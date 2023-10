Globalist Mark Rutte schielt auf Posten des NATO-Generalsekretärs

Im Juli war der niederländische Premierminister Mark Rutte mit großem Getöse von seinem Amt zurückgetreten, angeblich wegen eines Koalitionsstreits über den Familiennachzugs für Migranten. Die Unterschiede seien „unüberbrückbar“, verkündete Rutte damals, der noch bis November geschäftsführend im Amt ist. Nun verkündet er ganz offen sein Interesse am Posten des NATO-Generalsekretärs. Dies sei „ein sehr schöner Job“, sagte er in einer Radiosendung. Er fände es „sehr interessant“ an der Spitze des Verteidigungsbündnisses zu stehen, auch könne er dort „etwas beitragen“. Der eigentlich überfällige Wechsel an der NATO-Spitze könnte im Juli nächsten Jahres stattfinden, wenn in Washington eine Feier zu seinem 75. Geburtstag stattfinden wird.

Die Amtszeit des derzeitigen Generalsekretärs Jens Stoltenberg war wegen des Ukraine-Krieges verlängert worden. Sollte Rutte den Posten tatsächlich erhalten, würde er sich in die lange Reihe von Politikern einfügen, die in ihren Ländern eine Katastrophe hinterlassen haben und dafür mit einer Führungsposition in einer internationalen, globalistischen Organisation belohnt werden. Dies gilt für UNO-Generalsekretär António Guterres ebenso wie für EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Verantwortungslosigkeit und Skrupellosigkeit

Unter Ruttes Ägide wurde ein Vernichtungsangriff auf die niederländische Landwirtschaft gestartet, der Bauern dazu zwingt, ihre Höfe zu verkaufen und ihnen verbietet, in den Niederlanden oder sonstwo in der EU einen neuen landwirtschaftlichen Betrieb zu betreiben. Fischer werden gezwungen, ihre Boote zu zerstören und verbietet ihnen für fünf Jahre, ein neues anzuschaffen. Dies alles im Namen des Klimawahns, für den die Niederlande Abermilliarden verschwenden. Zudem hat auch Rutte mehr Migranten ins Land gelassen, als es verkraften kann, und sich früh und mit allem Eifer mit der Ukraine verbunden.

Mit dieser Politik hat Rutte sein Land massiv gespalten. Es gab Aufstände von Landwirten, weithin herrschen Verzweiflung und Wut. Anstatt in sich zu gehen und zu bedenken, was er seinem Land angetan hat, hat Rutte keine anderen Sorgen als den nächsten Karriereschritt. Es scheint, das einzige, was ihm den Posten noch verwehren kann, ist der Quotenwahn, da einige Mitglieder unbedingt eine Frau an der NATO-Spitze sehen wollen. So oder so ist Rutte ein weiteres Beispiel für die völlige Verantwortungslosigkeit und Skrupellosigkeit des politischen Personals. Der ist ein Vollblut-Globalist und Transformations-Protagonist der ersten Garnitur, der einem Justin Trudeau in Kanada in nichts nachsteht.