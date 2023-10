Gegen den Strom: Es gibt ein Leben nach der Endzeit!

Wenn ich nun schriebe: “Verzweifelt nicht!” – würden Sie dann noch weiterlesen…?! Unter Freunden, in Familien und bei Bekannten herrscht derzeit Trübsinn, Resignation, Unlust, Traurigkeit bis hin zur Depression. Kein Wunder: Kein Mensch mag in diesen Tagen noch fröhlich sein. Einmal die Nachrichten an – und man ist für den Rest des Tages bedient. Passend zum beginnenden Herbst kommt jetzt ein finsterer Endzeit-Blues aus Krieg und Massenmord. Purer Horror. No way out. Dabei bringen dunkle Tage wie diese auch so manche Erkenntnis hervor, die man in der Sonne des Lebens meist gar nicht wahrnimmt. Es beginnt zumeist mit Nachdenklichkeit.

Übrigens verlieren nun Plattitüden ihren Sinn: Wer jetzt noch von einem “schrecklichen Krieg” spricht, dem sollte endlich klar werden, dass es keinen “schönen Krieg” gibt und niemand sagen würde, “Mensch, das ist aber mal ein wirklich schöner Krieg“! Es ist alles echt, Worte bekommen wieder Bedeutung. Zum Nachdenken gesellt sich auch schnell das Erinnern.

Keine Napoleon-Obsession in Frankreich wie in Deutschland mit Hitler

„Desastres de la guerra“, übersetzt „Die Schrecken des Krieges“, war beziehungsweise ist eine berühmte Folge von 82 Grafiken des spanischen Malers Francisco de Goya, welche in den Jahren 1810 bis 1814 entstanden sind. Diese weltbekannten, aber inzwischen etwas in Vergessenheit geratenen Aquatinta-Radierungen, schildern entsetzliche und barbarische Gräueltaten der Soldaten Napoleons im Kampf mit der aufständischen spanischen Bevölkerung gegen die französische Besatzung – vor über 200 Jahren! Beim nunmehr gezielten Nachdenken und Erinnern tun sich naturgemäß jede Menge „Side Storys“ auf.

Napoleon war also ein grausamer, brutaler Feldherr, verantwortlich für kriegerische Überfälle auf andere Länder (auch auf zahlreiche deutsche Landstriche!), verantwortlich für zahllose Massaker an der einfachen Bevölkerung und eben generell massenhafte Morde seiner soldatischen, plündernden Horden. Das galt damals, lange vor dem “Völkerrecht”, als legitim bis normal im Kriegsfall – und es war eben Krieg. Hier sei einmal nachdenklich eingeworfen: Gibt es eigentlich jeden Abend auch im französischen TV bis zu fünf Doku-Sendungen (!) über den Halunken Napoleon? Erinnert sich Macron ständig öffentlich an die ewige Schuld der Franzosen, welche niemals das von ihnen angerichtete Unheil vor der Welt vergessen dürften?! Wird an französischen Schulen allen Schülern beigebracht, welch ein brutaler Mörder namens Napoleon im Namen Frankreichs all seine Nachbarn überfiel und tausende Tote hinterließ?!

Mangelnde Historisierung

Null. Im Gegenteil: Für die meisten Franzosen ist Napoleon noch heute ein Held seines Landes oder schlicht eine historische Figur. Man kann die Greuel Napoleons zwar sicher nicht mit der Monstrosität des Naziregimes vergleichen, okay, aber es geht hier um eine grundsätzliche, nicht graduelle Sichtweise und um gesunden oder ungesunden, verantwortungsbewussten oder neurotischen Umgang mit Geschichte. Napoleon ist historisiert, 220 Jahre nach seinen Triumphen ist die Patina der Vergangenheit genügen verblasst, um Abstand und Verklärung ihre Wirkung tun zu lassen. Bei Hitlers sind es “erst” 80-90 Jahre her, aber immerhin drei Generationen… und man hat den Eindruck, je größer der persönliche Abstand zum Dritten Reich, umso obsessiver schämt und erniedrigt man sich in Deutschland.

