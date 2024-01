Fahnenflucht und freiwillige Remigration

Im Kampf gegen “Rechts” werden wir in naher Zukunft extrem links landen! Dann können wir den Laden hier zumachen – und werden sehen, wo die wahren Faschisten tatsächlich beheimatet sind. Wir drücken die Daumen!

Unterdessen läuft der Flüchtlings- und Migrationswahnsinn ungebremst weiter. Das betrifft nicht nur unsere Neubürger vom Hindukusch, aus Westasien oder Schwarzafrika, sondern auch die Ukrainer, von denen wir insgesamt über 1,3 Millionen aufgenommen haben. Unter ihnen sind schätzungsweise 200.000 junge Ukrainer im wehrpflichtigen Alter, die sich zur Zeit in Deutschland aufhalten und Bürgergeld kassieren, statt für ihr eigenes Land und die “Freiheit des Westens” zu kämpfen. Wir schicken zwar Waffen in die Ukraine, aber finanzieren ihre Fahnenflüchtigen. Diejenigen, die zur Zeit ihr Land verteidigen und ins Gras beißen, halten weiterhin ihren Kopf hin. Das ist alles so abnorm und krank, was wir da machen.

Ohne Bargeld heißt es Koffer packen

Dasselbe gilt für die Flüchtlingsfinanzierung, wo noch immer nicht auf Sach- statt Geldleistungen umgestellt wird. Dabei ist längst sonnenklar und erwiesen, dass das wirken würde. Apropos, na gugge mal da: Im thüringischen Landkreis Greiz packen derzeit immer mehr Asylbewerber ihre Koffer, nachdem – anstelle von Bargeld – dort im Dezember verpflichtend die erste Bezahlkarten für Flüchtlinge in Deutschland eingeführt wurden, und sie somit kein Geld mehr nach Hause überweisen können.

Mehr als jeder Vierte hat sich dort gleich mal vom Acker gemacht. Es klappt also doch: Kein Cash mehr, dazu noch die Pflicht zu gemeinnütziger Arbeit und zur Belegung von Integrationskursen und so weiter… und schon klappt das mit der Remigration von ganz alleine! Ich warte gespannt auf die ersten Klagen der Flüchtlingsanwälte. Sie wollen doch alle nur unser Bestes – unser Geld… Wir wünschen jedenfalls gute Heimreise!