenen Jahr sind 47.923 deutsche Opfer offiziell von „Zuwanderern“ bei schweren Gewaltverbrechen geworden; würde man die Dunkelziffer (etwa wegen aus Angst oder Einschüchterung unterbliebener Nichtanzeige von Übergriffen) und vor allem die hohen Einbürgerungsraten von Migranten mit dem den sich daraus ergebenden riesigen Anteil von formell deutschen Tätern mit Migrationshintergrund berücksichtigen, läge die korrekte Zahl deutlich darüber. Doch auch der offizielle Anteil ist alarmierend – und seine Zunahme korrespondiert mit der anhaltenden Masseneinwanderung: Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr beträgt 18 Prozent. Und diese Zahlen beziehen sich auf Tötungsdelikte, Vergewaltigung, Körperverletzung und Raub.

Deutsche werden viermal so oft von Zuwanderern angegriffen wie umgekehrt; auch hier ist zu berücksichtigen, dass “Passdeutsche” und Doppelstaatsbürger bei den Tätern nicht mitgezählt werden. 258 Deutsche fielen Mord- und Totschlagsdelikten von Zuwanderern zum Opfer, 38 von ihnen starben. Umgekehrt wurden 89 Zuwanderer Opfer von Taten, an denen mindestens ein Deutscher beteiligt war. Dabei kamen fünf Ausländer ums Leben. Besonders hoch ist die Gewaltbereitschaft gegen Deutsche in der Gruppe der abgelehnten oder noch nicht anerkannten Asylbewerber, vor allem aus dem Maghreb.

Migration “signifikante Gefahr” für körperliche Unversehrtheit Einheimischer

Es ist eine seit Jahren zu verzeichnende, verstörende Entwicklung, die vom politmedialen Kartell gänzlich unter den Teppich gekehrt und ausschließlich von der AfD in ihrer Tragweite politisch thematisiert wird – der Partei also, die nicht zuletzt gerade deswegen kontrafaktisch als “gesichert rechtsextrem” oder “verfassungsfeindlich” geframed wird. Der stellvertretende Vorsitzende der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, Richard Graupner, kommentiert das Lagebild der Kriminalitätsstatistik in deutlichen Worten: „Die jetzt vorliegenden Zahlen sind so erschreckend wie erwartbar. Es bewahrheitet sich aufs Neue, was die AfD schon immer gesagt hat: Von ungesteuerter Massenmigration, besonders aus islamisch geprägten Ländern, geht eine signifikante Gefahr für die innere Sicherheit, für die körperliche Unversehrtheit der einheimischen Bürger aus.”

Es brauche, so Graupner, nun endlich die versprochene restlose Umstellung von Geld- auf Sachleistungen für Asylbewerber, um “den Migrationsanreiz durch beispiellos üppige Sozialleistungen zu reduzieren” – und vor allem eine rigorose Abschiebepraxis für abgelehnte und straffällige Asylbewerber. Und zutreffend konstatiert er: “Wer Massenmigration fördert oder tatenlos zulässt, gefährdet Leib und Leben unserer Landsleute und macht sich mitschuldig an jedem einzelnen Opfer”.