Doch zurück zu “n-tv”, “Welt TV” oder ZDF: „Hitlers Hunde“, „Hitlers Frauen“ und „Hitler hatte nur einen Hoden“. Abend für Abend, auf Wunsch auch in der ARD-Mediathek gefühlt hunderttausende TV-Sendungen und Formate über Hitler und die deutsche Wehrmacht, Himmler und die NS-Mythologie, Hitler auf dem Obersalzberg, Hitler und die Juden. Und so weiter, und so fort. Die Überhöhung und Tabuisierung wird so unfreiwillig fortgeschrieben und das nicht unbedingt zum geistigen Wohle der Deutschen.

Gespenster der Vergangenheit

Ketzerische Fragen: Waren Dschingis Khan, Mao oder Mohammed bessere Menschen als Adolf Hitler? Und noch wichtiger: Setzt man sich in anderen Ländern mit den Gespenstern der Vergangenheit auseinander und wenn ja, wie? Namentlich kommt hier Russland in den Blick, dessen böse Vorgeschichte mit Stalin – abgesehen von Rotchina – quantitativ das Dritte Reich wahrscheinlich sogar toppte. Wird dort geschämt, gebüßt, selbstgehasst, rituell gejammert? Nichts! Stalin gilt 70 Prozent der Russen als große Persönlichkeit. Die Mongolen sind sich wegen Dschingis Khan keiner Schuld bewußt. Die Ugander sind allenfalls froh, dass Idi Amin keine Jungfrauen mehr schändet oder die Zentralafrikaner, dass Bokassa seine Gegner nicht mehr in den Kochtopf wirft und verspeist.

In China ist Maos KP immer noch in dessen Geiste an der gewohnten Macht. Und kein Araber würde sich jemals für die Greueltaten des Islam-Erfinders, also für den Kaufmann und brutalen Kriegsherren Mohammed, entschuldigen. Und Erdogan nimmt gerade neuen Anlauf zur endgültigen Vernichtung und Vertreibung von Armeniern und Kurden. Selbst für die Amis war die Verseuchung des Dschungels (und seiner Bewohner) in Vietnam mit „Agent Orange“ auch nur „business as usual“.

Abgedroschenen Phrasen von Scham und Entschuldigung

Auch wenn der industrielle Massenmord der Nazis historisch in seiner grausamen Effizienz und Menschenverachtung wohl einzigartig war: Aus heutiger Sicht genügt die Feststellung, dass es diese Zeit gab, und es muss die Pflicht im Bewusstsein gehalten werden, dass sich solches nicht mehr wiederholen darf (allerdings zeigt die Gegenwart, dass aus Geschichte wenig gelernt wurde und nein, damit ist nicht die AfD gemeint, sondern genau ihre Ausgrenzung und der Umgang mit ihr). Sich jedenfalls für eine „historische Schuld“ über achtzig Jahre lang offiziell, in zunehmend abgedroschenen Phrasen und noch dazu inhaltsleer-aufgesetzt zu schämen und zu entschuldigen: Das ist historisch bei einem Volk einmalig.

Die ersten 20, 30 Jahre nach dem Krieg wäre diese Scham notwendig gewesen; sie wich jedoch einer Verdrängung. Dass es danach, Gründungsmythos der 68er, zu einer Aufklärung und schmerzhaften Aufarbeitung kam, war richtig und wichtig. Doch daraus wurde eine fixe Idee, , ein hohler Zwang und ein Reflex. Fazit: Wer so etwas verabreicht und verordnet bekommt und wie böses Gift verinnerlicht, der muss doch zwangsläufig von Komplexen befallen werden, kann am Ende nur politisch verhaltensgestört herumlaufen und entwickelt „kollek-tief“ bis ins Unterbewusstsein hinein eine Haltung wie ein eingesperrtes Tier im Zoo, welches auch noch ständig begafft wird.

Nationale Identität aus 12 Jahren

Ein tragfähiger, legitimer nationaler Gründungsmythos der Deutschen könnte sich etwa voller Stolz auf die Badische Revolution berufen. Selbst die Vorgeschichte der Germanen über die deutsche Aufklärung bis hin zum bedeutsamen Wegbereiter des Nationalstaates, Bismarck, und all den deutschen Blüten in Kultur, Architektur, Technik, einem deutschen Erfindergeist von Weltgeltung bis zum Ende der Weimarer Republik: All dies müsste eigentlich in jeder Schule als Grundlage der Nation gelehrt werden und entsprechend unser Leben durchdringen. Natürlich, ohne hierbei die Schattenseiten zu verschweigen. Doch es ist immer nur das Dritte Reich. Die NS-Tyrannei jedoch ist nicht der Urstoff, aus dem wir gemacht sind! Leider wird noch heute Schülern in einer fahrlässigen Geschichtsverengung und -reduktion eingetrichtert, dass unsere Identität aus zwölf Jahren Nazis, Adolf Hitler und Holocaust besteht.

