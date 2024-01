Gut so: Dringlichkeitsantrag auf Genderverbot an Bayerns Uni gestellt

Während ganz Haltungsdeutschland gegen die AfD mobil macht und die Regierung, statt zu regieren, die Straße gegen die parlamentarische Opposition aufwiegelt, versucht die AfD konstruktive Opposition durchzusetzen – auf kommunaler und vor allem auch auf Landesebene mehr noch als im Bundestag, wo ihr dies zunehmend erschwert wird. In Bayern bietet dazu die linksgrün-opportunistische Zeitgeistanbiederungspolitik von Markus Söder etliche Anlässe. Eigentlich wollte Söder selbst das Gendern verbieten lassen, nahm dann davon aber wieder Abstand.

Aus diesem Grund hat die AfD im Münchner Landtag gestern einen Dringlichkeitsantrag auf ein umfassendes und striktes Genderverbot an bayerischen Hochschulen gestellt. Wie Fraktionssprecher Benjamin Nolte mitteilte, sei das Ziel, die Meinungsfreiheit erhalten, unabdingbar. Gendersprache sei mit der deutschen Sprache, die aufgrund ihrer Präzision und Klarheit weltweit bekannt ist, nicht vereinbar, so Nolte. “Die Mehrheit der Bevölkerung sowie der Rat für deutsche Sprache lehnen die ideologisierte Gendersprache ab, da sie weder verständlich, lesbar noch vorlesbar ist”, so der hochschulpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag.

Provozierte Sprachverwirrung

Hochschulen, die das freie Wort und Denken befördern sollten, seien kein Hort von Phantasiesprachen. Dass die durch die Gendersprache hervorgerufene Sprachverwirrung sich auch auf das Denken mancher auswirkt, hatte Söder erst am Wochenende bewiesen, als er sich mit teils linksextremen, verfassungsfeindlichen Demonstranten gemein machte – obwohl er sich wenige Tage zuvor von denselben noch als “Rassist” beschimpfen lassen hatte. Es dürfe auch nicht sein, dass Studenten, die ein korrektes Deutsch verwenden, von ihren Dozenten genötigt werden, eine künstliche Sprache zu verwenden.

Anders als die linken Fürsprecher dieser institutionellen Sprachverhunzung behaupten, würden die bayerischen Hochschulen von dem Genderverbot profitieren, gibt sich Nolte überzeugt: Durch die Entideologisierung der Sprache an den Universitäten würde wieder mehr Raum für die freie Meinungsäußerung und Forschungsfreiheit geschaffen. Es dürfe nie vergessen werden, dass die sogenannte Gendersprache ein Projekt linksgrüner Eliten ist, das mit der Lebensrealität kaum etwas bis gar nichts.