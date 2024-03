Game-Changer für den Ukrainekrieg

Wie wir alle wissen, darf die Ukraine den Krieg gegen Russland nicht verlieren und wird ihn auch nicht verlieren. So postulierte es jedenfalls der dreisatzaffine Bunzelschuldenverwalter, und so steht es geschrieben in den Statuten der Qualitätsmedien. Da Deutschland neben feministischen Holztreppen mit Geländern in den Hochgebirgsregionen Tibets und Nepals und genderoffenen Gebirgspfaden im Dschungelgebiet der Yungas in Bolivien eben auch für die Ukraine als Ganzes und überhaupt verantwortlich ist, ist die blitzgescheite und topeffektive Buntenwehrverwaltung hier maximal gefordert.

In gewohnt flinker Weise – fast möchte man von einer geradezu unvermittelten Nacht- und Nebel-Aktion sprechen – präsentierte die Hardthöhe nun eine erste durchschlagenden und bahnbrechende Superwaffe im Einsatz gegen das Böse: 5.000 Vielzweck-Midi-Stahlbottiche für diverse Nahkampf-Bestimmungen – geeignet für aller Einsatzzwecke vom Suppefassen bis hin zur hygienischen Verdauungsabfuhr an der Frontlinie. Taktisch geschickt und diplomatisch brilliant, wurden die Schutztöpfchen auf zwei Lastwagen verladen und außerhalb des vereinigten Wirtschaftsraums an hochbegeisterte ukrainische Militärs übergeben. Da behaupte noch einer, die Ampel könnte nicht Außenpolitik!

Ein Gamechanger nach dem anderen

Weitere buntendeutsche Hochtechnologie, die die entscheidende Kriegswende unzweifelhaft herbeiführen wird, folgte alsbald: Auf der Webseite der Bundesregierung kann man die Liste der gelieferten Mittel der Ertüchtigungsinitiative – quasi ein “Who is Who” der Militärtechnologie – minutiös nachlesen. So verwunderlich es scheint: Die Verwaltung auf der Hardthöhe denkt tatsächlich mit. Das gab es zwar noch nie; aber besondere Zeiten erfordern eben besondere Maßnahmen.

Neben 450 Schneeketten wurden daher auch noch 27.477 Rucksäcke und 8 Gabelstapler geliefert. Nimm das, Iwan! Sogar Gamechanger in Form von Gamechargern – also 295 Stromerzeuger – landeten auf dem Sonderzug nach Kiew. In Deutschland steht der Brownout quasi vor der Türe, aber wenigstens kann der Kongress Ukrainischer Nationalisten (KUN) mit Dieselaggregaten CO2 sensibel Strom erzeugen.

Weitere Wunderwaffen kommen noch

Spezielle Stilettos – entwickelt für den Nahkampfeinsatz unter Scharfschützen im Hinterland – wurden bereits erfolgreich durch die eloquenteste Trampolinathletin seit der Erfindung des Hornhauthobels frontnah getestet. Lediglich die Farbe dieser Panazee-Uniform-Bestandteile muss noch festgelegt werden: Sind Tarnfarben angebracht, oder soll man doch lieber ein moralisch hochstehendes Statement zu westlichen Werten ablegen, indem man die Schuhe aus rosafarbenem vegangen Kunstleder fertigt?

Aber auch diese Hürde wird vom erstklassig-superben Mitarbeiterstab der Hardthöhe in kürzester Zeit genommen werden. Seit den Zeiten des “Amts Blank” im Jahre 1955 mit zunächst 20 Mitarbeitern, bis hin zum heutigen Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen, dem Kommando Informationstechnik und dem Kommando Streitkräftebasis mit mehr als 2.000 Beschäftigten gelangten immer innovativere und zeitnähere Lösungen vom Rhein in den Rest der Welt.

Generation Klebetechnik als unbesiegbare Eliteeinheit

Als in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts unsere Hippie-Großeltern im Drogenrausch Kinder zeugten, setzten sie die Punkergeneration in die Welt. Diese – ganz klassisch schlicht dem Alkohol zugetan – schenkten der Menschheit, als ihr Vermächtnis des Vollrauschs, die Techno-Kinder. Die Altersstufe Rave wiederum sprach eher den Designerdrogen vollumfänglich zu und zeugte auf dem Diskoklo eine Altergruppe „Z“.

Wie der Öffentlichkeit bekannt sein dürfte, ist es eben diese Altersgruppe „Z“, die sich auf der Straße festklebt oder mit Farbe herumspritzt. In jüngster Vergangenheit hat diese RAF Dumpf.Null weiter dazugelernt und ist jetzt sogar in der Lage – logistisch wie militärisch -, Feuer unter einem Strommasten zu legen, wie unlängst geschehen in Brandenburg bei Grünheide.

Qualifiziert für Höheres

Derlei Einsätze qualifiziert diese jungen Kämpfer für Höheres. Ausgebildet von den Kriegslogistikern der Firma „Ruck-Zuck“, könnten sie umgehend im russischen Hinterland per Fallschirm abgeworfen werden und dort Sabotageakte durchführen – sofern sie rechtzeitig daran denken, die Reißleine Ihres Fallschirmes zu ziehen um damit sicher zu landen.

Dieses Himmelfahrtskommando der Woke-Ninjas könnte dann großen Schaden an der russischen Infrastruktur anrichten. Kein Papierkorb, kein Kiosk, kein Autoreifen wäre vor ihnen sicher. Sämtliche Glasscheiben rund um Moskau wären wie durch Zauberhand über Nacht in Orange gefärbt und der russische Alltag würde massiv beeinträchtig. Solcherlei Maßnahmen würden mit Sicherheit auch die russische Rüstungsproduktion zum Erliegen bringen. Bevor also weiter unnütz über den Einsatz von Taurus-Flugkörpern nachgedacht wird, sollte die Einsatzleitung der Bundeswehr unverzüglich diese Elitetruppen ausbilden und an die Front senden!