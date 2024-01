Erst hetzen, dann “Rassismus” plärren: Linke Bloggerin will Kabarettistin Monika Gruber zensieren

So kennt man Deutschlands Haltungsblockwarte: Stets Riesen im Austeilen und Zwerge im Einstecken, sparen nicht mit raunenden Vorurteilen und an Volksverhetzung grenzenden Verdächtigungen, wenn es gegen jegliches verbliebene deutsche Brauchtum und traditionell von Alman-Eingeborenen noch ausgeübte, ohnehin im Verschwinden begriffene Freizeitaktivitäten geht; dafür verfallen sie beim kleinsten kritischen Gegenwind in die Opferrolle und ziehen die Rassismus-Karte. So muss man wohl den Versuch der Bloggerin Roma Maria Mukherjee bewerten, der Kabarettistin Monika Gruber jetzt gerichtlich verbieten zu lassen, ihren vollen Namen in deren aktuellem Buch zu erwähnen. Mukherjee hat dazu nun, wie der “Stern” berichtet, bei der Pressekammer des Landgerichts Hamburg den Erlass einer Einstweiligen Verfügung beantragt.

Roma Maria wer? Zu Erhellung: Es handelt sich dabei um jene Bloggerin, die im vergangenen März – “als Privatperson” – via Twitter vor der angeblichen Infiltrierung der deutschen Handarbeitsszene (wo also freizeitliches und gemeinschaftlich betriebenes Häkeln, Stricken und Sticken angesagt sind) – durch “rechtsextreme Frauen” gewarnt hatte. Diese, schrieb Mukherjee, “unterwandern aktuell aktiv auch die textile Hobbyszene (z.B. zum Thema Stricken).” Es folgte ein dringender Appell an ihre vierstellige Twitter-Community: “Bitte setzt euch aktiv damit auseinander, wer was anbietet!“ (Tweet: siehe unten). Gerührt-verständnisvoll fasst der “Stern” – der die auf Twitter unter ihrem vollen Namen schreibenden Bloggerin unsinnigerweise, aber demonstrativ nur “M.” nennt – zusammen, was Roma Maria Mukherjee zu dieser bemerkenswerten Einschätzung vermeintlich qualifizierte: “M. hat mehrere Jahre als professionelle Kunsthandwerkerin gearbeitet, kennt die Szene aus eigener Anschauung, hatte ein Seminar zum Thema Rechtsextremismus besucht… Darüber hinaus bezog sie sich unter anderem auf Warnungen der Bundeszentrale für politische Bildung und die der Amadeu Antonio Stiftung.” Na, dann! Vor allem die überragende Expertise der von Stasi-Kahane gegründeten, von der Bundesregierung bis heute finanziell üppig gepamperten linksradikalen Amadeu-Antonio-Stiftung lässt da natürlich keinen Zweifel; die stellte ja auch schon hochwissenschaftlich fest, dass Mädchen mit geflochtenen Zöpfen ein Indiz für ein völkisch-nationalistisches Elternhaus sind.

Fassungslos über den von Mukherjee getwitterten perfiden Rotz, gegen den sich auch etliche Textil- und Handarbeitsfans entsetzt zur Wehr setzten, waren damals nicht nur die meisten Kommentatoren in den sozialen Medien; auch Monika Gruber quoll angesichts dieses bösartigen Geschwurbels offenbar die Milz über. Als Co-Autorin des Buches “Willkommen im falschen Film” (gemeinsam mit Podcaster Andreas Hock) nimmt sie den grün-woken Wahn und das zunehmend hysterisch-totalitäre Meinungsklima in diesem Land aufs Korn – und zitiert darin, im Kapitel “Wenn Nazis stricken“, den besagten Post von Mukherjee. Gruber schreibt, eine Freundin habe ihr kürzlich den Tweet einer “selbst ernannten Influencerin und Tugendwächterin geschickt“, und nennt an dieser Stelle deren vollen Namen: Roma Maria Mukherjee. Der Nachname ist übrigens indisch – weil Mukherjees Vater Inder ist. Dazu kommentiert Gruber: “Von solchen verstörenden Gedanken mal abgesehen, ist es mir ein Rätsel, was jemand mit einem solchen Namen in der ‘textilen Hobbyszene’ treibt? Ich hätte sie eher beim tantrischen Shakren-Turnen oder einem veganen Urschrei-Seminar verortet.” Außerdem spekuliert Gruber darüber, ob der Name ein Pseudonym sei: Vielleicht heiße Roma Maria Mukherjee “im wahren Leben doch eher bloß ‘Maria Müller’“, was aber “schwer nach ‘Bund deutscher Mädel’ klingt“, so die Kabarettistin süffisant. Deftig und direkt? Durchaus. Gedeckt von der Kunst- und Meinungsfreiheit, zumal als Replik auf einen derart unterirdischen und verleumderischen Tweet, der eine ganze Kunst- und Handwerksszene ins Zwielicht rückt? Auf jeden Fall!

Das sieht Mimose Mukherjee natürlich ganz anders: Sie versteigt sich sogleich aufs professionelle Herumopfern, die Paradedisziplin der zu Chablis & Chebli sozialisierten Betroffenheits- und Empörungsszene, die sich – eingehegt im gratismutigen Wohlfühl-Widerstand und getragen von der “Mehrheit der Anständigen” (wie sie dieser Tage gerade wieder hunderttausendfach auf den Straßen gegen die kriminalisierte Opposition aufmarschiert) – berechtigt wähnt, allem und jedem die Nazi-Keule um die Ohren zu hauen, Menschen nach Belieben unter Generalverdacht zu stellen und sie mit braunem Dreck zu bewerfen. Natürlich unterstellt Mukherjee, herrje, Gruber nun gleich “Rassismus“. Doch das ist nicht alles: “Über ihren Anwalt ließ die Bloggerin mitteilen, sie habe Drohungen bekommen, in denen von ‘Vergewaltigung und sogar Mord’ die Rede sei”, rapportiert der “Stern” tief betroffen, und konstatiert entrüstet: “Kalkulierter Tabubruch zahlt sich aus!” Der Tabubruch liegt für diese Journaille, wohlgemerkt, natürlich nicht darin, dass hier die Handarbeits- und Textilkunstszene durch einen lupenreinen, realen Fall von Hass und Hetze in Misskredit gebracht und als quasi rechtsextremistischer vorpolitischer Raum verunglimpft wurde – sondern dass es eine Kabarettistin wagt, sich mit dieser Verunglimpfung satirisch auseinanderzusetzen. Artikel 5 GG ist jedenfalls final tot, sollte diese Einstweilige Verfügung gegen Gruber ernsthaft bei Gericht durchgehen.