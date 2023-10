Eskaliert ruhig weiter – aber wundert euch nicht über die Folgen

Ich habe meine bisherige Beiträge, in denen ich meine Sichtweise darlege, garantiert nicht verfasst, um mir Freunde zu machen, und ich werde das auch jetzt beim Thema Nahostkonflikt nicht tun. Wenn die Medien mir gleichförmig sagen, in die eine Richtung zu schauen, gucke ich reflexartig immer auch in die andere Richtung. Wer mich dafür kritisieren will, weil ich das mache, was ich die letzten Jahre auch schon gemacht habe, kann das gerne tun.

Wenn ihr aus mir einen “Palästina-Unterstützer” oder einen “Israel-Hasser” machen wollt, obwohl ich jahrelang klar gemacht habe, wofür ich politisch stehe: Dann ist das traurig, aber ich kann es nicht ändern. Ich stehe in diesem Konflikt auf keiner Seite – und was ich auf beiden Seite sehe, gefällt mir nicht. Meine Seite ist die deutsche – und nur die. Und ich bin auch hier der Meinung, wir sollten uns nicht als Eskalationspartei an diesem Gemetzel beteiligen – ansonsten werden wir bald Teil davon sein.

Im Gegensatz zur Ukraine-Gemengelage muss Putin hier nämlich nicht erst einwandern, sondern wir haben bereits hunderttausende Männer im wehrfähigen Alter ins Land geholt, die gerade mit Bildern von toten muslimischen Kindern überschwemmt werden, von denen die Meisten in Deutschland gerade so tun, als sei das so vollkommen in Ordnung. Ich sehe das nicht so. Ich differenziere nicht bei der Wertigkeit von Kinderleben, wie es so häufig gerade geschieht. “Ach, die Hamas nutzt Kinder und Zivilisten als Schutzschilder? Ja, dann können sie sich ja nicht beschweren, wenn eine Bombe bei ihnen einschlägt.” Das können wir uns im Westen moralisch schönreden; woanders auf der Welt wird das grenzenlosen Hass erzeugen. Genauso wie tote israelische Babys Hass bei uns erzeugt haben.

Ein einziger Anis Amri ist schon ein Problem. Hier aber werden gerade potentiell unzählige weitere geschaffen. Wenn ihr der Meinung seid, Deutschland wäre auch noch in der Lage, einen religiös motivierten Bürgerkrieg auf seinen Straßen zu schultern, dann eskaliert ruhig weiterhin so richtig!