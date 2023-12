Fröhliche Weihnachten in Bethlehem

In einem Stall zu Bethlehem im heutigen Westjordanland lag das Neugeborene auf dem Stroh in einer Futterkrippe. Neben der Krippe stand Josef, ein armer Zimmermann aus Nazareth, und dachte, daß es sich bei dem Neugeborenen um seinen Sohn handelte. War aber nicht so. Gott war der Vater, das Neugeborene also Gottes Sohn, und Maria, Josefs Frau, war zu Gottes Sohn gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Eine ganz erstaunliche Begebenheit. Daß es erstaunliche Begebenheiten gibt, muß man nicht glauben, sondern das kann man wissen. Schließlich weiß man ja auch, daß Robert Habeck Wirtschaftsminister geworden ist, ohne daß man es glauben könnte. Das Unglaubliche ist also Realität. Keine Widerrede! Sonst komme ich noch mit Scholz, Baerbock und den westlichen Werten. Die sind das Allerunglaublichste. Dann steht es nicht nur 1:0 für mich, sondern gleich 4:0.

Aber es geht noch weiter. Gottes Sohn in der Futterkrippe zu Bethlehem habe Jesus geheißen, erzählte man sich später, und daß er eine steile Karriere vor sich hatte. Das ist ebenfalls kein Wunder. Noch nicht einmal unglaublich ist das, sondern völlig normal. Oft sind es diejenigen mit einer außergewöhnlichen Herkunft, die eingefahrene Denkmuster verlassen und mit ganz neuen Ideen aufwarten.

Kindermord hat Tradition

Bethlehem lag damals im Machtbereich eines römischen Prokönigs namens Herodes. Dem wiederum war im Traum erzählt worden, daß in Bethlehem ein neuer König der Juden auf die Welt kommen würde. Daraufhin befahl er den berüchtigten Kindermord von Bethlehem. Aber er kam zu spät, um Jesus noch zu erwischen, weil Josef, Maria und Jesus sich bereits aus dem Staub gemacht hatten – und zwar nach Ägypten. Kindermord hat Tradition im Heiligen Land. Sieht man ja in Gaza allerweil.

Alles, was man über den späteren Jesus weiß, stammt aus Erzählungen seiner Anhängerschaft. Jedenfalls wurde Jesus dann trotz Herodes zum König der Juden, und wenn es auch nicht mehr Herodes gewesen ist, der seiner habhaft wurde, so waren es doch die Römer, die ihn ungefähr 30 Jahre nach seiner Geburt zu Bethlehem in Jerusalem hingerichtet haben. Wegen Querdenkerei.

Regelrecht antidingsbumsistisch

Dabei hatte Jesus durchaus eine Chance, daß “der Kelch an ihm vorübergeht“. Für die Kreuzigung standen nämlich zwei Delinquenten zur Auswahl, und die Juden unter der Herrschaft des römischen Präfekten Pontius Pilatus durften demokratisch darüber abstimmen, wer ans Kreuz genagelt werden sollte: Barrabas, ein Mörder einerseits, oder Jesus, der querdenkende König der Juden andererseits. Weil die Juden aber keine besonderen Progressisten gewesen sind, Querdenker schon gar nicht, konnten sie ihren eigenen König nicht als ihren König identifizieren, und stimmten deshalb für die Hinrichtung von Jesus. Pontius Pilatus jedoch kannte seine demokratischen Pappenheimer und wollte mit ihrer Entscheidung lieber nichts zu tun haben. Er “wusch sich seine Hände in Unschuld” und sagte: “Na gut, dann eben Jesus. Wie ihr wollt.”

Ein Präfekt des römischen Imperiums in Jerusalem war damals ungefähr so etwas wie ein amerikanischer Präfekt im Westjordanland heute. Im Westjordanland wohnen viele Juden, die sich als Zionisten begreifen und zwei Pässe haben. Einen amerikanischen und einen israelischen. Es sind mehrere Zehntausend. Barrabas, der Mörder, wurde jedenfalls freigelassen und wurde zum Begründer einer langen Ahnenreihe, deren jüngster Sproß Itamar Ben-Gvir heißen könnte und mehrfach vorbestrafter israelischer Minister für Nationale Sicherheit ist. Wenn er nicht Bezalel Smotrich heißt und israelischer Finanzminister sowie bekennender Faschist ist. Das ist er nämlich. Und zwar seiner eigenen Auskunft nach. Ja, gut, die paar vorherigen Sätze sind zugegebenermaßen nicht so weihnachtlich, wie man das im Augenblick gern hätte. Regelrecht antidingsbumsistisch sind sie wahrscheinlich sogar.

Kein Weihnachten in Bethlehem

Bethlehem ist am heutigen Tag übrigens in alle Richtungen abgeriegelt. Keine Zufahrt möglich. Es gibt keine Weihnachtstouristen dieses Jahr. Die dortigen Händler sind verzweifelt. Das Weihnachtsgeschäft macht 80 Prozent ihres Jahresumsatzes aus. Die Geburtskirche wird dieses Jahr an Weihnachten ziemlich leer bleiben. Fröhliche Weihnachten, auch wenn es einem das Herz zerreißt. Jedenfalls ist es wohl so: Obgleich nun Jesus durch seinen Kreuzestod in Jerusalem zum Erlöser der Christenheit von ihren Sünden wurde, waren die Christen den Juden wegen deren ignoranter Fehlentscheidung vom Karfreitag alles andere als wohlgesonnen. Undank ist der Welt Lohn. Nicht zuletzt deshalb entwickelte sich dann im späteren christlichen Abendlande eine gewisse Judenfeindlichkeit, die jahrhundertelang andauerte.

Die Juden hatten im christlichen Abendland wesentlich schwerer zu leiden als in der islamischen Welt, die sich etwa 600 Jahre nach Jesu Christis weihnachtlicher Geburt zu Bethlehem entwickelte. Erst als man es im christlichen Abendlande mit der Judenfeindlichkeit brutalst übertrieben hatte, änderte sich die maßlose Judenfeindlichkeit zur maßlosen Judenfreundlichkeit. Seither werden sie im christlichen Abendlande regelrecht verhätschelt und glorifiziert. Das christliche Abendland neigt seit jeher zu einer gewissen Maßlosigkeit. Inzwischen gibt es straßenzugelassene Autos mit 1.000 PS und mehr.

Aber egal. Jetzt ist erst einmal maßlos Weihnachten und “Jingle Bells“, der Heiland wird geboren, dann wird er zum König der Juden – und unserem traditionellen Antidingsbums können wir dann ab Karfreitag wieder frönen. Ostern ist ja auch ein fröhliches Fest. Sagt man ja: Frohe Ostern! In Berlin feiert eine evangelische Gemeinde übrigens zum ersten Mal einen queerfeministischen Weihnachtsgottesdienst, habe ich gelesen. Josef ist out. Jesus hat zwei Mütter. Zu Besuch kommen wahrscheinlich drei eilige König:innen angehastet, die dem Stern von Gruner+Jahr gefolgt sind. Der Esel jedoch hat den Fortschritt überlebt. In diesem Sinne, liebe Christenmenschen, besonders die evangelischen: Merry Crisis and a happy new fear!