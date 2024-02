Gigantische Bürgergeld-Abzocke durch Ukraine-“Flüchtlinge”

Man kann es Menschen nicht verübeln, dass sie für sich selbst im Rahmen sich bietender Möglichkeiten versuchen, das Beste herauszuschlagen. Verübeln muss man es denen, die in grenzenloser Einfalt und verbrecherischer Leichtgläubigkeit die Möglichkeiten dazu schaffen, obwohl eigentlich Schutz vor Missbrauch ihre Hauptaufgabe wäre. Dieses Prinzip, naiven Glauben an das Gute im Menschen zur Grundlage von Politik zu machen und die eigenen Sozialkassen zur Plünderung freizugeben, hat in Deutschland spätestens seit 2015 Einzug gehalten, seit dieses Land nicht nur zur beliebigen Besiedelung freigegeben wurde, sondern die Verschaffung des sauer erwirtschafteten Steuergeldes seiner Bürger ins Ausland unter immer wahnsinnigeren Vorwänden zur größten Leidenschaft der Regierenden wurde.

Der gestern viral gegangene Fall einer vierköpfigen Familie aus der Westukraine, die ein Jahr lang rund 40.000 Euro Sozialleistungen aus Schleswig-Holstein bezog, während sie – nach anfänglicher “Flucht” nach Deutschland – längst wieder in der Heimat lebte und es dort für offenbar sicherer und lebenswerter hielt in Deutschland, erhitzt zwar die Gemüter – doch er ist eben beileibe kein Einzelfall. Obwohl er natürlich Bände spricht.

Kein Einzelfall, sondern typisch

Die strukturelle Nachlässigkeit, das himmelschreiende “systematische Systemversagen” in diesem Land hatte es auch in diesem Beispiel ermöglicht, dass den eigentlich zuständigen Behörden nichts auffiel und das Geld einfach immer weiter floss: Zunächst kamen die Mutter und ihr Sohn bei einer Gastmutter unter, die sie bei Behördengängen begleitete; später kam auch der Ehemann, die Frau bekam ein weiteres Kind. Bürgergeld und andere Zahlungen in Höhe von rund 3.200 Euro pro Monat wurden sofort und anstandslos ausbezahlt, auch ein Kita-Platz und eine Wohnung waren schnell gefunden. Von solchen Zuständen können normale Deutsche nur träumen.

Anfang 2023 kehrte die Familie in die Ukraine zurück, kam im Winter aber wieder nach Schleswig-Holstein. Als das Kind eingeschult werden musste, stellte die Gastmutter fest, dass die Familie während ihres Aufenthalts in der Ukraine weiterhin deutsche Sozialleistungen bezogen hatte. Voller Empörung stellte sie ihre Unterstützung ein und fand heraus, dass es sich dabei keinesfalls um einen Einzelfall handelt – sondern vielmehr um eine Art Geheimtipp unter Ukrainern, um schnell an Geld zu kommen. Laut Jobcenter sei es oft „extrem schwierig“, den Aufenthaltsort der Ukrainer zu ermitteln. Ein automatischer Abgleich zwischen Kita oder Schule und den Behörden, die das Bürgergeld auszahlen, ist nicht vorgesehen! Deshalb habe man auch nicht erfahren, dass das Kind der ukrainischen Familie fast ein Jahr lang nicht in der Kita war.

Einladungen ins Jobcenter “nach eigenem Ermessen”

Die blamierte Bundesagentur für Arbeit (BA) räumte, mit dem Fall konfrontiert, dreist ein, dass es in der Tat möglich sei, das System so auszunutzen. Zwar würden ukrainische Flüchtlinge wie alle anderen Leistungsberechtigten regelmäßig ins Jobcenter eingeladen, über das konkrete Intervall würden jedoch die Jobcenter vor Ort “nach eigenem Ermessen” entscheiden. Die BA bestätigte auch, dass es in der Regel keinen Austausch zwischen Kitas und Schulen auf der einen und den Kostenträgern auf der anderen Seite gebe, um die Anwesenheit der Kinder zu überprüfen. Eine Kontrolle der Vermögensverhältnisse der Ukrainer sei „faktisch nicht möglich“, wie Steffi Ebert, Leiterin des Job-Centers im thüringischen Schmalkalden-Meiningen, erklärte.

