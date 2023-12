Globalist im libertären Schafspelz: Mogelpackung Milei?

Der völlig überraschende Wahlsieg des Libertären Javier Milei in Argentinien hat bei vielen, der linksstaatlichen Bevormundung überdrüssigen Europäern Freude und die Hoffnung ausgelöst, hier sei vielleicht der Beginn einer Trendwende hin zu individueller Freiheit und einer Bekämpfung globalistischer Übergriffe zu erkennen. Dies könnte sich jedoch als trügerisch erweisen. Keine drei Tage nach Mileis Amtsantritt zeichnet sich bereits Ernüchterung ab. Im Wahlkampf hatte er unter anderem versprochen, die Zentralbank abzuschaffen, den Dollar als Währung einzuführen und aus dem Pariser Klimaabkommen auszusteigen.

Seine ersten Amtshandlungen bestanden jedoch darin, einen neuen Gouverneur für die Zentralbank zu ernennen, der zuvor bei der Deutschen Bank und JP Morgan beschäftigt war, und eine Vertreterin zum Weltklimagipfel nach Dubai zu schicken, die öffentlich und unmissverständlich klarstellte, dass die neue Regierung dem Pariser Abkommen treu bleiben und all ihre “Umweltverpflichtungen” erfüllen werde. Als Libertärer glaube Milei an die Kraft des Marktes – und dieser verlange “Maßnahmen gegen den Klimawandel”, so die Rechtfertigungs-Volte. Weiter bekräftigte sie, Argentinien werde sich an seine Verpflichtung halten, bis 2050 “klimaneutral” zu sein.

Zwei von drei Versprechen schon gebrochen

Von zweien der Hauptversprechen, die Milei im Wahlkampf abgab, ist also schon jetzt nichts mehr übrig. Zwar hat Milei die Anzahl der Ministerien von 21 auf neun reduziert; viel mehr als eine kosmetische Maßnahme ist dies aber erst einmal nicht. Angesichts der Tatsache, dass er seinen klaren Wahlsieg, mit dem niemand rechnen konnte, mit einer klaren und aggressiven Positionierung gegen das gesamte links-woke Establishment erreichte, ist dies zu wenig.

Das permanente Klimageschwätz, der immer weiter ausufernde Staat mit seiner alles erstickenden Bürokratie und seiner Förderung linker NGOs waren sein erklärtes Feindbild – doch er fügt sich, zumindest bis jetzt, mehr oder weniger nahtlos in die Rolle jedes beliebigen westlichen politischen Opportunismus ein, der stets das Gegenteil von dem tut, was er sagt, und einer stillen Agenda globaler Eliten in UN und anderen supranationalen Gremien folgt. Entweder war Milei also von Anfang ein Lügner – oder er führt unter dem Radar der Öffentlichkeit intern eine Auseinandersetzung mit Kräften, die inzwischen so übermächtig sind, dass selbst er nicht ohne Weiteres gegen sie ankommt. Wenn das der Fall sein sollte, gilt für den Fall seines Scheiterns dasselbe, was auch für den Fall zuträfe, dass er von Beginn an Etikettenschwindel betrieb: Für Europa könnte es einen Rückschlag und eine Stärkung der freiheitsfeindlichen Kräfte bedeuten.