Faeser und die Ausländerkriminalität: Schlecht gespielte Härte wegen alarmierender Kriminalstatistik

Deutschland ist eines der sichersten Länder der Welt, das möchte ich am Anfang noch einmal betonen“, sagte Nancy Faeser noch zu Beginn ihrer Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik des Bundes (PKS) für 2023 . Ein Satz, der nach einem „aber“ nur so schreit. Ein Satz mit Strahlkraft. Jeder weiß, was gleich kommen wird. “Ich gehöre zu den Männern, die ihre Frau am seltensten schlagen“, wäre auch so eine semantische Perle. Na, da hat das Weib aber Glück gehabt! “Die allermeisten Züge verunglücken nicht“, freut sich die Deutsche Bahn. Auch die Bewohner von Eschede oder Radevormwald wären nach dieser Aussage hochentzückt.

Doch nicht so unsere Innenministerin, als sie die PKS gestern präsentierte. Im vergangenen Jahr wurden 5,6 Millionen Straftaten erfasst (ohne Verstöße gegen das Ausländerrecht) – ein Plus von 4,4 Prozent. Und: Die Zahl der ausländischen jungen Strafverdächtigen explodiert. “Schwacher Trost: Mehr Verbrechen wurden aufgeklärt“, nörgelte Faeser dazu. In der Tat ist die Leistung von mehr Verhaftungen bei mehr Möglichkeiten von Verhaftungen keine Kunst.

Olaf Scholz als Fan von Brechmitteln

Wobei – für die deutsche Polizei vielleicht schon. Es scheint, dass die Beamten zwischen Nichtstun und unverhältnismäßiger Polizeigewalt keinen Handlungsspielraum sehen. Da wird schon mal Brechmittel eingesetzt – wie im Fall Achidi John. “I will die!“, schreit der am 9. Dezember 2001 im Hamburger Institut für Rechtsmedizin. Mit Händen und Füßen versucht sich der 19-Jährige zu wehren. Doch mehrere Polizisten halten den 19-Jährigen fest. John hatte recht. Er wird sterben. Eine Ärztin führt ihm eine Magensonde ein. Dann flößt sie John trotz seiner anhaltenden Gegenwehr durch die Sonde eine große Menge Wasser und den Pflanzensirup Ipecacuanha ein – Brechwurz. Nach kurzer “Einwirkzeit” muss John sich übergeben. 41 Rauschgift-Kugeln würgt der junge Mann bei der Prozedur hervor. So weit, so geplant.

Doch dann passiert etwas, was vermutlich nicht geplant war. John erleidet einen Herzstillstand und war drei Tage später tot. Der damalige Hamburger Innensenator ist der heutige Bundeskanzler. Keine Pointe. Ähnliches passierte auch in Bremen, doch nicht nur dort.

Quartalsirre Meldeaffen ohne moralischen Kompass

In Berlin wurde bei einer Corona-Demonstration der schwerbehinderte Peter Kilian von einem wildgewordenen, mehrfach wegen Gewalt angezeigten Polizisten angegriffen. Ein enger Freund von mir wurde wegen nichts von einem ähnlichen Beamten fast getötet. Gleichzeitig schauen die Beamten gerne weg, wenn kriminelle Ausländer Straftaten begehen.

Glaubt eine Innenministerin mit Extremismusvergangenheit tatsächlich, sie könnte das selbst erzeugte Problem mit einer Polizei lösen, die jedes Maß verloren hat? Ein Justizapparat, der immer öfter auf Andersdenkende ausgerichtet wird, die die falschen Worte zur falschen Zeit sagten und von quartalsirren Meldeaffen angezeigt werden, hat seinen moralischen Kompass längst verloren – falls jemals vorhanden.

Sie können nicht ewig die Realität ausblenden

Ich habe da eine verrückte Idee. Ich weiß, sie ist völlig abwegig. Aber wie wäre es, wenn man ausreisepflichtige Ausländer abschiebt? Ja, es klingt total abgedreht und unerhört, wenn ich vorschlage, einfach weniger Ausländer aus kulturfremden Ländern einzuladen, zumal diese häufig über ein Bildungsniveau verfügen, das in Deutschland allenfalls mit der gemeinen Klippschule vergleichbar ist… Wenn Sie, liebe Leser, oder ich diese Worte aussprechen, ist klar, mit welchen Konsequenzen wir rechnen müssen.

Doch das Problem der Ewigguten ist: Sie können nicht ewig die Realität ausblenden. Prenzlauer Berg ist eben nicht überall, sondern nur am Prenzlauer Berg. Stattdessen hat der ehemalige Bezirksbürgermeister Buschkowsky jeden Tag mehr recht: “Neukölln ist überall“.

Das Laienspiel der Innenministerin

Daran ändern auch die gespielten, harten Worte von Innenministerin Nancy Faeser nichts. Sie, Ihre Partei, Ihre deutschlandfeindliche Haltung, Ihre krude, linke Ideologie haben spätestens 2015 dafür gesorgt, dass sich dieses Land schneller abschafft, als Martin Sellner “Remigration” sagen kann.

Faeser spielt Theater – und das ziemlich schlecht. Sie weiß, dass die Zahlen, was die Ausländerkriminalität angeht, alarmierend sind. Eigentlich ist ihr die Statistik egal. Sie kann sie nur nicht ignorieren, weil es immer mehr Medien, aber auch Politiker gibt, die den Rand voll haben, aus Angst, als “Nazi” zu gelten, und ihren Job ernst nehmen. Vielleicht ist das an der Veröffentlichung der Kriminalitätsstatistik der einzige Hoffnungsschimmer.