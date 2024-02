Germany zero points: Isaak Guderian als nächster deutscher ESC-Pleitegarant

Deutschland ist nicht nur politisch, wirtschaftlich und sportlich zur weltweiten Lachnummer geworden – auch beim Eurovision Song Contest blamieren deutsche Kandidaten sich seit Jahren bis auf die Knochen und landen regelmäßig auf den letzten Plätzen. Es sieht nicht nur so aus, als würde sich auch dieses Jahr nichts daran ändern, sondern auch, dass das deutsche Publikum in einer Art von Masochismus ganz bewusst Sänger und Lieder auswählt, die völlig chancenlos sind.

Beim diesjährigen Vorentscheid wurde der völlig unbekannte 28-jährige Sänger Isaak Guderian – der trotz Namensgleichheit gewissermaßen den Antipoden des Weltkriegs-Panzergenerals Heinz Guderian darstellt – mit seinem Song „Always on the Run“ auserwählt, Deutschland beim ESC im schwedischen Malmö zu vertreten.

„Das war mein Ziel: Dass ich auf die Bühne gehe und einfach komplett bei mir bin. Und ich mache, was ich bin und wer ich bin – und ich versuche nicht, den Leuten zu gefallen. Denn wenn ich selber davon begeistert bin, ist es einfacher, andere auch davon zu begeistern. Und ich finde, ich hab das unfassbar gut umgesetzt bekommen. Ich bin super stolz auf mich. Von meinen Zehenspitzen bis zu meiner obersten Haarspitze bin ich sowas von am Start!“, schwadronierte Guderian nach seinem wohl sogar für ihn selbst überraschenden Sieg im Vorentscheid. in dem – natürlich wieder englischsprachigen – Song geht es sich einmal mehr ums heute so beliebte Beklagen der eigenen Befindlichkeiten einer verweichlicht-larmoyanten Snowflake-Generation von Waschlappen:

„Ich bin nichts als der Durchschnitt

Auch wenn ich für manche etwas Besonderes bin.

Ich kann mich nicht weigern, ich gehe unter

Niemand schert sich einen Dreck um das, was bald kommen wird

Was bald kommen wird

Ich kenne meinen Segen mit dem Privileg

Zu tun, was ich will

Aber ich habe keine Lust, stärker zu werden

In meinem Kopf ist es nur ein Spiel, das nicht gewonnen werden kann

Das nicht gewonnen werden kann

Ich bin immer auf der Flucht, renn, renn, renn

Nah dran, aber nie fertig, fertig, fertig, fertig

Ich kann nicht ausbrechen, wenn ich frei bin

Verloren in meiner eigenen Identität

Ich bin auf der Flucht, renn, renn, renn“”

So die deutsche Übersetzung dieser erbärmlichen Poesie, die dem Niveau der Kanaksprak von Gossenrappern nahekommt und eine famose Inhaltsleere atmet. Ein Song für Malmö, ein Song für die Tonne. Gleichwohl bringt das Lied die deutsche Gemütslage treffend auf den Punkt: (Unter-)Durchschnittlichkeit, Selbstmitleid und Mutlosigkeit – so etwas findet beim Publikum der haltungsstarken “Generation Bettnässer” offensichtlich Anklang. Guderian selbst ist zudem stark übergewichtig und gänzlich charismafrei – so dass sich garantiert niemand von ihm “offended” fühlt. Diese Mischung ist im „besten Deutschland aller Zeiten“, wo Leistung und Talent als rechtsextrem und Perfektion als diskriminierend bis rassistisch gelten, ein Erfolgsgarant. Vor nicht allzu langer Zeit hätte man ein solch freudlose Gewinsel nicht einmal zur Vorauwahl der Abstimmung zugelassen. Der federführende Norddeutsche Rundfunk (NDR) hat damit jedoch keine Probleme.

Abermals zeigt sich hier die woke Sucht nach der Zerstörung aller Ästhetik und die gewaltsame Ästhetisierung des Hässlichen. Nichts soll sich mehr aus der trüben Masse erheben, damit sich bloß keiner erniedrigt oder herabgesetzt fühlt, wenn andere talentierter oder attraktiver sind. International wird Deutschland sich damit höchstwahrscheinlich wieder reihenweise „zero points“ abholen, und für Guderian wird der ESC am 11. Mai, wie für so viele seiner Vorgänger, ein peinlicher Spießrutenlauf werden. “Achtung – Panzer!” hieß ein Bestseller von General Heinz Guderian. Diese Worte dürften auch den ESC-Zuschauern in den Sinn kommen, wenn Isaak Guderian in Malmö auf die Bühne rollt.