Fall Elisa Bas: Die Klima-Antisemiten von “Fridays for Future”

Der Terror der Hamas gegen Israel hat erwartungsgemäß auch wieder einmal die antisemitische Fratze der deutschen Klimafanatiker offenbart. Nicht genug damit, dass sie die Gesellschaft mit ihrer Hysterie in Geiselhaft nehmen; sie zeigen auch unverhüllt ihren Hass auf Juden. So nahm die 22-jährige Muslima Elisa Bas, Sprecherin von „Fridays for Future“ (FFF), am Sonntag nicht nur an einer verbotenen pro-palästinensischen Demonstration in Berlin teil, sondern sie postete auch noch einen Instagram-Beitrag, in dem sie Josef Schuster, dem Präsidenten des Zentralrats der Juden, vorwarf, eine in Deutschland angeblich herrschende „Pogrom-Stimmung gegen Palästinenser:innen“ anzuheizen. Dieser hatte zuvor gefordert: „Es muss sich etwas tun. Die Barbaren sind unter uns.“ Damit bezog er sich auf die Unterstützung, die der Hamas-Anschlag vor allem unter Migranten in Deutschland gefunden hatte.

Weiter hatte Bas Israel einen „Genozid“ an den Palästinensern vorgeworfen. Mit diesen abwegigen, geschichtsvergessenen Behauptungen, die die Wahrheit völlig auf den Kopf stellen, hat Bas sich endgültig ins Abseits manövriert. Zudem hatte sie auch noch einen Beitrag geteilt, in dem von einer „rassistischen Massenhysterie gegen Migranten“ gesprochen wurde. Nicht nur bei “Extinction Rebellion”, dessen Gründer Roger Hallam wiederholt den Holocaust relativierte, auffiel, ist das Krebsgeschwür des Antisemitismus also anscheinend verbreitet, sondern auch bei den anderen “Klimaschutzgruppen”. Sie führen die Tradition der fatalen geistigen Nähe zwischen Faschisten und Linksextremen damit fort.

Israelfeindliche Grundhaltung

Man muss davon ausgehen, dass Bas mit ihren völlig verqueren Ansichten breiten Rückhalt bei FFF genießt. Offiziell hatte der deutsche Ableger der Organisation zwar den Hamas-Terror kritisiert, insgesamt ist sie jedoch seit eh und je tief in das links-woke Wahnprojekt des „Postkolonialismus“

verstrickt. Immer wieder hatte sie sich mit Palästina solidarisiert, Israel massiv kritisiert, sich empört über das Verbot entsprechender Demonstrationen gezeigt und die Israel-Boykottbewegung BDS unterstützt. „Wir sind mit dem Herzen bei den Märtyrern und Verstorbenen. Die Gewalt und die verlorenen Leben sind eine Tragödie, und ihr Blut wird nicht vergessen werden. Möge die Erinnerung an sie ein Segen sein und eine Revolution“, hatte der FFF-Dachverband bereits 2021 verlauten lassen.

Es steht zu vermuten, dass man sich in Deutschland allenfalls aus taktischen Gründen diesbezüglich etwas zurückhält, die israelfeindliche Grundhaltung ansonsten aber teilt. Die verbalen Exzesse einer Elisa Bas zeigen jedenfalls einmal mehr, woher der Wind bei den Klimaextremisten tatsächlich weht. Es handelt sich zu weiten Teilen um linke Antisemiten, deren Klimafanatismus tief in ein gemeingefährliches, radikales Gesamtprojekt eingebettet ist.