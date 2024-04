Grüne Weisheiten: “Geringere Inflationsrate gleich sinkende Preise”

Zu den wichtigsten Erkenntnissen im Zuge meines persönlichen politischen “Aufwachprozesses” gehört die Feststellung, dass unsere politische Kaste einfach nicht schlauer ist als der normale Bürger, als du oder ich. Das sind sie einfach nicht – und es gibt deshalb auch keinen Grund, in ihnen irgendwelche allwissende, durchblickende oder gar übermächtige und nicht zu hinterfragende Autoritäten zu sehen. Schon gar nicht darf man ihnen blindes Vertrauen entgegenbringen. Sie verdienen Geld, viel Geld, tragen schicke Anzüge und sprechen geschwollen mit schlau klingenden Fachbegriffen (Ausnahmen wie Baerbock bestätigen die Regel) – aber wenn man über die rhetorischen Kniffe hinwegsieht, bleibt bei vielen nur eine gähnende geistige und fachliche Leere. Ein aktuelles Beispiel ist Michael Bloss, EU-Abgeordneter der Grünen, der mit diesem Statement glänzt:

Bloss glaubt doch tatsächlich, dass die Preise gefallen sind, wenn die Inflation von 10 Prozent auf 2 Prozent sinkt… nein, mein Freund! Die Preise steigen jetzt nur langsamer. Glückwunsch an uns alle! Danke Habeck! Wobei man sich nicht einmal darüber “freuen” sollte, da neue Daten aus den USA, die Entwicklung der Energie- und Rohstoffpreise in den letzten Wochen und geopolitische Risiken wie der sich verschärfende Konflikt zwischen Israel und dem Iran respektive den Houthis oder die Entwicklung in der Ukraine auf ein Wiederanziehen der Inflation deuten. Aber “schaun mer mal”. Jedenfalls, Meister Bloss und deine geistesverwandten Habeck-Fans von den Grünen – für dich als Nachhilfe: Für sinkende Preise bräuchte es definitiv Deflation. Dieser Aspekt der Geldpolitik wird ihm gar nicht erst erwähnt… aber was soll man von einem Menschen erwarten, der das gesamte Konzept offensichtlich nicht verstanden hat?

Wer nicht weiß, dass eine Inflation von 2 Prozent immer noch eine Teuerung bedeutet, mit dem muss man wohl kaum über die Geldpolitik der Zentralbanken sprechen. Dasselbe gilt auch für die grüne MdB Jamila Schäfer, laut der der Staat “in seiner eigenen Währung nicht pleitegehen” kann, oder Habeck selbst mit seiner inzwischen legendären Neudefinition von Insolvenz. Wir als Bürger müssen uns aber klar machen: Solche Leute, die bereits mit Leichtigkeit von jedem Heini mit Internetzugang auseinandergenommen werden könnten, sitzen in den Parlamenten und treffen Entscheidungen, für die sie niemals geradestehen müssen, an die sich aber Millionen von Menschen zu halten haben. Wie sinnvoll kann das wohl sein? Welches Resultat erhofft man sich da? A monkey in a suit is still a monkey.