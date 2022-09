Fake-News Schleuder Lauterbach: Panikmache mit ominösen Phantomstudien

In einer Art journalistischem „Selbstversuch”, dessen Ausgang amüsant und erschütternd zugleich war, hatte sich „Welt”-Journalist Tim Röhn

angeschickt, die wissenschaftliche Grundlage einer einzigen der mittlerweile unzähligen Falschbehauptungen von Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach zu ergründen. Anfang des Monats hatte dessen Haus bei Twitter folgende Aussage des Ministers verbreitet: „Mittlerweile wissen wir, dass eine Corona-Infektion zu Hirnschäden und schlimmstenfalls zu Demenz führen kann. Mit der zweiten Auffrischungsimpfung kann die oder der Einzelne die Wahrscheinlichkeit solcher Spätfolgen deutlich verringern – gerade bei den über 60-Jährigen.“ Mit dieser Behauptung wußte Lauterbach wieder einmal mehr als sämtliche Experten und Mediziner.

Denn zum einen wurde die zweite Booster-Impfung noch gar nicht an Menschen getestet, wie Röhn zutreffend feststellt. Zudem hatte kürzlich sogar die hochrangige WHO-Wissenschaftlerin Soumya Swaminathan erklärt, das Wissen über die Wirkung der neuen Impfstoffe sei noch sehr begrenzt. Angesichts dieser Faktenlage erschien es Rhön mehr als erstaunlich, dass der oberste Gesundheitspolitiker Deutschlands eine solche Behauptung aufstellt. Also machte er sich auf die Suche nach den ominösen Quellen von Lauterbachs vermeintlichem Wissensvorsprung, über den anscheinend weltweit kein Wissenschaftler verfügte.

Hilfslose Verrenkungen von Lauterbachs Pressesprechern

Eine entsprechende Anfrage – zu deren Beantwortung Ministerien verpflichtet sind und für die Röhn eine 24-Stunden-Frist setzte – wurde seitens Lauterbachs Behörde so lange ignoriert, bis schließlich ein Jurist der „Welt”-Rechtsabteilung dem Gesundheitsministerium am 15. September eine erneute, diesmal letzte Frist von vier Tagen setzte und bei deren erneuter Missachtung rechtliche Konsequenzen androhte. 24 Stunden später erklärte das Ministerium schließlich folgendes: „Die Aussage von Herrn Lauterbach kann man auf Ergebnisse mehrerer Studien stützen, die den Zusammenhang zwischen Corona-Schutzimpfung und Long COVID untersucht haben. Die Ergebnisse dieser Studien legen nahe, dass eine vollständige Corona-Schutzimpfung vor Infektion auch das Risiko von Langzeitfolgen einer COVID-19-Infektion reduziert.“ Aus diesen Studien sei „abzuleiten, dass eine vollständige Immunisierung in Bezug auf Long COVID vorteilhaft sein könnte.“

Weiter hieß es: „Unter den in Zusammenhang mit Long COVID betrachteten gesundheitlichen Spätfolgen waren in mehreren Studien explizit auch neurologische und psychiatrische Erkrankungen. Erste Erkenntnisse liegen dazu vor, dass auch Demenz zu den neurologischen Langzeitfolgen einer SARS-CoV-2-Infektion zählen könnte.“ Keine einzige dieser dubiosen Studien wurde konkret benannt, weder Studiennamen, beteiligte Institute, Autoren, Links noch Publikationshinweise wurden mitgeteilt. Abgesehen davon: Vergleicht man Lauterbachs reißerischen Ursprungstweet und diese Stellungnahme seines Ministeriums, so wird augenblicklich klar, dass hier ein in seinen Angst- und Drohszenarien gefangener offenkundiger Corona-Psychopath den Wunsch einmal mehr zum Vater des Gedankens machte, um seine selbsterhaltende „Pandemie”-Rechtfertigungslehre und seinen unverfrorenen Pharma-Impflobbismus irgendwie weiterspinnen zu können.

Dieser Minister ist eine Schande für Medizin und Gesundheitswesen

Man kann sich die Verlegenheit, ja die heile Not der Beamten und Pressesprecher des Ministeriums vorstellen, zum x-ten Male irgendeine nachträgliche Plausibilisierung für den Stuss konstruieren und herbeifabulieren zu müssen, den ihr Dienstherr twittert oder in Talkshows zusammensammelt – auch wenn es im vorliegenden Fall nicht so recht gelang, auch nur magere vorhandene Daten zu finden, auf die man Lauterbachs neuerliche seine glatten Lügen irgendwie stützen könnte.

Bereits vergangenen Monat hatte der Medizinstatistiker Gerd Antes

die Art und Weise kritisiert, in der Lauterbach immer wieder angebliche Untersuchungen zitiert oder echte Studien anführt, um seine wahnhafte Politik zu untermauen, ohne diese offensichtlich überhaupt gelesen zu haben. Im vorliegenden Fall scheinen die Studien aber noch nicht einmal falsch interpretiert oder nur kursorisch gelesen worden zu sein – sondern schlicht nicht zu existieren, sonst hätten seine Ministerialen diese natürlich, wahlweise triumphierend oder notdürftig, präsentiert. Noch grotesker wird diese Posse dadurch, dass das Ministerium diesen und anderen Unsinn auch noch unter dem Titel „Faktenbooster“ hinausposaunt – ein Projekt, mit dem – durch einen sagenhaften zweistelligen Millionenbetrag finanziert – Lauterbachs haltlose Propagandabemühungen in Zeitungen, im Radio und im Netz breitgetreten wird. Darüber wurden in der Vergangenheit dann zum Beispiel solche Märchen verbreitet, dass „etwa zehn Prozent“ aller Corona-Erkrankten hospitalisiert werden müssten – obwohl selbst das dem Gesundheitsministerium unterstehende Robert-Koch-Institut nur von vier bis fünf Prozent gesprochen hatte.

Röhn schließt seinen Bericht mit der Aufforderung an Twitter, seinen harten Kurs gegen Verbreiter von Corona-Falschaussagen endlich auch auf Lauterbach anzuwenden. Dies müsste dann allerdings augenblicklich zu einer lebenslangen Sperre von dessen Account führen. Noch einfacher wäre eine andere Lösung: Dass der dauersediert wirkende und völlig indolente Bundeskanzler diesen gemeingefährlichen Skandalminister endlich feuert.