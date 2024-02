Friedensnobelpreis für Elon Musk?

Dass der norwegische Politiker Marius Nilsen von der Fortschrittspartei Elon Musk für den diesjährigen Friedensnobelpreis vorgeschlagen hat, ist keinesfalls abwegig, sondern wäre tatsächlich eine würdige Zuerkennung dieser Auszeichnung. Als Gründe dafür nannte Nilsen Musks Engagement für die Meinungsfreiheit und die globale Konnektivität. Dass er auch den von ihm politisch einseitig ausgelegten Umstand in die Begründungsliste aufnahm, dass Musk der Ukraine sein Satellitennetzwerk Starlink zur Verfügung gestellt habe, um die russischen Truppen zu bekämpfen, mag hierbei einmal außen vorgelassen werden. Was er grundsätzlich zu Musks zivilisationsbereicherndem Wirken zu sagen hatte, ist schwer zu widerlegen: „Die zahlreichen Technologieunternehmen, die Musk gegründet hat, besitzt oder leitet und die darauf abzielen, die Gesellschaft zu verbessern, das Wissen über die Erde und den Weltraum zu erweitern und die Kommunikation und Konnektivität weltweit zu ermöglichen, haben dazu beigetragen, die Welt zu einem vernetzteren und sichereren Ort zu machen“, so Nilsen.

Hier wird man ihm wohl zustimmen können – wenn auch die einseitige Unterstützung einer Kriegspartei Musk wiederum kaum für den Friedensnobelpreis qualifizieren dürfte. Allerdings hat Musk seine anfangs bedingungslos pro-ukrainische Position inzwischen relativiert und seine diesbezügliche Haltung auch mittlerweile mehrmals deutlich gemacht.

Kategorien der Realpolitik

Erst jüngst sprach er sich an der Seite der US-Republikaner gegen weitere militärische Unterstützung der Ukraine aus. Im Gespräch mit dem Senator Ron Johnson erklärte Musk, weitere Militärhilfe und damit eine Verlängerung des Krieges würden der Ukraine nicht helfen. Ukrainische Jungen würden sinnlos sterben, die Fronten würden sich nicht bewegen. Putin würde diesen Krieg absehbar und definitiv nicht verlieren. Selbst wenn er einen Rückzieher machte, würde er ermordet, spekulierte der Tesla- und Twitter/X-Chef. Diejenigen, die einen Regimewechsel in Russland wollten, sollten erst einmal darüber nachdenken, wer die Person sein solle, die Putin angeblich jederzeit stürzen könnte, so Musk weiter. Ein Nachfolger Putins wäre wohl kaum ein „Peacenick“, sondern noch wesentlich härter, meinte er. Es gelte daher, endlich wieder in Kategorien der Realpolitik zu denken.

Auch in seiner Kritik am woken Irrsinn bleibt sich Musk treu: Einen Bericht der „New York Post“über die völlig irrsinnige positivrassistische Programmierung des KI-Programms von Google, die unter anderem aus dem Papst eine Frau machte, die US-Gründungsväter zu Negern und Wikingern eine schwarze Hautfarbe verpasste, kommentierte er mit den Worten: “Das woke Virus tötet die westliche Zivilisation!”. Immerhin ist eines klar: Wenn es einen Nobelpreis für Vernunft gäbe, wäre Musk der mit Abstand verdienteste Anwärter.