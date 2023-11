Für heiße Luft gefeiert: Robert Habeck, Liebling der Hofmedien

Aktuell wird Robert Habeck auf allen Kanälen abgekultet, weil er in einem Video angeblich die richtigen Worte zum Thema Israel gefunden hätte. Die richtigen Worte mit richtiger Garderobe, Ausleuchtung und Intonation. Ich hab’s mir nicht angesehen, weil mich Selbstverständlichkeiten mich nicht interessieren. Was mich hingegen interessiert ist, welche Folgen Habecks schöne Worte wohl haben werden. Da fällt die Antwort knapp aus: Sie werden gar keine haben.

An der Migrationspolitik wird nicht gedreht werden, geringfügig mehr Repression gegenüber physischem Antisemitismus wird wirkungslos bleiben und an (fehlender) “Staatsräson” wird sich nichts ändern – mangels Masse. Es sind alles bloße Überschriften, Ankündigungen, Absichtserklärungen, Narrative und Anmutungen.

Jeden Tag weiter in den Abgrund

Abgesehen davon wäre das – bestenfalls – der Job des Bundespräsidenten und nicht des Bundeswirtschaftsministers. Dass der Totalausfall Steinmeier nicht mal dazu in der Lage ist: Geschenkt.

Was mich an einem Wirtschaftsminister hingegen interessiert, sind der von seinem Lager verschuldete Niedergang unserer Volkswirtschaft und der sich verschärfende Strommangel. Und da reitet uns Habeck planmäßig mit jedem Tag weiter in den Abgrund. Und kein Narrativ wird uns retten, keine warmen Worte im Winter die Wärmepumpen heizen. Der nachfolgende Tweet spricht Bände.