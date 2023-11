Grausame Polizeigewalt: “Letzte Generation” mit Pinsel attackiert!

Dieser Fall ausufernder Polizeigewalt sollte bei Amnesty International die Alarmglocken klingeln lassen: Selten hat man einen ähnlich schwerwiegenden Fall von Körperverletzung durch einen Zivilbeamten erlebt – oder war es doch nur ein missglückter Versuch, einer Aktivistin der “Letzten Generation” ein verspätetes Halloween-Makeup in kürbisorange zu verpassen? Die Klimaaktivisten sind sich sicher: Ihnen wurde schweres Unrecht angetan, während sie ihrerseits das Kanzleramt zu verschönern versuchten. Was war passiert? Ein Polizist hatte sich gewaltsam einen der Pinsel angeeignet und dessen Besitzerin “geschminkt”. Fraglos wird die junge Dame bis an ihr Lebensende vollkommen traumatisiert sein! Sollte sie geplant haben, ein Kunststudium aufzunehmen, so sind diese Pläne nun zunichte gemacht: Allein der Anblick eines Pinsels wird ihr künftig den Angstschweiß auf die Stirn treiben. Wir können nur hoffen, dass wenigstens die Farbe biologisch abbaubar gewesen ist.

“Scholz lügt!“, prangte da in kürbisorange auf der Wand. Es bezieht sich nicht etwa auf die Gedächtnislücken des Kanzlers bezüglich der Cum-Ex-Geschäfte, sondern natürlich auf die Klimapolitik der Bundesregierung. Unsere Klima-Djihadisten geben sich mit der ruinösen Energiepolitik aus dem Hause Habeck noch längst nicht zufrieden. Erst wenn das letzte Auto – außer Papas SUV – verschrottet ist und die letzten Fabriktore geschlossen, können sie ihren Kampfgeist auf anderes ausrichten. Vielleicht auf die Forderung, in jedem Dorf der nun deindustrialisierten Republik einen Apple-Store zu eröffnen. Sofern es dann noch so etwas wie ein Strom- und Handynetz in Deutschland gibt. Die schlimmste Strafe für die “Letzte Generation” wäre wohl kein Pinselstrich im Gesicht, sondern in dem Staat leben zu müssen, den sie so dringend herbeisehnen. Wenn sie ein überhaupt genug Phantasie haben, um eine Vision davon zu entwickeln.

Mediale Gelassenheit

Und so verwundert es auch nicht, dass die “Pinselattacke” des Beamten nun skandalisiert wird. Die Dreistigkeit hinter vorgeblichen Sensibilität ist offensichtlich. Die “Letzte Generation” testet seit Monaten aus, wie weit sie gehen kann, ohne ihre Unterstützer in den Medien zu verärgern oder eine ernsthafte Reaktion des Staates zu provozieren. Es fing an mit vereinzelten Straßenblockaden, setzte sich fort mit den Lebensmittelattacken auf Kunstwerke und ist mittlerweile beim Vandalismus gegen öffentliche Gebäude angelangt. Allein die Reinigung des Brandenburger Tors wird wohl etwa 15.000 Euro kosten, einmal abgesehen vom Schaden, der sich nicht finanziell berechnen lässt. Die Medien nahmen es gelassen – ich glaube nicht, dass man in Frankreich ähnlich gleichgültig reagiert hätte, wäre der Eiffelturm beschmiert worden. Die Aktionen sind darüber hinaus vollkommen sinnfrei und kindisch. Da steckt in manchem Bahnhofsgraffiti mehr Weisheit. Sollte tatsächlich Klaus Schwab mit seinem WEF hinter allem stecken – was nicht ganz von der Hand zu weisen ist – darf man sich langsam fragen, ob er das Personal zur Erlangung der Weltherrschaft nach Dummheit rekrutiert.

Es mag auf Basis der deutschen Gesetzgebung nicht in Ordnung gewesen sein, die Pinselattacke auf die Aktivistin zu reiten – aber einmal ehrlich: Für den Polizisten habe ich schon ein gewisses Verständnis. In Berlin tanzen der Polizei schon genügend Gruppierungen auf der Nase herum – man kann den Eindruck bekommen, dass deren Vorgehen umso milder wird, je dreister die entsprechende Klientel auftritt. Man schleicht darum herum wie um eine tickende Bombe, deren Zündmechanismus man nicht kennt und hofft, es werde schon nichts explodieren. Bei der Gegenseite kommt jedoch nur das Signal an, keinen nennenswerten Widerstand der Staatsgewalt erwarten zu müssen. Es verwundert nicht, dass Teile der Klimabewegung sich mit den Palästinensern verbrüdern, denn sie verstehen es genauso gut, in den Opfermodus umzuschalten, wenn die Stimmung gegen sie umschlägt. Dann weiß man vortrefflich, wie man sich in Szene setzen muss und jegliches Unrechtsbewusstsein fehlt.

Der Normalbürger als Opfer

Selbst wenn die “Letzte Generation” für die angerichteten Schäden zur Kasse gebeten wird, nimmt ihr das nicht den Wind aus den Segeln – großzügige Spender im Hintergrund gibt es genug. Wie heißt es im deutschen Thriller “Paradise” so schön: Seitdem den Reichen dank moderner Technik ein längeres Leben winkt, haben sie begonnen, sich für das Klima zu interessieren. Auch wenn das sich weder von Reichtum noch Vandalismus beeindrucken lässt, muss man sich selbst das Gefühl geben “die Sache” im Griff zu haben. Mit so viel Selbstüberschätzung im Gepäck lässt sich niemand so schnell von seinem Ziel abbringen. Leider treffen die Aktivisten auch immer wieder auf verständnisvolle Richter, die ebenfalls der Klimareligion anhängen. Und so wird der Rahmen des Gesetzes nicht voll ausgeschöpft. Dabei wäre ein bisschen Arrest ohne Handy vielleicht einmal recht heilsam, schon allein um zu zeigen, dass nichts ohne Konsequenzen bleibt.

So lange aber die Medien noch auf den Klimazug aufspringen, wird das nichts werden. Weltenrettern tritt man nicht mit profanen Strafen entgegen, so lautet das Grundprinzip. Auch wenn uns wohl kein Journalist erklären den Zusammenhang zwischen Klima und Vandalismus erklären kann. Und den großen Umweltsündern in den Schwellenländern dieser Welt dürfte es herzlich egal sein, ob in Deutschland jemand das Kanzleramt auf infantile Weise bemalt. Der Normalbürger zeigt sich schon lange genervt, schließlich ist er das Opfer unzähliger Straßenblockaden. Und nein, der Umstieg auf ein Fahrrad ist eben nicht für jeden eine Lösung. Der Polizist mit dem Pinsel erhält hoffentlich auch ein mildes Urteil, sonst ist das alles einfach nicht mehr nachvollziehbar. Vielleicht sollte er sich vor dem Büro seines Vorgesetzten auf den Boden kleben.