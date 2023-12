Gesinnungs-Gestapo: In Irland ist künftig schon der “Besitz von Hassmaterial” strafbar

Irland hat sich zu einem der wokesten Länder der Welt entwickelt. Die freie Rede wird seit Jahren immer weiter eingeschränkt, es gibt kaum noch etwas, das nicht als potentielle „Hassrede“ gilt. Wie in Deutschland, gelingt es der reallink(isch)en Politik auch dort, nicht etwa die blutigen Auswirkungen der selbst ins Land importierten Gewalt, sondern die menschennatürlichen und nur logischen wütenden Gegenreaktionen der Bevölkerung dagegen zu kriminalisieren und zum einzigen Problem aufzubauschen – um so dann noch mehr Freiheitsentzug und Einschüchterung durchsetzen zu können.

Vergangene Woche war es irlandweit, vor allem aber in der Hauptstadt Dublin, zu durchaus auch gewalttätigen Protesten gegen die Migrationspolitik des Landes gekommen, nachdem ein Algerier in eine Schule in Dublin eingedrungen war und dort auf Schüler und Lehrer eingestochen hatte. Fünf Personen wurden verletzt, darunter drei kleine Kinder und eine Frau. Auch für deutsche Mainstreammedien setzte die Story genau an diesem Punkt ein: Unter weitgehender Ausblendung dieses schrecklichen Anlasses wurde von “rechtsextremen Krawallen” berichtet, die die öffentliche Sicherheit gefährdeten. Nicht anders agierte auch die irische Politik: Anstatt endlich etwas – etwa nach dem Beispiel Schwedens – gegen die grassierende Migrantengewalt zu unternehmen, wird “robust” und zunehmend autoritär gegen all die Bürger vorgegangen, die dagegen protestieren, ihre Heimat zurückhaben und wieder in Frieden und Sicherheit leben möchten.

Die “Hassverbrechen” gehen garantiert nicht aus

Sofort wurden selbige unisono als „Rechtsextreme“ gebrandmarkt, um ihren berechtigten Forderungen die Legitimität zu entziehen. Premierminister Leo Varadkar empörte sich, die Randalierer hätten „Schande über Dublin“ und über Irland, ihre Familien und sich selbst gebracht. Sie hätten nicht aus Patriotismus gehandelt, sondern nur aus Hass, aus Liebe zu Gewalt und Chaos. Er und nannte die Ereignisse „grotesk“ und beschimpfte die Demonstranten: „Sie lieben es, anderen Schmerzen zu bereiten“, behauptete er – und meinte damit, nota bene, nicht etwa den Messer-Algerier, der Kinder töten wollte, sondern die Wutbürger, denen wegen solcher Zustände nun der Kragen platzt.

Im Zuge dieses Framings wird nun, nach ebenfalls aus Deutschland nur allzu berüchtigtem Vorbild, jede sich bietende “Chiffre“, jeder angebliche “Code” oder jene entsprechend “kontextualisierte” Meinungsäußerung mit dem Label “Hass & Hetze” belegt. So wurde etwa die Aufstellung eines Schildes mit der Aufschrift „Irish Lives Matter“ allen Ernstes als “Hate Speech” und somit „Hassverbrechen“ verfolgt. Der Definitionsradius wird dabei stündlich weiter gefasst: Alles, was nicht der neuen woken Schiene entspricht, fällt schon darunter. Und weil Varadkar, wie einst Angela Merkel, offiziell als “Konservativer” firmiert, in Wahrheit aber den linken Identitätswahn exekutiert und beispielsweise den gesamten öffentlichen Dienst gesetzlich zu mehr Diversität zwingen will, gehen die “Hassverbrechen” mit der wachsenden Zahl an Kritikern dieser Entwicklung garantiert nicht aus.

Anti-weiße Rassisten in der Regierung

Ähnlich wie im Frühjahr Schottlands Premier Humza Yousaf in seiner eindeutig rassistischen Rede, die “zu viele Weiße” in den Schlüsselpositionen in Schottland anprangerte, klagt auch Varadkar: Es gebe viel zu viele Weiße in der irischen Regierung. Dass über 94 Prozent der irischen Bevölkerung nun einmal weiß sind, darf da natürlich nicht gelten (der Hinweis ist vermutlich ebenfalls schon “Hassrede“). Im Zuge dieser Gehirnwäsche sollen nun auch die sozialen Medien noch stärker reguliert werden, als dies via EU-Vorgaben (Digital Services Act und weitere Willkürgesetze lassen grüßen!) bereits der Fall ist. „Es ist nun für jeden, der daran gezweifelt hat, offensichtlich, dass unsere Gesetze zur Aufstachelung, zum Hass für das Zeitalter der sozialen Medien einfach nicht mehr zeitgemäß sind“, erklärte Varadkar.

Bereits der bloße Besitz von angeblichem „Hassmaterial“ soll künftig sogar strafbar sein, auch ohne jede Äußerung. Was darunter fällt, lässt sich praktischerweise beliebig auslegen. Es wäre, so der Premier, etwa verboten, Material „vorzubereiten oder zu besitzen“, das „geeignet ist, zu Gewalt oder Hass gegen eine Person oder eine Gruppe von Personen aufgrund ihrer geschützten Merkmale oder eines dieser Merkmale aufzustacheln, um das Material der Öffentlichkeit oder einem Teil der Öffentlichkeit mitzuteilen, sei es durch sie selbst oder eine andere Person.“

Adepten des neuen globalistischen Totalitarismus

Was darunter fällt, sind natürlich etwa Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht und sexuelle Orientierung – und damit natürlich auch die jeweils gewünschte Geschlechtswahl. Wer Zweifel an der Integrationswilligkeit des Islam äußert oder sich weigert, Männer, die sich per bloßem Sprechakt zu Frauen erklären, begeistert zuzustimmen, begeht dann ein „Hassverbrechen“.

Doch auch das reicht den Adepten des neuen globalistischen Totalitarismus noch nicht: Varadkars Innenministerin Helen McEntee bereitet bereits “erweiterte polizeiliche Befugnisse” (!) vor, um die Online-Kommunikation unschuldiger Bürger ausspionieren zu können. Mobilfunkanbieter sollen dafür sogar die Aufenthaltsorte ihrer Kunden herausgeben müssen. Damit wäre dann die digitale Angleichung Orwell’scher Zustände erreicht. Was bei alledem völlig unter den Tisch fällt: Der eigentliche Auslöser des Unmuts, die Migrationspolitik, spielt da schon überhaupt keine Rolle mehr. Die Regierung nutzt die Proteste, um ihre freiheitsfeindliche Agenda noch schneller umzusetzen – während die Bevölkerung den Angriffen von Islamisten, Psychopathen und illegalen Einwanderer immer schutzloser ausgeliefert ist. Auch das kennt wir zur Genüge aus Deutschland oder Frankreich. Die politische Kaste in weiten Teilen Europas tut alles, um die von ihr geschaffene Katastrophe zu vertuschen – und verwandelt ihre Länder dafür de facto in Diktaturen.