“Geheimakte Corona-Expertenrat”: Brisanter Dokumentarfilm der Journalistin Aya Velázquez

Politik und Systemmedien versuchen nach wie vor alles, um ihr verbrecherisches Corona-Regime in ein positives Licht zu rücken und dessen katastrophale Folgen zu vertuschen. Jede ernsthafte Aufarbeitung dieser Tragödie wird mit allen Mitteln hintertrieben. Zu den wenigen Journalisten, die ihrer Aufklärungspflicht noch nachkommen, gehört die Berliner Aya Velázquez, die mit Fug und Recht inzwischen als eine der gewissenhaftesten und gründlichsten Aufklärerinnen von Missständen in dieser Republik bezeichnet werden kann.

In einer filmischen Dokumentation, die auf den Protokollen des Expertenrats der Bundesregierung beruht, deren, wenn auch teilweise geschwärzte Herausgabe, der Arzt Dr. Christian Haffner gerichtlich erstritten hatte, arbeitet Velázquez die unrühmliche Rolle jener „Experten“ heraus, die zwischen 2020 und 2023 einen verhängnisvollen Einfluss auf die deutsche Corona-Politik nahmen. Ohne all die Christian Drostens und Konsorten mit ihrem – wenn auch teils fragwürdigen wissenschaftlichen Renommee wäre es nicht so leicht möglich gewesen, bis dahin für undenkbar gehaltene Grundrechtseingriffe bis hin zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht, 2G- oder 3G-Willkürregeln, Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte, aber auch Masken- und Testpflichten (gerade für die durch das Corona-Virus nie gefährdeten Kinder) durchzusetzen.

Hintergründe der “Pandemie”-Besessenheit

Am fatalsten nehmen sich jedoch die Ergebnisse der unter brutalstem politischem, medialem und sozialem Druck erzwungenen Massenimpfungen aus: Zahllose Menschen haben diese Hysterie mittlerweile mit ihrem Leben oder bleibenden gesundheitlichen Schäden bezahlt, unter denen viele für den Rest ihres Lebens leiden werden – bis heute verleugnet und verschwiegen von denselben Medien und Politikern, die diese Tragödien verschuldet haben. Dr. Haffners Fazit nach Auswertung der Protokolle lautet, der Expertenrat sei „in erster Linie dazu da gewesen, um die Politik und die Entscheidungen des Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach und der Regierung Olaf Scholz zu unterstützen und zu rechtfertigen. Und nun fürchten sowohl die Ratsmitglieder als auch viele Politiker, die sich auf den Rat beriefen, einen Machtverlust oder auch den Verlust ihrer Reputation, wenn der Öffentlichkeit klar wird, wie der Rat tatsächlich gearbeitet hat. Und dass er an vielen Stellen falsch lag.“

Velasquez zeigt auch die Hintergründe über die plötzliche “Pandemie”-Besessenheit auf und geht dabei bis ins Jahr 2016 zurück. Dabei macht sie eindrucksvoll deutlich, wer von alledem profitiert hat und warum eine derartige Hetzjagd auf Impfkritiker initiiert wurde. Wer wissen will, wie das eklatante Politik-Wissenschafts- und Medienversagen der Corona-Zeit möglich war, welche Kräfte hier im Hintergrund gewirkt haben und weiterwirken und welche zukünftigen Gefahren aus diesem beispiellosen moralischen Dammbruch drohen, sollte sich Velázquez’ uneingeschränkt empfehlenswerte Dokumentation unbedingt ansehen.