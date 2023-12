EU-Diversitätswahnsinn: Statt Weihnachten mit Maria und Josef “Ferienzeit mit Malika und Julio”

Die EU hat wieder einmal den ultimativen Beweis erbracht, welche Mixtur aus kulturmarxistischen U-Booten, bürokratischen Sadisten und und bevormundungssüchtigen Tölpeln sich in ihren Reihen tummelt, die nichts Besseres zu tun haben, als sich in das Leben der Bürger einzumischen und “Probleme” zu lösen, die es ohne sie überhaupt nicht gäbe oder niemandem als solche vorkämen: Die “Gleichstellungskommission”, eine, wie der Autor Rainer Zitelmann treffend bemerkte, „Versorgungsstelle für Leute, die nichts, aber auch absolut nichts können und daher in der Wirtschaft unbrauchbar sind“, meinte allen Ernstes, die Begriffe „Weihnachten“ und „Maria und Josef“ durch „Ferien“ und „Malika und Julio“ ersetzen zu müssen – damit Nicht-Christen sich nicht diskriminiert fühlen. Ein entsprechender Leitfaden wurde bereits 2021 erarbeitet. Darin war vorgesehen, gleich alle Wörter, von denen man annahm, dass sie bei Nicht-Christen Anstoß erregen könnten, durch “inklusive” Wörter zu ersetzen.

Konkret lautete der Vorschlag, statt „Die Weihnachtszeit kann anstrengend sein“ lieber „Die Ferienzeit kann anstrengend sein“ zu schreiben. Christliche Namen – eben etwa Maria und Josef – sollten durch “europäischere” Namen ersetzt werden – wobei man mit Malika und Julio absurderweise auf den slawischen beziehungsweise spanischen Sprachraum abzielte, wo das Christentum und die biblischen Bezeichnungen sakrosankt sind, statt dann besser gleich auf die arabisch-muslimischen Pendants “Maryam” und “Yussuf” auszuweichen (was angesichts der tatsächlichen demographischen Transformation zumindest ehrlicher gewesen wäre). Damit sollte jedem in der EU wohnenden Menschen gezeigt werden, dass er „unabhängig von Geschlecht, Hautfarbe, Religion und ethnischer Zugehörigkeit“ sowohl „wertgeschätzt“ als auch „anerkannt“ werde. Na klar: Welcher Europäer fühlte sich nicht durch die Weihnachtsgeschichte mit Maria und Josef bislang schmerzhaft diskriminiert…

Degeneratives Muster

Hier zeigt sich einmal mehr das degenerative Muster, das für die EU typisch ist, die nur noch für eine Perversion der ursprünglich großartigen Europäischen Idee steht: Auf Kosten der Allgemeinheit sind überalimentierte, nutzlose Apparatschiks in Brüssel unablässig damit beschäftigt, einen übergriffigen Schwachsinn nach dem anderen auszubrüten. Außerhalb woker Kreise wird sich niemand, der noch bei Trost ist, darüber echauffieren, dass ein genuin christliches Fest nun einmal als solches benannt und die entsprechenden Namen dabei verwendet werden. Auf die eigentlich folgerichtige Idee, das islamische Zuckerfest umzubenennen, weil Zucker ungesund ist und sich Diabetiker dadurch brüskiert fühlen könnten, kam man in der EU offenbar nicht; auch auf den Vorschlag, den Namen Mohammed durch einen weniger belasteten zu ersetzen, wird man lange warten können. Wenn es jedoch um die identitätsstiftende christliche Tradition geht, ist den selbsternannten Mustereuropäern alles recht, um sie zu auszulöschen.

Immerhin wurde diese Idiotie diesmal nicht einfach untätig hingenommen geschweige denn durchgewunken: Es hagelte Proteste, unter anderem von der katholischen Kirche. Gleichstellungskommissarin Helena Dalli gab sich daraufhin zerknirscht: „Die Richtlinie sollte die Diversität der europäischen Kultur darstellen und die inklusive Haltung der Kommission zeigen“, sonderte sie eine bizarre Rechtfertigungssuada für die Pläne ihrer Behörde ab. Sie räumte immerhin ein, dass das Dokument „noch nicht ausgereift“ gewesen und daher nicht den „Qualitätsstandards“ gerecht geworden sei, die man von der Gleichstellungskommission ansonsten gewohnt sei. Mit diesem Geschwafel demonstrierte sie jedoch gleich noch einmal die absolute Sinnlosigkeit ihrer fast ausschließlich selbstreferenziell tätigen Institution. Anstatt die Menschen endlich in Ruhe zu lassen, mischen sich demokratsich nicht legitimierte und völlig überflüssige Bürokraten in ihr Leben und ihre Bräuche ein. Man kann sicher sein, dass dieser kleine Rückschlag sie nicht entmutigen wird und die nächsten Schikanen längst in Arbeit sind.