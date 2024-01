Feuerholz: Jetzt verbieten die Grünen auch noch das Neandertal

Es kann immer noch schlimmer kommen, wenn der politische “Volksfeind” aus einem zu allem entschlossenen Haufen wahnsinnig gewordener Sektenanhänger besteht. Richtig, lieber Leser, sie haben es natürlich gleich erkannt: Die Rede ist im folgenden mal wieder von den Grünen. Von wem sonst? Und das nicht aus purer Böswilligkeit oder Voreingenommenheit – sondern weil nunmal nur diese Partei aberwitzige weltfremde, freiheitsfeindliche und gegen den Bürger gerichteten Ideen verfolgt. Was haben sie denn nun jetzt schon wieder angestellt, wird so mancher mit magensäuerlichem Blick fragen!? Tja, leider zeigt sich: Einmal mehr bestätigt sich, dass wir uns mit dieser Brut in der Tat so etwas wie die Pest an Bord geholt haben. Denn jetzt tröten die Grünregenten in Ampel und auch im badischen Ländle von weiteren Attacken auf einst schönes, unberührtes (nicht nur) regionales Leben; unglaubliche Naivlinge wählten ausgerechnet im ehemals stolzen und traditionsreichen Baden-Württemberg die toxischen Kretschmänner in die Stuttgarter Landeszentrale. Unfassbar, wie man im Land der Auto-Erfinder und -Bauer sich die Zerstörer der Autoindustrie und ihrer Zuliefererbetriebe über mehrere Legislaturperioden hinweg ernsthaft wählen kann.

Jetzt aber auch noch das: Holzfällerei adé – Die Holzwirtschaft im Südwesten könnte der erneute grüne Unsinn schwer treffen. Denn jetzt kommt es sogar noch dicker – nicht nur in der ehemaligen Idylle des Schwarzwaldes. Wer übers Land und durch die Berge fährt, der muss zunehmend radikal gefräste Schneisen durch einst schönste dichte Wälder betrachten, wo man für die Installation von Windrädern gleich das halbe bewaldete Umland mit weg holzt. Jetzt muss man sich aber auch noch um das Abgeholzte Sorgen machen. Ja, wirklich! Die Grünen wollen nun auch noch Feuerholz als nächstes zum Auslaufmodell machen, auch wenn das Heizen mit Pellets und generell mit gepflegten Holzkaminen eigentlich bislang noch als überwiegend klimafreundlich eingestuft wird. Aber die Giftgrünen schlagen weiter erbarmungslos zu. Es sind die von ihnen in zig überflüssigen Ämtern und Beratungsinstitutionen installierten „Experten“, die mit ihren ideologischen “Expertisen” (das ist übrigens nicht die genderkorrekte weibliche Form von “Experten”, sondern das, was erstere hervorbringen) das ganze Land vor sich hertreiben.

Bestellte Wahrheiten

So meldet nun das ideologisch verseuchte Umweltbundesamt (UBA), man rate von Holz als Energieträger unbedingt ab. Es entstünde Feinstaub und klimaschädliches CO2, Methan, Lachgas und Ruß – kurz: gehört alles verboten. Laut UBA stößt ein Kaminofen in der Stunde so viel Feinstaub aus wie die Fahrt mit einem Euro-6-Auto über 100 Kilometer – all diese Studien werden vielfach angezweifelt, da hier oft deutlich erkennbar bei Messungen die unvorteilhaftesten Messtechniken vorsätzlich angewendet werden um bestellte “Wahrheiten“ abzuliefern. Ideologen bei ihrer schmierigen Drecksarbeit. Zum anderen sollte es laut UBA „in Maßen und dann vor allem in langlebigen Holzprodukten genutzt werden“, es sei ein begrenzter Rohstoff, der langfristig CO2 binde – deshalb holzen Grüne in den Städten und in den Wäldern wie die Irren herum und fällen tausende Bäume im ganzen Land. Was für ein verlogenes, heuchlerisches Pack!

Erkennbar wird hierbei erneut die überall gefahrene Strategie des hinterhältigen Step-by-Step: Erst ein bisschen Gebote aufbauen, dann die Experten aufmarschieren lassen und schließlich ein Verbot mit einem Datum platzieren. Wie beim Diesel und beim Benziner nun auch beim Feuerholz mit Kaminen und Holzheizungen. Über diesen simpel brachialen Verbotsterror kann man sich eigentlich nur wundern, aber dank grün gelenkter Einheitsstaatsmedien kein Wunder: alle berichten brav und devot, nur die Alternativmedien berichten noch mit Gehirn. Denn geradezu unverhohlen haut hierzu die „Mittelbadische Presse“ einen raus: „Nach dem zu urteilen, was sich 2023 abgezeichnet hat, könnte das Strategiepapier Holzheizungen über kurz oder lang zum Auslaufmodell erklären.“Wirklich interessant.

Licht und Feuer aus!

Irgendeine grün gesteuerte Instanz gibt ein wirres „Strategiepapier“ heraus, was in etwa so abläuft, als wenn bei einem Schachspiel einer der Spieler mal eben die ganze Spielfläche umkippt, und schon – Bäng! – ist ein neues Verbot von irgendwas da. Game over! Grün wirkt! Nach dem zu urteilen. Siehe oben. Das ist es aber noch lange nicht: Wir werden betreut. Immer öfter. Nicht einmal mehr den Kamin alleine anmachen wollen die Grünen uns noch genehmigen. Siehe da: Die nächste toxische Verordnung ist doch längst schon gemacht. Ab 2024 (!) endet nämlich eine Übergangsfrist und von 2025 an gilt einen giftgrüne „Kaminofenverordnung“, welche Feinstaubfilter (!) vorschreibt. Ohne diese ist Kaminfeuer verboten, also dürfte das gute, jahrtausendealte Lagerfeuer in Deutschland demnächst ebenso verboten sein. Merke: Selbst im Neandertal ging es also freizügiger zu als im D-Land der Grünen Sekte. Gute Nacht. Licht und Feuer aus!

P.S.: Noch ein Schwenk zum Thema “Ofenführerschein” (das ist echt kein Witz!): „Wer einen Holzofen hat, kann den Ofenführerschein machen, eine Online-Schulung der Ofenakademie. Der Landkreis Böblingen beteiligt sich zum Beispiel an der Aktion. Die Teilnehmer lernen Wissenswertes über Holzarten oder Ofenpflege und bekommen Tipps, um Nutzerfehler zu vermeiden. Das Ziel: umweltfreundlicher und auch finanziell sparsamer zu heizen.“