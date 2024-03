Hamas-Herostratentum in Cambridge: Farbattacke auf Balfour-Gemälde

Dass der Westen in ein neues Zeitalter der Barbarei und Dummheit eingetreten ist, zeigen nicht nur die täglichen Folgen der Massenmigration, sondern auch die Aktionen linker „Aktivisten“. Nachdem bereits die Klimafanatiker dazu übergegangen sind, weltberühmte Gemälde mit Kartoffelbrei und anderen Substanzen zu attackieren, um auf ihre schwachsinnigen Ziele aufmerksam zu machen, verfielen pro-palästinensische Aktivisten nun am Freitag auf die Idee, das in der Bibliothek des Trinity College zuCambridge hängende Porträt des ehemaligen britischen Außenministers Arthur James Balfour (1848-1930) mit roter Farbe zu beschmieren und teilweise zu zerschneiden. Balfour ist der Autor der nach ihm benannten Erklärung, die 1917 erstmals das Recht des jüdischen Volkes auf einen eigenen Staat anerkannte

Zu dem Anschlag bekannte sich die Gruppe „Palestine Action“, die das Video veröffentlichte. Darin hieß es, Balfours Erklärung habe „die ethnische Säuberung Palästinas“ initiiert, die nach 1948 vom „zionistischen Regime“ fortgesetzt worden sei und jetzt in einem intensivierten Genozid in Gaza gipfele. Die rote Farbe symbolisiere das Blutvergießen des palästinensischen Volkes seit der Erklärung von 1917.

Psychologische Betreuung für Augenzeugen des Angriffs

Balfour habe weiter, hieß es in unsäglicher ahistorischer Verkürzung der Tatsachen, das palästinensische Heimatland preisgegeben, obwohl er nicht dazu berechtigt gewesen sei, weil es ihm nicht gehörte. Nach eigenen Angaben setzt die Organisation sich dafür ein, die „britische Komplizenschaft mit der Kolonialisierung Palästinas“ zu beenden.

Der stellvertretende Premierminister Oliver Dowden sprach von einem „schwachsinnigen Akt mutwilliger Zerstörung“. Ein Sprecher der Hochschule erklärte, das Trinity College bedauere, dass ein Porträt von Arthur James Balfour beschädigt worden sei. Für jeden aus der Hochschulgemeinschaft, der betroffen sei von dem Fall, stehe Unterstützung zur Verfügung. Die Universität stellt also psychologische Hilfe für alle zur Verfügung, die die Zerstörung des Bildes mit ansehen mussten! Dies ist ein Ausdruck der gleichen Dekadenz, die zu dieser völlig irrsinnigen Aktion geführt hat. Wohlstandverwahrloste Wirrköpfe werfen sich zu Richtern über die Vergangenheit auf und wollen zugleich die Zukunft retten. Das Ganze ist an Lächerlichkeit nicht zu überbieten, unterstreicht aber erneut den kulturellen Zusammenbruch des Westens.