Und genau dieses Bild zerbricht jetzt – ausgerechnet im Gaza-Streifen, der derzeit so etwas wie die Hölle auf Erden ist. In der Hölle von Gaza und schon im Vorfeld der bestialischen Hamas-Massaker in Israel waren und sind die Befindlichkeiten der Deutschen scheißegal. Reality sucks.

Wenn das deutsche Nie-wieder-Täter-Volk mit der Hamas leidet…

Nichts geht mehr. Nichts passt mehr. Alles schlechtes Schauspiel. Erbärmliches Absaufen in Krokodilstränen. Das „Tätervolk“ leidet dieser Tage in gewohnt grosser Zerstrittenheit, teils heftig geistig verwirrt und politisch orientierungslos. Nicht gerade wenige, welche sich unter der herrschenden Nazikeulen-Moral in Nischen und Höhlen einrichteten, versuchen sich beim Auftauchen an die Oberfläche aufs schwankende Moralboot namens „Beide-Seiten-haben-Schuld-Täter-und-Opfer-sollen-sich lieb-haben“ zu retten. 80 Jahre geistige Fehl- und Unterentwicklung haben aus Deutschland ein geistig degeneriertes Land gemacht – intellektuell ist der deutsche Mainstream nur noch elaborierter Kot, stinkende Notdurft in Diensten der Obrigkeit und der von den Finanzeliten gesteuerten NGOs und ihrer Kampagnenbefehle.

Eine Gutmenschen-Kamarilla hat sämtliche Schaltstellen der Macht besetzt, hat sich der Staatsfinanzen in eigener Sache bemächtigt, lässt das Denken und das Meinen kontrollieren und streng lenken, benutzt „die ewige Schuld der Deutschen“ für profane eigene Zwecke. Was das alles mit Hitler und den Juden zu tun hat? Nichts. Gar nichts. Diejenigen, welche gar nicht laut und oft genug ihr „Nie wieder!“ gebetsmühlenartig sprechen und wie wild Richtung „Nazis“ zeigen, schimpfen und nach Ausgrenzung rufen, glauben ihren „Antifaschismus“ nicht einmal mehr syelbst. Bis jetzt. Jetzt kommt der politmoralische Lackmus-Test für alle. In der hohlen Pose des Nie-wieder-Aufsehers wurden Geschäfte gemacht, Steuergelder in Parteikassen abgeräumt und Villen für Staatssekretäre und Minister und Parteibonzen gebaut.

Allmählicher Realitätsschock

Für nichts! Nur für den Selbsterhalt der politischen Klasse, welche das Schuldvieh zur Arbeit schickte, sich aber deren Recht auf Eigenständigkeit und eigene, nationale Interessen, strengstens verbat. Deutschlands vollkommen falsche Haltung (!), sich als politischer Zwerg in aller Welt devot als eigeninteressenlos respektive ohne nationale Interessen zu positionieren, war und ist nur noch eine Lachnummer. Das Lachen ist vorbei. Es geht an dieser Stelle wenig um das aktuelle Drama rund um die Israelis, Gaza und die Hamas. Putin und die Ukraine sind auch nur indirektes Thema. Es geht um viel mehr. Der jetzt langsam einsetzende Realitätsschock, im Angesicht des islamisch motivierten Massenmordes an wohl bald 2.000 unschuldigen jüdischen Opfern und ihren Gästen aus aller Welt, bedingt eine qualvolle Echtzeit-Wahrnehmung für die moralischen verqueren Nischen-Deutschen.

