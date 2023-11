Gutmenschen-Makatsch macht ein Türchen auf

Die Schauspielerin Heike Makatsch hat wieder einmal die Gelegenheit genutzt, sich in der Paradedisziplin deutscher „Kulturschaffender“ zu profilieren und sich als Weltgewissen aufzuspielen. In einem Facebook-Video machte Makatsch Reklame für den „24-Gute-Taten-Weihnachtskalender“. Dabei geht es um die irre originelle Idee, statt täglich ein Geschenk vorzufinden, etwas zu “geben”. Hierfür soll der Besitzer des Kalenders mit einem täglichen “Spendenvorschlag” inspiriert werden: Hinter jedem der 24 Türchen befindet sich eine „wichtige Organisation“, die es laut Makatsch verdient, unterstützt zu werden. Explizit machte sie auf Türchen Nr. 6 aufmerksam: Dahinter verstecke sich nämlich eine Organisation, die ihr “ganz besonders” wichtig sei, weil sie “Frauen, Kinder und Männer vor dem Ertrinken auf dem Mittelmeer” rette. Da sie sich nur über Spenden finanziere, sei es „eine ganz besonders gute Tat“, sie zu unterstützen.

Makatsch ruft also, vor innerer Erleuchtung strahlend, zur Förderung der illegalen Seenotrettung und damit der Schleppeindustrie auf, indem sie eine der NGO’ s bewirbt, die afro-arabische Massenmigration nach Deutschland befördert. Natürlich „rettet“ auch die von Makatsch empfohlene Gruppe keine Menschenleben, sondern sorgt überhaupt erst dafür, dass sie in Gefahr geraten, weil sie den skrupellosen Schleuserbanden in die Hände spielt, die Migranten in nicht seetüchtigen Vehikeln auf dem Meer aussetzt – in der Hoffnung, dass die selbsternannten Retter ihnen dann zu Hilfe eilen und sie zuerst nach Italien und dann weiter nach Norden gelangen können. Was Makatschs edle Ritter praktizieren, ist nicht nur de-facto-Beihilfe zum Menschenhandel, sondern auch ein unermesslicher Schaden für Deutschland und andere Länder, die unter diesem unaufhörlichen Ansturm zusammenbrechen.

Gutes Gewissen auf Kosten anderer

Dass es sich größtenteils um junge muslimische Männer handelt, die keinerlei Asylgrund und auch deshalb meist keine Papiere haben, ist Makatsch und Co. in ihrem Gutmenschennarzissmus herzlich egal. Ebenso, dass diesen Migranten alles, was ihnen wichtig ist, zutiefst verhasst ist. Es geht ihnen ausschließlich um das eigene gute Gewissen auf Kosten anderer. In ihren elitären Kreisen und ihrer Gesinnungsblase bekommen sie und ihre Kollegen von den ethnischen Konflikten, Morden, Vergewaltigungen et cetera, die die Migration nach Europa mit sich bringt, nichts mit. Auf öffentliche Verkehrsmittel sind sie nicht angewiesen, in ihren Nobelvierteln werden sie nicht mit Asylunterkünften belästigt, ihre Kinder gehen zumeist nicht auf öffentliche Schulen mit Migrantenanteilen von 80 Prozent und mehr.

So kann man sich wohlfeil im eigenen eingebildeten Gutsein suhlen und auf den „rechten“ Pöbel schimpfen, der sich das nicht mehr gefallen lassen will und sich kaum noch vor die Tür traut. Makatschs Video zeigt abermals die unerträgliche Abgehobenheit von Menschen, die jeden Realitätsbezug verloren haben, es aber nicht lassen können, andere über vermeintlich korrekte Lebensführung zu belehren.