Es stellt sich abermals die Frage, ob man hier überhaupt noch von behördlichen Abläufen sprechen kann – oder ob es sich nicht schon um gewollte Anarchie handelt. Das einzige, was das Land (einstweilen) vor noch alptraumhafteren Zuständen der missbräuchlichen Ausnutzung und betrügerischen Zweckentfremdung der Sozialsysteme zu bewahren scheint, ist, dass eine hinreichend große Zahl an Anständigen, die aus Moral – oder weil es ihnen nicht in den Sinne käme – darauf verzichten, für sich selbst herauszuholen, was irgendwie geht; denn Fakt ist: Die deutsche Wohlfahrtsbürokratie würde ihnen dabei keine Steine in den Weg legen. Alle Welt weiß inzwischen, dass jeder nach Deutschland einreisen, bedingungslos Sozialleistungen einstreichen und nach drei bis fünf Jahren auch noch die deutsche Staatsbürgerschaft beanspruchen kann. Die Behörden sind, wie das ganze Land, mit dem unaufhörlichen Migrantenansturm heillos überfordert. Allein rund 700.000 Ukrainer erhalten derzeit Bürgergeld.

Zustrom vor allem aus der nicht kriegsbetroffenen Westukraine

Wieso ein solcher Zustrom ausgerechnet aus der auch nach zwei Jahren vom Krieg so gut wie nicht betroffenen Westukraine einsetzt, fragt sich offenbar niemand – zumindest nicht offiziell. Der Grund liegt auf der Hand: Natürlich handelt sich dabei schlicht und ergeifend um den von CDU-Chef Friedrich Merz bereits im September 2022 kritisierten „Sozialtourismus“ – ein Wort der Zustandsbeschreibung, das Merz natürlich umgehend zurücknehmen musste, nachdem ein medialer Orkan der Berufsheuchler einsetzte und ihm die berüchtigten „Faktenfinder“ vorhielten, „Kreml-Propaganda“ zu verbreiten. Das linksradikale WDR-Magazin „Monitor“ unter Ägide des Journalismus-Darstellers und Propagandisten Georg Restle wollte damals herausgefunden haben, es gäbe “keinerlei Belege” für Sozialtourismus, bei dem Ukrainer zwischen Deutschland und ihrer Heimat hin und herreisen würden, um Sozialleistungen zu kassieren. Dabei konnte jeder, der sich den Flixbus-Pendelverkehr einmal genauer anschaute und sich mit Ukrainern unterhielt, wissen, was selbstverständlich abläuft.

Ironischerweise behauptete damals ausgerechnet die BA, es würden interne Datenabgleiche und solche mit anderen Behörden sowie Kontrollbesuche an der Meldeadresse durch Außendienstmitarbeiter durchgeführt. Und auch die Jobcenter versicherten, es würden „regelmäßig zahlreiche Maßnahmen“ ergriffen, „um potenziellen Leistungsmissbrauch aufzudecken“. Keine 18 Monate später hat sich dies offensichtlich gründlich geändert: Der „Sozialtourismus“ wird verdruckst zugegeben, aber Kontrollen sind inzwischen offenbar endgültige Fehlanzeige.

Permanente Veruntreuung

Aber nicht nur Ukrainer, sondern jeder kann von der permanenten Veruntreuung von Steuergeld in Deutschland profitieren – darunter etwa auch ein Algerier, dem rund 14.000 Euro Arbeitslosengeld ausgezahlt wurden, während er sich in seiner Heimat aufhielt. Zudem überwies Deutschland allein im vergangenen Jahr nicht weniger als 525,7 Millionen (!) Euro Kindergeld ins Ausland – während im Inland zugleich kein Geld für die marode Infrastruktur mehr da ist. Eine solche freiwillige Selbstausplünderung eines Landes durch seine eigene politische Führung und ihren nachgeschalteten administrativen Apparat dürfte geschichtlich und global beispiellos sein. Abermilliarden des Geldes der eigenen Bürger werden geradezu wahnhaft in der ganzen Welt verschenkt, ohne dass es irgendeine Kontrolle gibt.

Zugleich strömen Millionen von Menschen ohne jedes Aufenthaltsrecht ins Land, von denen nur ein winziger Bruchteil abgeschoben wird – und dann oftmals auch noch einfach erneut einreist. Wenn die Missstände erkannt werden, ändert sich trotzdem nichts – im Gegenteil. Das politisch-mediale Kartell bestreitet oder verschweigt sie einfach. Deutschland hat völlig die Kontrolle darüber verloren, wer sich innerhalb seiner Grenzen aufhält, die faktisch keine Bedeutung mehr haben. Das alles muss zwingend, und zwar eher früher als später, zum Kollaps des Systems und zu sozialen Konflikten schlimmsten Ausmaßes führen.