Es hat damit zu tun: Wer sich nicht selbst liebt, der kann auch andere nicht lieben. Daher waren alle grossen Lippenbekenntnisse aus der deutschen „Moralpolitik“ gegenüber Israel auch immer triefendste Verlogenheit. Al-Quds-Aufmärsche im ökolinks verseuchten Berlin, Steuergelder in Milliardenhöhe für die geistigen Hitler-Holocaust-Erben an die aktiven Judenhasser in Palästina und Umgebung, ein Quasi-Verbot der Islamkritik in Deutschland (Hitler wäre begeistert!) und andere extreme Widersprüchlichkeiten kommen aufs Parkett. Nichts stimmt hier mehr. Alles ist Lüge. Alles stinkt vor besoffener Heuchlermoral der massgeblich machtausübenden, verantwortungslosen Raff-Eliten. Liebe ist für korrupte Machenschaftler nicht mal nur ein Wort. Aber Vaterlandsliebe und Heimatliebe beim Volk sind eine Gefahr für korrupte Allerwelt-Eliten, in diesem – IHREM – Deutschland.

Parteiübergreifende Identität als Silhouette am imaginären Horizont

Gut daran ist, dass sich nun zunehmend eine erstmals wohl große und wirklich echte Anteilnahme und Sympathie für den Staat Israel und seine Bewohner herausbildet und auch bei uns Ansätze parteiübergreifender Identität als Silhouette (am imaginären Horizont) erkennbar werden. All dieses ist noch keine Prognose. Aber der Putz bröckelt, das Geländer ist weg, die ersten Säulen des Alten kippen um. Die Schrecken des Krieges sind eine leider dominante und permanente Erscheinung der Menschheitsgeschichte seit Anbeginn. Im 20. Jahrhundert kulminierte diese blutige Tradition. Erster und Zweiter Weltkrieg, Vietnam-Krieg – selbst in den schönsten Woodstock-Jahren und danach hatten wir nie kriegsfreie Zeiten. Das ist die bittere Erkenntnis, die aber gerade jetzt auch den Umkehrschluss hierzulande zulässt, dass es auch einmal wieder alles besser werden kann – auch noch während der Katastrophen um uns herum.

Aufgepasst: Schutt und Asche und Kriegsgräber und das übliche „Nie wieder!“-Gelaber jener Gestalten, die bereits dann erneut Panzer und Munition fürs nächste Mal bestellen, muss die Menschheit endlich zu verhindern lernen. Aber: Aus jeder Katastrophe sollten alle Freigeister gestärkt hervor- und vorangehen, anderen Mut machen und niemals aufgeben. Die Evolution ist eine Treppe, auf der nächsten Stufe winkt ein planetarisches Bewusstsein. In Woodstock sang Richie Havens “Freedom” und Country Joe McDonald schleuderte den US-Generälen sein empörtes „F-U-C-K“ auf der Bühne entgegen.

Giordanos Erbe

Es war also auch kein Friedensfestival, sondern ein musikalisches Fest inmitten von Krieg und Gewalt. Es ist also immer Krieg irgendwo. Wollen wir nun an den gegenwärtigen Scheusslichkeiten in Berg-Karabach, in der Ukraine und im Gaza-Streifen verzweifeln? Dann hätte das buchstäblich Böse für immer gewonnen und die Welt wäre wie in „Mad Max“ nur noch ein kaputter Schrotthaufen mit kaputten Freaks und Gangs.

Es lohnt die Erinnerung an einen guten Menschen, der in den letzten Kriegstagen noch von der Gestapo in Hamburg gefoltert wurde und seine gesamte Familie in den Vernichtungslagern der National-Sozialisten verlor. Der deutsch-jüdische Schriftsteller Ralph Giordano, der eindringlich vor allen (!) Wesensarten des Faschismus – also Links/Rechts/Islam und was sonst noch alles – gewarnt hatte, gab uns sein Vermächtnis mit auf den Weg. Wir sollten es annehmen, denn pure Resignation ist keine Lösung, ist Aufgabe, macht handlungsunfähig. Der Aufstieg zur höheren Erkenntnis ist immer den steinigen Weg wert – auch durch Ruinen und Abgründe hindurch. Oder, wie Ralph Giordano, der unerschrockene Humanist, sagte: „Gut und Böse lassen sich physikalisch einfach erklären. Das Böse muss sich einfach nur fallen lassen, was es dem Bösen so leicht macht zu gewinnen. Das Gute hingegen muss sich mühsam, quasi gegen die Gesetze der Schwerkraft, erst einmal aufrichten und erheben.“