Hamburgs OB Tschentscher: Strafanzeigen schnell bearbeiten nutzt nur der AfD

Auch in Hamburg gibt es in diesen Tagen jede Menge Demos “gegen rechts“. Die Teilnehmer: Vielzahl gehirngewaschener und deutschlandhassender Gutmenschen, die in einer quietschbunten Märchenwelt leben, wo jeder Moslem automatisch ein „Schutzsuchender“ und „Traumatisierter“ ist und Migranten ungeachtet ihres Rechtsstatus zu „Zukunftschancen“ und “Fachkräften” umgelogen werden – auch wenn diese Einschätzungen nur auf Bruchteile der “neu Hinzukommenden” zutrifft. Abseits des grünen Li-La-Lummerlandes tun sich derweil die nächsten Abgründe auf, die natürlich mit Erfolg ignoriert werden.

So wurden kürzlich die aktuellen Zahlen zur Hamburger Kriminalitätsrate veröffentlicht, die man selbst im Senat als „besorgniserregend“ bezeichnet: Rund 230.000 Straftaten wurden im letzten Jahr registriert, was einen Anstieg um zehn Prozent bedeutet. 2022 waren noch exakt 211.239 Delikte erfasst worden.

Polizei: Alles nur halb so schlimm wie in Berlin und dem Ruhrgebiet

Dazu ließ die Polizeigewerkschaft das übliche Lamento verlauten, dass die Polizei mittlerweile komplett überlastet sei. Wie immer wird sehr wenig über die Herkunft der Täter berichtet – man räumt allerdings ein, dass es „multiethnische Gruppen“ gibt, die ihr Leben gerne auf kriminelle Weise finanzieren. Andere würden „dem Lebensentwurf eines Gangster-Rappers“ folgen, der sein Geld mit Drogenhandel, Zuhälterei und billigem, hassgespicktem Sprechgesang verdient, einen nie vollständig bezahlten, von der gesamten Sippe geleasten Luxusschlitten fährt und mit großen Geldscheinen um sich wirft.

Allerdings, O Wunder, ist die Szene der türkisch-turkmenisch-arabischen Gettorapper in Hamburg alles andere als dünn gesät. Ein Clanproblem wie in Berlin oder NRW gäbe es aber nicht, will man uns weismachen.

Mord, Vergewaltigung, Diebstahl: Kriminalität in Hamburg wächst „besorgniserregend“

Dass bei 230.000 Verbrechen etwa 630 Delikte pro Tag passieren, kann jedoch niemand unter den Tisch fallen lassen. So stieg die Zahl der Gewaltverbrechen wie etwa Mord, Raub oder Körperverletzung um weitere zehn Prozent auf 8.300 Vergehen an. Die Zahl der Sexualverbrechen konnte einen Zuwachs von 24 Prozent verzeichnen.

Vor allem in Problembezirken wie St. Pauli und St. Georg kletterte die allgemeine Kriminalitätsrate um 20 Prozent empor. Insgesamt leben in der Hansestadt rund 630.000 Menschen mit Migrationshintergrund – umgerechnet ist das mittlerweile jeder Dritte. Ebenfalls von “besorgniserregenden Zahlen” sprach auch Jan Reinecke, der Hamburger Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter: Viele Strafanzeigen bei der Polizei lägen unbearbeitet „auf Halde“.

Strafanzeigen einfach nicht bearbeiten – dann steht auch nix in der Statistik!

Sie fänden zudem auch gar keinen Eingang in die Statistik fänden. Dort würden nur abgeschlossene Fälle auftauchen. Er beklagte, dass die Gesetze immer komplexer und keine ausreichenden Ressourcen für die Strafverfolgung zur Verfügung gestellt würden. Als Gründe für die Überlastung der Kriminalpolizei nannte er die häufigeren Anzeigen von „Hasskriminalität“ und die automatische Auswertung der Server von Facebook, WhatsApp und anderer Dienste in den USA, die zu einem Anstieg der Fälle von Kinderpornographie geführt hätten.

Der Elefant im Raum wird also auch hier wieder gar nicht oder nur verklausuliert benannt. So stellte der stellvertretende Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Lars Osburg, zwar fest, dass Messerangriffe und Schusswaffendelikte, vor allem im Bereich der Drogenkriminalität, zunähmen, bestand aber darauf, dass man in Hamburg nicht von „Clankriminalität“ sprechen könne.

Hamburg hat den mit gefährlichsten Bahnhof Deutschlands

Es gehe nämlich nicht um Familien, sondern um – siehe oben – „multiethnische Gruppen“, die ihr Leben auf kriminelle Weise finanzierten. Im Klartext: migrantische Banden, die im Zuge der ungebremsten Zuwanderung auch in die Hansestadt strömen, sorgen -wie überall- für einen massiven Anstieg der Kriminalität. Anstatt dies beim Namen zu nennen, erfindet man lieber immer neue Euphemismen, um die Realität zu verschleiern.

Die Bundespolizei zählte den Hamburger Hauptbahnhof 2022 zu den gefährlichsten Bahnhöfen in Deutschland. Seit dem 1. Oktober gilt im Umkreis ein Waffenverbot! Dies erinnert zunehmend an Zustände aus Westernfilmen. Und so wird auch die Zukunft aussehen. Wer noch heil in oder durch die Stadt kommen will, wird sich selbst bewaffnen müssen, denn die Polizei kann dem politisch verursachten Wahnsinn nicht mehr Herr werden.

Explosion des Migrantenanteils

Der Migrationsanteil in Hamburg explodiert derweil, wie überall in Deutschland. In Stadtteilen wie Billbrook liegt er schon bei 85,4 Prozent, in Veddel 75,5 Prozent und in Neuallermöhe 65,5 Prozent aller Einwohner. Der Hauptbahnhof gilt als der Gefährlichste in Deutschland, der Steindamm als die gefährlichste Straße Deutschlands. SPD-Bürgermeister Peter Tschentscher winkt dennoch ab: Die Zahlen sind für ihn entweder Fake-News oder irrelevant. Die größte Sorge des Bürgermeisters: Bloß nicht den “Rechtsextremisten” Nahrung geben, ja kein”Wasser auf die Mühlen” der AfD!

Irgendwo verständlich, dass er von all den Fehlentwicklungen nichts wissen will. Unterdessen sind noch viele Strafanzeigen unbearbeitet und fließen gar nicht in die Statistiken ein. Die immer größere Zunahme von Betrügereien im Internet sei hier als Beispiel genannt. Auch die Verteilungskämpfe auf dem hiesigen Drogenmarkt nehmen immer weiter zu. Genauso wie die Zahl der Messerangriffe und Schusswaffendelikte. Die Forderung an die Justiz, Täter schneller und länger einzusperren, wird daher immer lauter.