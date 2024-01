Great Reset im Mietsblock: Hausverwaltung begrenzt maximale Raumtemperatur auf 21 Grad

Nicht nur im grünregulierten Deutschland wird die Bevormundung und Reglementierung der Lebensgewohnheit der Menschen zum neuen Normal. Auch in der Schweiz – wenngleich dort auch weniger als Folge politischer Anmaßung, sondern aus übereifrigem “Eigenengagement” einzelner grünideologisch getriebener Unternehmen – kommt es zu klima- und energiepolitischen Eingriffen in die Privatautonomie der Menschen, die man sonst nur aus der sozialistischen Wohnraumbewirtschaftung und Blockwartkontrolle kannte. So schreibt die Schweizer Zeitung “Blick” über einen aktuellen Fall aus Allschwil im Kanton Basel-Landschaft, wo die Hausverwaltung die Mieter mehrerer Neubauwohnungen in einem Mietsblock technisch zwingt, eine maximale Raumtemperatur von 21 Grad nicht zu überschreiten.

Wer versucht, selbst bei eisigen Minustemperaturen die Heizung auf behaglichere Bedingungen einzustellen, wird elektronisch daran gehindert: Per App kontrolliert die Verwaltung die Raumtemperatur in Echtzeit und sorgt für die maximale Obergrenze. Im Winter können 21 Grad gefühlt eisig sein. Entsprechend sauer stößt den Mietern dieser übergriffige Irrsinn auch auf. Die “Baseler Zeitung“, die zuerst über den Fall aus Allschwil berichtete, zitiert einen wütenden Betroffenen: “Ich hätte diese Information gern erhalten, bevor ich den Mietvertrag unterschreibe und nicht erst beim Einzug”, sagt ein Familienvater. “Wir haben zu viert im gleichen Zimmer geschlafen, weil es für die Kinder, die teilweise noch im Säuglingsalter sind, zu kalt war.”

“Wo leben wir hier eigentlich?”

Vor allem in Fußbodennähe, wo sich Kleinkinder typischerweise oft aufhalten, sei es viel zu kalt und prompt seien seine beiden Kinder krank geworden. Zynisch erklärte daraufhin die Hausverwaltung: Wenn es wirklich zu kalt wäre, käme ja der Hauswart. Ein Witz – denn dieser darf erst gerufen werden, wenn die Raumtemperatur 18,9 Grad unterschreitet. “Wo leben wir hier eigentlich?“, machte ein anderer Anwohner seinem Unmut Luft. Wenngleich es sich, zumal in der Schweiz, hier noch um Einzelfälle handelt: Derartige Eingriffe, die zur allmählichen “Venezuelanisierung” der Lebensverhältnisse in Europa passen, malen sich die Lobbyisten in Robert Habecks “Klima-”, vormals Wirtschaftsministerium und in den staatsnahen grünen NGOs seit langem auch schon für Deutschland in ihren feuchten Träumen aus.

Doch auf staatlicher Ebene lässt sich so etwas, ähnlich wie in der Schweiz, jedenfalls derzeit zum Glück noch nicht autoritär durchsetzen; obwohl die entsprechenden Bestrebungen natürlich längst auch hierzulande in diese Richtung gehen. Das absehbar zu Verarmung oder zu technischen Problemen (durch Stromversorgung, Untauglichkeit im Winter) führende Heizungsgesetz weist bereits in diese Richtung. Und auch die Praxis erster deutscher Energieversorgungsbetriebe, Spezialfahrzeuge mit Wärmekameras durch die Straßen fahren und Infrarotaufnahmen aller Liegenschaften anfertigen zu lassen, um die Wohnungen der Menschen ungefragt auf “verschwenderisches” oder “schädliches” Heizverhalten durchleuchten und so die “Heizscham” zu beflügeln, sind bereits Realität. Unter anderem in Köln, wo der kommunale Versorger “Rheinenergie” auf diese “Heizstasi”-Methoden setzt, sorgte dies jedoch für erheblichen Unmut.