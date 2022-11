Fauci-Dämmerung in den USA

Zum Ende dieses Jahres scheidet der berüchtigte Immunologie und Gesundheitsfunktionär Anthony Fauci, als Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) der oberste Gesundheitsbeamte der USA, aus seinem Amt. Bei seinem mutmaßlich letzten Auftritt in offizieller Funktion sah er sich jetzt noch einmal massiv mit den drängenden Fragen konfrontiert, die sich seit langem um seine äußerst dubiose Rolle beim Ausbruch des Corona-Virus ranken: Als er auf einer Pressekonferenz im Weißen Haus nachdrücklich aufgefordert wurde, zu den gegen ihn im Raum stehenden Vorwürfen Stellung zu nehmen, sprang ihm die Pressesprecherin von US-Präsident Joe Biden jedoch umgehend zur Seite und wies die „aufdringlichen”, kritischen Journalisten in die Schranken.

Dass diese Fauci mittlerweile überhaupt in solcher Offenheit mit seiner Rolle bei der Entstehung und Ausbreitung von Sars-CoV2 konfrontieren, liegt zum einen daran, dass im Zuge des sich weltweit drehenden Windes und einer allmählich anlaufenden globalen Aufarbeitung der unverhältnismäßigen und ans Staatsterrorismus grenzen Corona- und Impfregimes nach den Schuldigen gefahndet wird. Zum anderen spielen speziell im Fall Faucis dessen unheilvolle Machenschaften und unethische virologische Wissenschaftsprojekte im Vorfeld der „Pandemie” eine Rolle. Konkret geht es dabei um die sogenannte Gain-of-Function-Forschung (GOF). Dabei wird ein Organismus oder Virus gentechnisch mit neuen Fähigkeiten ausgestattet, um zu prüfen, wie sich das auf seine Eigenschaften auswirkt. Dabei werden auch Coronaviren verändert – und dies mitunter in einem Maße, dass dadurch durchaus Pandemien ausgelöst werden können.

Unselige Gain-of-Function-Forschung

Diese Risiken waren lange vor Corona bekannt. Bereits 2014 forderte die Cambridge Working Group, ein internationales Expertenbündnis, dass jegliche GOF-Forschung, bei der potenzielle Pandemieerreger entstehen können, unbedingt verboten oder zumindest eingeschränkt werden müsse, bis „eine quantitative, objektive und glaubwürdige Bewertung der Risiken, des potenziellen Nutzens und der Möglichkeiten zur Risikominderung (…)” erfolgt sei. Die Forderung verhallte ungehört, die hochgefährliche Forschung wurde – maßgeblich auch von Faucis Behörden finanziert – weiterbetrieben, und um nicht durch vergleichsweise strenge Gesetze und mögliche juristische Klagen in den eigenen Ländern behindert zu werden, verlagerten Fauci und seine Kollegen in anderen Ländern ihre „Frankenstein-Virenforschung“ in andere Staaten, wo entweder autoritäre und/oder korrupte Verhältnisse eine ungestörte und unbemerkte Durchführung entsprechender Experimente erleichterte. Dies war – neben der seit dem Maiden-Putsch von 2014 gefügig gemachten Ukraine, in der seither zahlreiche westlich finanzierte Biolabore entstanden – vor allem China.

Von Anfang an gab es glaubwürdige Hinweise, dass auch das Corona-Virus Sars-CoV2 im China-Labor im Virologischen Institut Wuhan auf diese Weise herangezüchtet wurde. Speziell dort wurde die entsprechende Forschung von den USA unter Faucis Ägide mitfinanziert, und jener war zudem in seiner Eigenschaft als Leiter des NIAID, das wiederum zum National Institutes of Health (NIH) gehört, maßgeblich mitverantwortlich. Die NIH sind die wichtigste Behörde des US-amerikanischen Gesundheitsministeriums. Fauci gebot damit über weitreichende Machtmittel, um bestimmte Forschungen mit Millionenbeträgen fördern zu können. Die während der ersten 15 Corona-Monate hartnäckig geleugneten und als Desinformation oder Fake-News abgetanen Mutmaßungen, ein Laborunfall in Wuhan sein wohl der eigentliche Ursprung der „Pandemie“, wurden schließlich von Hamburger Physik-Professor Roland Wiesendanger in einer vielbeachteten Studie bestätigt.

Erdrückende Beweise für Labor-Theorie

Wiesendanger gehört seit zwei Jahren zu den vehementesten Kritikern der GOF-Forschung. Als einer der ersten im deutschsprachigen Raum wies er darauf hin, dass sich führende Virologen, darunter unter anderem Fauci und Christian Drosten, in einer Telefonkonferenz am 1. Februar 2020 darauf verständigt hätten, die höchstwahrscheinliche These, dass das Corona-Virus in Wuhan gezüchtet wurde, als „Verschwörungstheorie” zu brandmarken. Dies geschah dann auch – und an dieser Strategie halten Fauci und Co. seither eisern fest. Unter allen Umständen wollen sie weiter die Mär verbreiten, Corona sei auf natürlichem Wege entstanden. Dennoch konnten sie die Kritiker nicht zum Schweigen bringen.

Was das Ganze noch schlimmer macht, ist die Tatsache, dass Ärzte wie Fauci oder Drosten wahrscheinlich nicht nur genau wussten, woher das Virus kam, sondern anschließend auch noch zu den führenden medizinischen Beratern ihrer Regierungen bei dessen Bekämpfung wurden, wo sie nach dem Motto „Haltet den Dieb!” die fürsorglichen Experten und Krisenmanager gaben. Beide waren kompromisslose Befürworter der Corona-Beschränkungen und verteidigen die Impfungen – trotz früh vorliegender zahlloser Hinweise auf deren kaum vorhandene Wirksamkeit und die teils lebensgefährlichen Nebenwirkungen, bis heute. Wiesendanger beharrt darauf, dass Fauci in erhebliche (vor allem auch juristische) Schwierigkeiten käme, wenn nachgewiesen würde, dass das Corona-Virus tatsächlich mit von ihm genehmigten Forschungsgeldern gezüchtet wurde. Seine Weigerung, Fragen zu dem Thema zu beantworten, ist vor diesem Hintergrund zwar verständlich, macht ihn aber immer verdächtiger. Früher oder später wird Fauci seine Rolle in diesem beispiellosen Skandal erklären müssen. Da er an Heiligabend 82 Jahre alt wird, steht zu hoffen, dass dies noch vor einem weltlichen Richter geschieht – und nicht erst vor dem Jüngsten Gericht.