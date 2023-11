Gruselige Zensurgeilheit: Deutscher Journalistenverband hochzufrieden mit AUF1-Senderverbot

Kaum hatte die Landesmedienanstalt von Baden-Württemberg die Ausstrahlung des österreichischen Senders AUF1 untersagt, erging sich die gesamte linke Medienmeute in geifernder Genugtuung. Wenn damit auch zu rechnen war, überraschte dann aber doch die Wut, mit der selbst der „Deutsche Journalisten-Verband“ (DJV) das Sendeverbot begrüßt. In einem Kommentar heißt es triumphierend: „Der rechtsextreme Sender AUF1 kann nicht weiter seine als Journalismus getarnte Hetze verbreiten. Gut so.“ AUF1 sei „die mediale Heimstatt von Corona-Leugnern, Impfgegnern, Querdenkern, Putin-Verstehern und AfD-Sympathisanten. (…) Nach dem Verbot von Putins Propagandaschleuder RT brauchen wir in Deutschland nicht einen weiteren Kanal, der Hetze und Verleumdung hoffähig zu machen glaubt“, donnerte die vermeintliche Interessenvertretung der deutschen Journalisten heraus.

Nicht ein Wort der Zurückhaltung oder gar des vorsichtigen Abwägens, ob das schlichte Verbot vom Mainstream abweichender Meinungen vielleicht doch kein allzu gutes Zeichen ist; stattdessen wird die Abschaltung und Zensur eines Mediums gefeiert und dafür der übliche hohle Phrasenkatalog bemüht. Unsinnsbegriffe wie „Corona-Leugner“ oder „Putin-Versteher“ werden da einfach beliebig in den Raum geworfen, ohne sie irgendwie zu begründen. Es reicht, dass offiziell unerwünschte Sichtweisen zur Corona-Hysterie oder dem Ukraine-Krieg bereits für ein völlig sinnfreies Negativframing genügen und sich im Milieu, das sie erfindet, als selbsterklärend gelten. Solche plumpen Totschlagsbegriffe, die jeden Diskurs ersticken und sogar ächten sollen, sind der Beginn von Diktaturen – erst mental, dann ganz real und praktisch.

Im Stil der Reichspressekammer

Immer mehr Leser und Zuschauer erkennen diese Entwicklung glücklicherweise ebenfalls und sind nicht mehr bereit, alles unhinterfragt zu schlucken, was sie von einigen Journalisten und Medienkonzernen vorgesetzt bekommen. Der erstaunliche Erfolg von AUF1 war ihnen von Anfang an ein Dorn im Auge. Wohl deshalb agiert auch nun auch der DJV ganz im Stil der Reichspressekammer weiland. Eigentlich müsste ihm klar sein, dass noch in jedem Unterdrückungsregime Zensur nie Zensur genannt wurde, sondern noch immer mit vermeintlich „guten Gründen“ legitimiert wurde. Was in früheren deutschen autoritären Systemen “Wehrkraftzersetzung”, “volksschädliches Gedankengut” oder “Feindpropaganda” respektive später dann “imperialistische Agitation”, „Zersetzung“ oder “republikfeindliche Hetze” hieß, ist heute “Delegitimierung”, “Hass und Hetze”, “Demokratiefeindlichkeit” und die Feindbilder lauten “Querdenker”, “Corona-Leugner“, „Impfgegner“, „Schwurbler“ oder “Klimaleugner”.

Jeder Journalist müsste es besser wissen: Wenn solche Methoden einmal etabliert sind, kann und wird es früher oder später jeden treffen. Aber so viel historische Einsicht kann man heute wohl nicht mehr erwarten, in einem Land, das einerseits pathologisch um die eigene verklärte Vergangenheit kreist, andererseits eben diese Vergangenheit zu einem Setzkasten für abstruse und historisch schiefe Relativierungen und Gegenwartsvergleiche umfunktioniert hat, aus der man sich nach Belieben bedient. Die deutsche Journaille wittert zwar immer und überall „Nazis“ – erkennt aber deren damalige Methoden nicht mehr und realisiert gar nicht mehr, wie sehr sie selbst in unguter Parallelität der einstigen Ereignisse agiert.

DJV-Empörung über hessische Pläne für Gendersprech-Abschaffung

Wie sehr sich leider und gerade auch der DJV der linksstaatlichen Leitlinie und herrschenden Zeitgeistnarrativen angepasst hat, beweist unter anderem seine reflexartige Kritik am Beschluss von CDU und SPD in Hessen, bei einer zukünftigen gemeinsamen Regierung endlich den Gender-Schwachsinn in Verwaltung, Schulen, Universitäten und Rundfunk abzuschaffen. „Das wäre nicht nur eindeutig gegen das Grundgesetz, sondern auch eine ungeheuerliche politische Einflussnahme auf den Hessischen Rundfunk“, faselte der 1. DJV-Vorsitzende Knud Zilian. Dem Hessischen Rundfunk allein obliege die Programmgestaltung und damit auch, ob gegendert werde oder nicht. Wie man überhaupt auf eine solch “unsinnige Idee” (er meinte damit nicht den Genderstern, sondern dessen geplante Abschaffung) kommen könne, sei “unerklärlich”, so Zilian weiter.

In Wahrheit verhält es sich natürlich genau umgekehrt: Das Gendern ist die unsinnige Idee und der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat kein Recht, seinen Zwangsgebührenzahlern eine völlig lächerliche, aus dem akademischen Milieu stammende Kunstsprache zuzumuten, die von der überwältigenden Mehrheit der Menschen abgelehnt wird. Mit solchen Stellungnahmen und seinem Einsatz für Zensur hat der Verband endgültig bewiesen, dass er als ernstzunehmende Vertretung von Journalisten ausgedient hat. Seine Jubelarie über das Verbot eines regierungskritischen Senders passt da ganz ins Bild.