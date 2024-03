Frankfurts Grüne wollen Straßen deutscher Geistesgrößen umbenennen – wegen “Antisemitismus”

Ohne Bevormundung und Verbote können Grüne nicht leben. Diese Veranlagung scheint geradezu eine Grundvoraussetzung für die Parteimitgliedschaft zu sein. Nun verlangt die Grüne Jugend in Frankfurt am Main, dass Straßen und Plätze, die den Namen von Martin Luther, Richard Wagner, Richard Strauss, Ernst-Moritz Arndt oder Theodor Fontane tragen, wegen deren Antisemitismus umbenannt werden. Deshalb platzierte sie Schilder mit der Aufschrift: „Diese Straße ist nach einem Antisemiten benannt“. Titus Dharmababu, der Sprecher der Grünen Jugend, faselte: „Wir schreiben das Jahr 2024, aber auf hessischen Straßenschildern steht noch das Jahr 1933 geschrieben.“ Angesichts einer Zunahme judenfeindlicher Straftaten fordere die Grüne Jugend die Landesregierung auf, gemeinsam mit den Verantwortlichen in den Kommunen und dem Hessischen Städte- und Gemeindebund gegen die „alltägliche Huldigung von Antisemiten“ im Straßenbild vorzugehen. Die nach Personen wie Fontane oder Arndt benannten Straßen zeigten, dass Antisemitismus nicht „importiert“ sei, „sondern eine lange und nie vollständig dekonstruierte Tradition hat“. Spätestens bis zum Jahrestag des Angriffs der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2024 müssten die Straßen unbenannt werden.

Hier zeigt sich die ganze Heuchelei und Perfidie der Grünen: Das Hauptziel dieses völlig ahistorischen Vorstoßes ist es, den Judenhass der importierten muslimischen Migranten zu camouflieren, indem man wieder einmal die deutsche Geschichte im linken Sinne diffamiert. Dabei hat man auch noch die Frechheit, ausgerechnet das Datum des Massakers der radikalislamischen Hamas in Israel als Referenzpunkt zu missbrauchen. Es soll wieder einmal der Eindruck erweckt werden, dass die eigentlich gefährlichen Antisemiten in Deutschland Deutsche und diese schon seit Jahrhunderten unverändert antisemitisch sind.

“Lichter des Miteinanders”

Uwe Becker (CDU), der Antisemitismus-Beauftragte der Hessischen Landesregierung, erklärte diplomatisch: „Ich plädiere für Sachverstand und Augenmaß. Pauschale Umbenennungen werden der Problematik nicht gerecht.“ Bei Personen, die im Kontext des Nationalsozialismus eine Rolle gespielt haben, sei ein klarer Schnitt notwendig, Luther habe aber im 16. Jahrhundert gelebt, seine Äußerungen seien „im Zeitzusammenhang zu sehen“. Dasselbe gilt für die anderen historischen Personen, auf die es die Grünen mit ihrem vordergründigen Ablenkungsmanöver abgesehen haben. Es gehe „um echte Aufarbeitung, nicht um Straßenschilder“, so Becker weiter. Michaela Kraft, Leiterin des Amts für Straßenbau und Erschließung stellte klar: „Für die Benennung von Straßen sind die Ortsbeiräte zuständig. Diese müssten eine Namensänderung in die Wege leiten.“

Um den Wahnsinn perfekt zu machen, waren es auch noch ausgerechnet die Grünen, die die Beleuchtung der Frankfurter “Freßgass” zum islamischen Fastenmonat Ramadan durchgesetzt haben. Die grüne Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg säuselte dazu: „Es sind Lichter des Miteinanders, gegen Vorbehalte, gegen Diskriminierungen, gegen antimuslimischen Rassismus und auch gegen Antisemitismus.“ Zudem wird auch noch der Römer während des Zuckerfestes am 9. und 10. April sowie während des Opferfestes vom 16. bis 20. Juni mit den arabischen Worten „Eid Mubarak“ erleuchtet. Dieselbe Partei also, die die seit über 1.400 Jahren unverändert antisemitische Ideologie des Islam nach Kräften hofiert (in der es nicht die allergeringsten Bemühungen zu einer Ab- oder Umkehr gibt!), klagt Martin Luther und andere deutsche Kulturgrößen mit dem selektiv-moralischen Rigorismus des 21. Jahrhunderts als Judenhasser an und reduziert sie auf diesen Ausschnitt ihres Wirkens. An Irrsinn und Verlogenheit ist dieser Aktionismus wohl nicht mehr zu überbieten.