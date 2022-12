Grüne Energiestümper: Habeck & Baerbock auf Grand Tour in Namibia und Indien

Im Trubel der letzten Tage in Deutschland – Migranten-Messermorde, „Reichsbürger”-Razzien und Beinahe-Blackout – ist fast untergegangen, dass die im eigenen Land famos dilettierenden deutschen Regierungsmitglieder wieder mal auf Grand Tour über den Globus sind, um die Totgeburt der grünen deutschen Energiepolitik in alle Welt zu exportieren – natürlich saftig garniert mit monetären Zusagen auf Kosten der Steuerzahler. Nicht nur Annalena Baerbocks Fremdschäm-Besuch in Indien ist hier zu nennen, sondern vor allem der Trip von Wirtschaftsminister Robert Habeck ins südliche Afrika im Rahmen seiner schwachsinnigen Klimapolitik. In Begleitung einer großen Wirtschaftsdelegation hatte Habeck auch die ehemalige deutsche Kolonie Namibia heimgesucht. Dort sollen, für die bereits krachend gescheiterte deutsche Energiewende und den Wahn, bis 2045 „klimaneutral“ zu werden, nun Milliarden an deutschem Geld investiert werden, um wieder mal Formen „grüner“ Energie zu beziehen, die man in Deutschland nicht produzieren kann.

Aus Namibia soll nämlich Wasserstoff kommen, weil dort genügend Wind und Sonne vorherrschen und gigantische Flächen – bei nur 2,6 Millionen Einwohnern – zur Verfügung stehen. Die namibische Regierung bezieht einen Großteil der Energie des Landes aus südafrikanischer Steinkohle, will ihren Bedarf aber bis 2030 komplett aus Sonnenenergie decken und sogar exportieren, auch nach Deutschland, wo man bereits ähnliche Partnerschaften mit der Demokratischen Republik Kongo, Südafrika, Angola und Marokko abgeschlossen hat. Da Namibia aber weder über die Infrastruktur noch über die erforderlichen Arbeitskräfte für seine ehrgeizigen Pläne verfügt, hat man ein auf über neun Milliarden Euro geschätztes Projekt für grünen Wasserstoff gestartet.

Diesmal „grüner Wasserstoff“

Die gesamte Wirtschafsleistung des Landes liegt jedoch bei nur 12 Milliarden Euro. Konkret soll eine mit Ökostrom angetriebene Entsalzungsanlage Wasser von der Küste durch eine Pipeline zur Elektrolyse-Anlage in der Wüste transportiert werden, wo dann mit Sonnenenergie Wasserstoff von Sauerstoff getrennt wird. Der Wasserstoff fließt dann wieder zurück zur Küste, wo er mit Stickstoff zu Ammoniak verbunden wird, um auch per Schiff transportiert werden zu können.

Hier kommt nun die Bundesregierung in Spiel: In Lüderitz, an der namibischen Atlantikküste, ist Projekt namens „Hyphen“ zum Aufbau einer Produktion von grünem Wasserstoff geplant. Dafür wären allein für den Bau der Anlage 15.000 Arbeitskräfte erforderlich, für den Betrieb weitere 7.000. Die kulturellen Voraussetzungen dafür sind zumindest gegeben: Als ehemalige deutsche Kolonie (von 1884 bis 1915) ist Namibia vielerorts noch deutsch geprägt – und dürfte in absehbarer Zeit, bei Fortschreiten der Migration, mehr mit Deutschland zu tun haben als Deutschland selbst zwischen 1904 und 1908 schlugen deutsche Truppen einen Aufstand des Herero-Stammes nieder, was inzwischen – trotz erheblicher historischer Zweifel an der offiziellen Darstellung (über die vor sechs Jahren sogar noch der „Spiegel“ berichtete, bevor er vollends zum linkswoken Kampfblatt abdriftete) – als „erster Genozid des 20. Jahrhunderts” gilt. Habeck hatte also Gelegenheit, in der üblichen Ministerdienstkleidung „Sack & Asche“ aufzulaufen und die Spendierhosen darüberzusteigen. Dazu passt, dass derzeit auch Gespräche über Aussöhnungsabkommen mit dem südwestafrikanischen Staat laufen.

Im üblichen Büßergewand

Habeck hatte bereits im Mai beim Weltwirtschaftsgipfel in Davos Kontakte zum Präsidenten Hage Gottfried Geingob aufgenommen. Damals, wie auch bei seinem aktuellen Besuch, trat er bereits dermaßen penetrant im kolonialen Büßergewand auf, dass er sogar bei seinen Gastgebern eher Befremden als Sympathie auslöste. Zugleich spielte er wiederum die koloniale Karte, um daraus geradezu eine deutsche Verpflichtung für Deutschland abzuleiten, sich in Namibia möglichst umfangreich zu engagieren. Habeck wäre aber nicht Habeck, wenn er nicht zugleich auch wieder die grüne Attitüde des Kolonialherrn – natürlich dann in Gestalt des zeitgenössischen deutschen Moral-Imperialisten – eingenommen hätte. Die namibische Regierung plant nämlich auch, die riesigen Öl-und Gasreserven des Landes zu erschließen. Diese „schmutzige“ Energie ist dem Grünen nun aber ein Dorn im Auge, was Habeck sogleich offen bekundete – womit er Kritik und Befremden auslöste.

Kein Wunder, traf hier doch – wie auch bei Baerbock in Indien – grüne Ideologie auf Realpolitik: Ein Land, das versucht, alle seine Möglichkeiten zu nutzen, um eine bessere Zukunft für seine Bevölkerung zu erreichen, wird vom Vertreter eines Landes belehrt, dessen Regierung das genaue Gegenteil tut, indem es eigene Ressourcen brachliegen lässt, um das, was man zuhause sauber produzieren könnte, lieber dreckig aus dem Ausland zu beziehen und dafür Unsummen auszugeben, die man besser im eigenen Land investieren sollte; und das alles, um der wahnhaften Utopie von der Klimaneutralität nachzujagen. Das, und nur das, ist es, was die Grünen seit ihrer Regierungsbeteiligung tun. Übrigens: ab 2027 soll die Lieferung von in Namibia erzeugtem Ammoniak nach Deutschland beginnen. RWE will bis dahin ebenfalls einen Hafen in Brunsbüttel errichtet haben (so wie die ein Jahr vorher fertigzustellenden LNG-Terminals), um die Lieferungen entgegenzunehmen. Ob diese Zufuhren für die Energiewende den gigantischen Aufwand, der dafür betrieben wird, rechtfertigen, darf man jedoch bezweifeln. Präsident Hage Gottfried Geingob erklärte, es gebe mit Deutschland eine Absichtserklärung sowie die Bereitstellung von 30 Millionen Euro für vier Pilotprojekte. Für Habeck sind das nur Peanuts aus der Steuerzahler-Portkasse.